MGP-FINALIST: Etter dialog med NRK har Jørn Lande slettet posten fra Facebook. Foto: Håkon Mosvold Larsen

MGP-Jorn måtte fjerne Facebook-innlegg

I et innlegg på sin egen Facebookside oppfordret metallartisten Jorn utenlandske fans til å lage bruker og stemme på han under MGP-finalen i kveld.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I innlegget på Facebook skrev metall-artisten Jørn Lande instruksjoner til sine utenlandske fans om hvordan de kunne stemme på han under lørdagens finale av Melodi Grand Prix, etterfulgt av muligheten til å vinne premier om man stemmer.

– Vi vil gjøre det mulig for dere å vinne JORN-merch. Det eneste du må gjøre er å ta et screenshot av stemmene dine, og poste bilde i kommentarfeltet. Tre vinnere vil bli kontaktet etter showet, sto det blant annet i innlegget som nå er slettet fra Facebook.

Redaksjonssjef for Event og Underholdning i NRK, Eirik Ingstad, sier til VG at de legger vekt på at det er Norge som skal stemme frem sin vinner, men vil ha avstemningen åpen for nordmenn som er bosatt i utlandet.

– Erfaringsmessig vet vi hvordan denne trafikken er og hva den vil tilsi. Trafikken som kommer fra utlandet utgjør en liten andel av stemmene, så vi frykter ikke at dette skal ha noe avgjørende innvirkning.

SKJERMDUMP: Posten fra JORN sin Facebookside er nå slettet.

Ingstad mener det er svært få uten direkte tilknytning til Norge, som går gjennom prosessen ved å lage bruker på NRK sine nettsider kun for å stemme.

– Det er som sagt ikke noe vi frykter, men om det skulle blitt stor trafikk fra utlandet har vi god beredskap for å luke ut unormal aktivitet. Vi ønsker ikke storstilte stemmeaksjoner engasjert av fanbaser i utlandet, sier Ingstad.

Ingstad forteller at de har vært i dialog med Jørn Lande om Facebook-posten, og understreker at innlegget nå blir fjernet.

– Vi frykter som sagt ikke at dette vil ha noe særlig å si for avstemmingen, men vi ser det som en gest rundt fair play og hans konkurrenter.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Jørn Lande.

Finale

Jorn sikret seg den siste billetten til kveldens finale under «Sistesjansen» med låten «Faith Bloody Faith». I kveld skal Jorn sammen med 11 andre artister delta i den 59. MGP-finalen, som arrangeres på H3 Arena Fornebu.

Ifølge NRK er dette rekkefølgen artistene skal opptre i:

1. Atle Pettersen - «World on Fire»

2. Raylee - «Hero»

3. Stavangerkameratene - «Who I Am»

4. KIIM - «My Lonely Voice»

5. Blåsemafian feat. Hazel - «Let Loose»

6. Emmy - «Witch Woods»

7. TIX - «Fallen Angel»

8. Kaja Rode - «Feel Again»

9. Rein Alexander - «Eyes Wide Open»

10. IMERIKA - «I Can’t Escape»

11. KEiiNO - «Monument»

12. Jorn - «Faith Bloody Faith»