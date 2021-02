TETT PÅ: Mette-Marit slipper lytteren tett på livet sitt i ny NRK-podkast. Etter hun ble diagnostisert med kronisk sykdom, har kronprinsessen kjent på mye skam. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Åpenhjertig Mette-Marit i NRK-podkast: − Jeg tror jeg skammer meg litt for mye

I podkasten får lytterne et sjelden innblikk bak kulissene hos kronprinsessen. Vonde minner om tiden som nygift kan fortsatt få henne til å kaste opp, forteller hun.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I en podkast-episode av NRK-programmet «The Kåss Furuseth», som publiseres søndag, byr kronprinsesse Mette-Marit (47) på en både ærlig og personlig beretning om oppturer og nedturer i livet som kongelig.

Kronprinsessens er blant annet åpen om hvor vanskelig den første perioden som medlem av kongefamilien, kort tid etter hun og kronprins Haakon giftet seg, var:

– Det er noen perioder i livet, kanskje spesielt den første fasen til meg og Haakon, som jeg ennå ikke greier å tenke på uten å måtte kaste opp. For det var så beinhardt, sier Mette-Marit i podkasten, som er delvis gjengitt hos NRK lørdag.

Se bildene fra kronprinsparets bryllup i 2001 her:

forrige













fullskjerm neste

Hun forteller hvordan det enorme presset hun sto i var utfordrerne for en som ikke hadde særlig erfaring med å stå i søkelyset.

Fortsatt har hun vanskeligheter med å se på gamle TV-innslag som ligger nesten 20 år tilbake i tid.

– Det er en del TV-programmer som har blitt vist i det siste om kongefamilien, der det er et innslag med meg og Haakon helt i starten, og det greier jeg ikke se på, sier hun i NRK-podkasten.

Skammet seg over egen sykdom

På spørsmål fra om hun opplevde at folk var slemme mot henne, avviser kronprinsessen at hun tror noen faktisk mente å være slemme.

– Folk ønsket bare å ha noe å skravle om, svarer Mette-Marit, som også er ærlig om at hun følte på mye skam i den perioden.

– Jeg har egentlig lovet meg selv at etter den perioden skal jeg aldri føle på skam igjen. Det er ingenting som skal få meg til å føle at jeg ikke er god nok på en eller annen måte, sier hun i podkasten.

I de senere år har kronprinsessen slitt med helseproblemer.

REDUSERT: De siste årene har ikke kronprinsessen hatt mulighet til å delta på like mange offisielle oppdrag med kronprinsen som hun pleier. Mette-Marit forteller at hun tidvis har knyttet mye skam til dette. Foto: Ola Vatn / VG

I 2018 ble det kjent at hun hadde fått påvist kronisk lungefibrose, og at hun i perioder ikke kom til å kunne utføre alle sine offisielle plikter.

I podkasten er Mette-Marit også åpen om at den reduserte arbeidskapasiteten hennes i perioder har opplevdes som noe skamfullt.

– Jeg tror jeg skammer meg litt for mye for at jeg er syk. Eller, jeg vet at jeg skammer meg ganske mye for det, sier kronprinsessen.

les også Kronprinsen åpen om egne lese- og skrivevansker: Møtte unge med dysleksi

Kjenner fortsatt på presset

Selv om kronprinsessen har greid å legge bak seg mye av skamfølelsen hun kjente på som ung og ny, kjenner hun fortsatt hele tiden på presset om å gjøre alt riktig og levere.

– Selvsagt gjør jeg det. Men jeg er ikke perfekt, sier hun, og presiserer at presset kommer innenfra, og ikke fra andre mennesker.

SJOKK: Julen 2020 tok Ari Behn, tidligere gift med Märtha Louise, livet sitt. Hendelsen rystet hele kongefamilien. Foto: Helge Mikalsen, VG

I NRK-podkasten får kronprinsessen også spørsmål om avdøde Ari Behn. Hun forteller at hun fortsatt minnes den tidligere svogeren i hverdagen.

– Det er utrolig sårt når noen du er veldig glad i, ikke ser noe håp mer. Når livet er kjipt, må vi tørre å snakke om det, sier Mette-Marit.