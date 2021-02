Trym Tvedt Johansen Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Ap vil lære unge å jobbe

Arbeiderpartiet vil bruke penger på å lære norsk ungdom å jobbe, i stedet for regjeringens forslag om å opprette 2000 nye sommerjobber gjennom NAV.

Trym Tvedt Johansen (16) fra Røa i Oslo sto opp klokken 05 hver dag for å jobbe i denne åkeren i Lier i fjor sommer. Ifølge sjefen hans, sluttet mange av de andre ungdommene etter kort tid.

– Det var den første jobben min. Det var hardt arbeid og men også fint å få være ute. Jeg vurderer sterkt å jobbe der igjen til sommeren hvis jeg får mulighet, sier 16-åringen til VG.

VG har tidligere omtalt den beinharde kampen om sommerjobbene i Norge. Pandemi og effektivisering gir langt færre jobber. Denne uken gikk arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen ut og lovte 2000 nye sommerjobber for unge i samarbeid med NAV.

Nå møter han kraftig motbør fra Nils Kristen Sandtrøen (Ap), som mener regjeringen heller bør satse på opplæring av ungdom – for at de skal være bedre kvalifisert til jobbene, særlig i landbruket.

– Regjeringen er for dårlig på å hjelpe ungdom i pandemien. Det vi trenger nå er en storstilt rekruttering og opplæring av ungdom som kan få sommerjobb der det har vært mange gjestearbeidere. Dette gjelder særlig i landbruket, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Han ønsker at norsk ungdom skal få støtte til å skolere seg til dette arbeidet, og viser til at Stortinget allerede har bevilget én milliard ekstra blant annet til opplæring av folk som trenger jobb, som del av krisehåndteringen.

– Ungdom som læres opp, kan bli svært dyktige sommervikarer i disse bransjene. Men som i alt annet arbeid, trenger man noe opplæring til å begynne med, sier han.

– Ap har jo ingen egne forslag

Torbjørn Røe Isaksen (H) roser Ap for å engasjere seg for ungdom.

– Det er fint at Ap også er opptatt av sommerjobber, og jeg er helt enig i at flere ungdommer burde få jobb i norsk landbruk også. Men Ap har jo ingen egne forslag, og de går mot våre forslag som faktisk gjør det enklere å rekruttere ungdom. I fjor foreslo vi blant annet at de på dagpenger skulle få en ekstra gulrot for å ta jobb i landbruket, men da sa AP bastant nei. Det gjør de også i år. Jeg kan ikke se at de har kommet med noen andre forslag, sier Røe Isaksen.

Han lover at NAV skal stå klare til å formidle norsk ungdom til landbruket.

– Det er kjempebra om norsk ungdom får jobb i landbruket, og vi trenger dem enda mer i år når vi har så streng kontroll på grensene, understreker Røe Isaksen.

– Forsvinner etter en dag i åkeren

Grønnsakprodusent Anders Hørthe i Lier testet ut mye norsk ungdom i fjor. Han har fulgt debatten om sommerjobbene og mener nøkkelen til å skape flere er støtte til opplæring.

– Det mange politikere undervurderer, er at det trengs kunnskap og erfaring for å gjøre en god jobb i åkeren. Etter to til tre uker kan de fleste nærme seg sitt potensial, forutsatt tett oppfølging og godt arbeidsmiljø, men de fleste ungdommer mangler fortsatt arbeidskondisjon og bør jobbe kortere dager, sier Hørthe.

Han legger ikke skjul på at han har delte erfaringer fra tidligere.

– Noen ungdommer er svært motiverte, andre forsvinner etter en dag i åkeren. Noen søker jobb og lover full innsats, men så blir det stille fra dem og de dukker ikke opp. Husk at ungdommene konkurrerer med folk fra utlandet som har jobbet for oss i mange sesonger og som kan dette faget. Disse jobbene er mer krevende enn mange tror, sier Hørthe.

– Hva synes du om forslaget om at unge på dagpenger kan beholde støtten hvis de tar jobb i landbruket?

– En person på dagpenger kan godt være motivert for arbeid i landbruket, men forsvinner tilbake til alternativt arbeid så snart det finnes bedre muligheter og da har vi uansett tapt innsatsen som ligger i opplæring og arbeidstrening – hva sitter landbruket igjen med – ingenting?