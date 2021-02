TRONDHEIM: Politiet i Trøndelag har fått 25 meldinger om forstyrrelse av natteroen natt til søndag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politiet anmeldte fest med 50 deltagere – var lovlig

I Trøndelag ble en tenåring anmeldt for å blant annet ha samlet 50 mennesker til fest natt til lørdag. Nå innrømmer politiet imidlertid at festen var lovlig.

– Festarrangør i tenårene anmeldes for å ha oppgitt falsk id til politiet, motarbeidelse av politiet og brudd på covid-19-forskriften, slik lød Twitter-meldingen fra politiet om festen som fant sted i Selbu kommune natt til søndag.

På spørsmål om hvilket brudd på covid-19-forskriften det ble siktet til svarte operasjonsleder Trond Volden følgende til VG søndag morgen:

– Han hadde samlet et femtitalls ungdommer hjemme på sin bopel til fest, så det er antallet det går på.

Problemet var imidlertid at det ikke er noe forbud mot å samle så mange mennesker i Selbu. Nå innrømmer politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Trygve Angen feilen.

– Denne anmeldelsen ble opprettet av patruljen, men det er ingen automatikk i at det ender som straffereaksjon. Umiddelbart tenker jeg at det ikke er grunnlag for noen straffereaksjon på covid-19-delen av anmeldelsen, men at det kan være andre forhold som kan føre til det.

Selbu kommune har nemlig ingen lokal coronaforskrift, men følger nasjonale regler. Disse fraråder å samle flere enn fem gjester i hjemmet, men inneholder ingen forbud om det.

– Selv om det ikke er lokale regler som forbyr å samle så m ange mennesker på fest, er det åpenbart en dårlig idé. Politiet vil på det sterkeste fraråde slike sammenkomster.

– Hvorfor valgte man å stoppe festen?

– Det var en operativ vurdering som ble tatt på stedet hvor det var flere hensyn enn smittevern som kan ha spilt inn.

Bråk flere steder

Det var ikke bare i Selbu det ble festet natt til søndag. Politiet i Trøndelag har til sammen fått 25 meldinger om forstyrrelse av natteroen mellom 23 lørdag kveld og 05.30 søndag morgen, og har rykket ut til 16 av disse.

– Vi har hatt vesentlig mer å gjøre i natt enn de siste helgenettene, sier operasjonsleder Trond Volden til VG, og legger til:

– Det som er litt spesielt i disse tider, er at festingen foregår i private hjem. Da blir naboene forstyrret, og de ringer til oss.

Også i Vest politidistrikt har det vært travelt natt til søndag. Her har politiet fått 25 meldinger om feststøy fra private adresser i løpet av natten. Politiet i Sørvest hadde like etter kl. 02 fått 15 meldinger om høy musikk.

Politiet i Tromsø har også rykket ut til flere fester, blant annet denne, der gjestene fikk fart på seg da politiet kom til stedet:

I Nordland har politiet avsluttet fester ved studentboliger i Bodø, mens politiet i Møre og Romsdal har rykket ut til en fest i Ålesund.

– Ved patruljens ankomst var festen i ferd med å avsluttes. Festeier innså at det var en samling av altfor mange personer, skriver de på Twitter.

I Oslo har politiet fått 43 klager på forstyrrelse av natteroen natt til søndag.

– På en adresse var det 13 deltagere og derfor brudd på coronabestemmelsene om antall deltagere i private hjem. Samtlige anmeldt for dette, skriver politiet på Twitter.

I hovedstaden gjelder egne, lokale regler, og det er forbud å samles mer enn ti 10 personer i private hjem, inkludert de som tilhører husstanden.