PEKT PÅ SOM LEDER: Sylvi Listhaug. Foto: Fredrik Solstad, VG

Frp-politikere ut mot Listhaug: − Det siste vi trenger

Sylvi Listhaug vil bli en splittende partileder, mener Frp-politiker Silje Flaten Haugli. Hun frykter masseutmelding av partiets liberalistiske medlemmer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Det er ikke akkurat hurramegrundt-stemning i Fremskrittspartiet om dagen, og vi er mange som opplever partiet som splittet og med en trykkende, klein stemning som ingen helt tørr å gjøre noe med i frykt for og gjøre seg selv upopulær», skriver Silje Flaten Haugli i en kronikk i VG.

«I et allerede splittet Frp er det siste vi da trenger en ny, splittende partileder med navn Sylvi Listhaug», skriver hun videre.

Haugli er 2. vara til Stortinget for Frp i Aust-Agder, lokallagsleder i Tvedestrand Frp og har vært tillitsvalgt i partiet i nesten 11 år.

Hun får støtte fra Tommy Skatland, fylkesleder i Trøndelag Frp.

– Partiet trenger en samlende leder som har bredest mulig støtte i partiet, sier han til Adresseavisen.

Og det er ikke Listhaug, sier Skatland.

les også Sylvi Listhaug er feil lederkandidat

– Båret på gullstol av de nasjonalkonservative

Torsdag kom Siv Jensen sjokknyheten om sin egen avgang som leder i Fremskrittspartiet. Samtidig pekte hun på nåværende nestleder Sylvi Listhaug som ny partileder etter landsmøtet i mai.

– Jeg er veldig ydmyk på at Siv har pekt på meg som arvtager. Sammen med mannen min Espen har jeg besluttet å takke ja til å bli leder i Frp, hvis partiet og landsmøtet ønsker det, sa Sylvi Listhaug på en pressekonferanse fredag formiddag.

Landsmøtet bør ikke gi den jobben til Listhaug, mener Haugli.

«Selv om hun erklærer seg selv som liberalist og tilhenger av frihet for folk flest har hun ofte stått opp for verdier og holdninger vi som liberalister ikke kan vedkjenne oss og blitt nærmest båret på gullstol av de nasjonalkonservative», skriver hun i kronikken.

IKKE TILFREDS: Lokallagsleder i Tvedestrand Frp, Silje Flaten Haugli. Foto: Privat

Ser mørkt på Frp-fremtiden

Nå trenger Frp en leder som kan samle fløyene og medlemmene, mener Haugli.

«Denne lederen er ikke Sylvi Listhaug. For selv om Sylvi er en knakendes dyktig og populær politiker både innad og utad i partiet vil man ikke kunne se på et eventuelt valg av henne som leder som noe annet enn et veivalg for partiet», skriver hun.

Haugli ser mørkt på Frps fremtid hvis Listhaug blir leder:

«I verste fall kan vi oppleve en ny masseutmelding av partiets liberale krefter. Forhåpentligvis slipper vi et nytt Bolkesjø, men for de av oss som ønsker mindre fokus på innvandring, overvåkning og større utvidelse av statens makt og mer fokus på avbyråkratisering, skattelette og frihet for enkeltindividet ser det mørkt ut».

les også Listhaug vil overta etter Jensen: Lover et spissere Frp

Haugli mener at det har vært mangel på styring i Frp-toppen.

«Ledelsen har vært preget av og ikke helt vite hvor man vil eller hvem man er, og vingler mellom fløyene alt ettersom hvor vinden blåser best. I det ene øyeblikket ber man nasjonalkonservative finne seg et annet parti, mens i det neste er Frp det klare alternativet dersom du definerer deg som nettopp dette».

Hun understreker at Listhaug har mange gode kvaliteter.

«Det er vel få politikere som tørr å si ting så rett ut som Sylvi, både på godt og vondt. Hennes evne til å kalle en spade for en spade og ikke pynte på sannheten er en egenskap det absolutt er stor mangel på blant norske politikere, spesielt i disse politisk korrekte tider», skriver hun.