Roser studenter: Rekord i studiepoeng Til tross for et krevende år, har studentene ved Universitetet i Oslo aldri produsert flere studiepoeng enn i 2020.

Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. februar, kl. 08:51

– Vi må gi skryt til studentene for hvordan de har klart å stå på gjennom denne krevende perioden, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

På masternivå har det vært noe lavere gjennomføring enn tidligere.

– Først og fremst er dette så bra jobbet! Jeg er veldig glad for at så mange har klart å levere så godt under så vanskelige forhold, sier Runa Fiske, leder for studentparlamentet ved UiO.

Hun tror at universitetets mangeårige innsats for å få flere til å fullføre, også har bidratt til rekorden.

– Kanskje har også det at så mange hadde hjemmeeksamen ført til at flere faktisk leverte, sier Runa Fiske.

Både hun og Mo minner om at det at studentene gjør det bra, ikke betyr at de har det bra. Det siste året med corona-restriksjoner har vært tungt for mange studenter.

– Vi er fortsatt bekymret for langtidseffektene dette corona-året har hatt på studentene, og mener det er viktig å følge dem tett videre. Selv om disse tallene er hyggelige, må vi ikke la oss blende av de gode resultatene, sier Mo.

Hun roser både studenter og ansatte for å klart å tilpasse seg de krevende forholdene. Universitetet har klart å tilby like mange timer undervisning, selv om den har skjedd digitalt. Og studentene har holdt fokus på studiene.

– Vi var ekstra bekymret for dem som begynte høsten 2020. De møtte et nesten lukket universitet. Vi vet at det å skape gode faglige og sosiale relasjoner hjelper dem i gang med studiene, og vi vet at frafallet øker hos dem som ikke kommer ordentlig i gang første semester, forklarer Mo.

Da er det ekstra gledelig og imponerende at det endte med høyeste gjennomføringsgrad noensinne.

– Hva er grunnen, tror du?

– Vi har sett en gradvis bedring de siste fem årene. det er færre som faller fra i den vanskelige oppstarten. Vi har spurt oss om det er en ny generasjon studenter, som har et annet fokus på utdanningen enn vi har sett på en stund. Et flertall av universitetene i Norge opplever samme trend som UiO.

I 2020 har coronapandemien vært en alvorlig tilleggsbelastning for mange studenter. Dette kan være med på å forklare nedgangen fra 2019 til 2020 i andelen masterkandidater som fullførte på normert tid.

Det har vært særlig vanskelige forhold for masterstudenter i sluttfasen av studieløpet blant annet på grunn av redusert tilgang til lesesaler, programvare, forskningsdata med mer. Fakultetene har utsatt innleveringsfrister for masteroppgaver for at flere studenter skulle få anledning til å levere uten ytterligere forsinkelser.