SMITTE: Det er registrert coronasmitte i Gol kommune denne uken. Foto: Gol kommune

Sliter med smittesporingsarbeidet i Gol

Etter et nytt smittetilfelle tirsdag slår ordføreren alarm. – Noen vegrer seg for å fortelle, sier hun.

Publisert: Nå nettopp

Etter et nytt bekreftet smittetilfelle er ordfører Heidi Granli i Gol kommune bekymret.

– Vi har mistanke om at det er fire brudd på karantenen lokalt. Vi har satt i gang smittesporingsarbeid i forbindelse med positiv test, sier hun til VG.

Det var Hallingdølen som først omtalte saken.

Etter bekreftet smitte i forrige uke ble flere personer satt i vente- og nærkontaktkarantene.

– Disse personene har blitt retestet og da hadde noen av dem gått ut av karantene før tiden, sier ordføreren.

– Hjelp oss

Hun forteller om et krevende smittesporingsarbeid i kommunen.

– Det bekymrer oss at folk ikke vil si hvem de har vært med. Vi trenger hjelp og at folk ikke vegrer seg for å fortelle hva som har skjedd. Vi må ha alle puslespillbitene til å få det fulle bildet, sier Granli.

Hun forteller at smitten har skjedd blant ungdom og unge voksne. Nå har hun en bønn til kommunens innbyggere.

– Hjelp oss å få alle brikkene på plass slik at vi kan begrense mest mulig. Vi har også veldig stort behov for å beskytte slik at ikke flere blir smittet. Folk må ta telefonen når det ringer eller ringe tilbake, sier hun.

Tar ikke telefonen

– I forrige uke opplevde vi at det tok lang tid før vi fikk alle kortene på bordet. Nå opplever vi at flere ikke tar telefonen, legger hun til.

Hun tror grunnen kan være at flere enn tillatt har samlet seg.

– Det handler om ansamlinger av folk, kanskje med flere enn som burde har vært der. Det fører til at noen vegrer seg for å fortelle.

Det er til sammen registrert 76 tilfeller av coronaviruset i Gol kommune. Trenden i kommunen beskrives som sterkt stigende.