DØD: Tyske Ksenja Bajkalov (22) ble funnet død i Tvedestrand. Hun ble meldt savnet i Tyskland i oktober i fjor. Foto: Tysk politi/Arosa

Ksenja (22) savnet i Tyskland i fjor – funnet død i Tvedestrand

Tyske Ksenja Bajkalovs (22) forsvant dagen etter sin første arbeidsdag på et luksushotell. Tysk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

Publisert:

Politiet i Agder bekrefter at personen som ble funnet død i Tvedestrand, er tyske Ksenja Bajkalov.

Hun ble funnet ved Nautholmen i Tvedestrand 27. mars i år.

Levningene bar ifølge politiet preg av å ha ligget i sjøen en stund. Politiet tror de kan ha blitt ført dit av vind og strøm.

Onsdag hadde politiet en fullverdig DNA-profil, men det ga ikke treff i Norge.

– Som følge av at norsk politi oversendte DNA-profil til øvrige europeiske land, ble det treff i en savnetsak i Tyskland. Det har nå blitt verifisert at vårt funn er den savnede i den tyske saken, sier etterforskningsleder ved Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider i Agder politidistrikt.

Politiet vet ikke hva som forårsaket kvinnens død. Obduksjonen kunne ikke påvise en dødsårsak.

FUNN: Denne buksen ble funnet i umiddelbar nærhet av levningene. Foto: Politiet

Mistenker ikke noe kriminelt

Torsdag forteller tysk politi til VG at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

– Vi satte inn store etterforskingsressurser da hun ble meldt savnet i fjor høst. Vi kom allerede da frem til at det sannsynligvis dreide seg om et selvmord, sier pressetalskvinne Sandra Otte i det tyske politidistriktet Flensburg.

– Og hvordan stiller den hypotesen seg etter funnene av levningene hennes i Norge?

– Den er ikke svekket, tvert imot er den styrket.

SYLT: Her hadde Bajkalov sin første arbeidsdag like før hun forsvant. Foto: Arosa

Forsvant i oktober

Ifølge den tyske avisen Bild er det ingen livstegn fra Bajkalov etter morgenen 2. oktober i fjor. Mobilen har vært skrudd av siden.

Avisen skriver at Bajkalov hadde sin første arbeidsdag ved luksushotellet «Arosa» i List på den tyske ferieøya Sylt 1. oktober.

Hun ble sist sett i sin personalleilighet på hotellet, ifølge Sylter Rundschau.

Sylt i Nordsjøen ligger vest for Flensburg, på grensen mellom Danmark og Tyskland.

Dagen etter ble hun trolig observert for siste gang på øya.

Ifølge Bild skal Bajkalov ha sendt søsteren et postkort fra øya 1. oktober, men brevet ble først stemplet i posten 5. oktober.

9. oktober skal 22-åringens dunjakke ha blitt funnet funnet på fergeterminalen i List på Sylt, melder Sylter Rundschau.

En nær venn av familien, som omtales som Max (63), forteller til Bild at hun gledet seg over jobben på hotellet. Han sier også at hun var åpen overfor andre og ikke hadde helseproblemer.

Bajkalovs søster Tina Bajkalov uttalte seg også til avisen i oktober i fjor:

– Vi er desperate: Hvem vet hvor søsteren min er, sa hun.

Ksenja Bajkalov kommer fra Hachenburg i Rheinland-Pfalz, øst for Köln i Tyskland.