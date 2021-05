KONTROLL: Politibetjenter rykket til en bensinstasjon i Larvik for å roe ned en hest som hadde skadet to personer. Foto: Geir Eriksen

Hest amok – to skadet

Lørdag måtte politi og forbipasserende ved bensinstasjonen Circle K Rindalsskogen i Larvik hjelpe til for å roe ned en urolig hest.

Publisert: Nå nettopp

Det sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Hesten som sto i hengeren under transport, var redd og utagerende og sparket fra seg inne i hengeren. I forsøket på å roe den ned, ble to av personene som fraktet den, skadet.

Den ene brakk benet og ble kjørt til sykehus, mens den andre brakk en finger.

Bensinstasjonen ligger like ved E18, og man var ifølge Groth lenge redde for at hesten kunne komme seg ut av hengeren og skape ytterliggere problemer på stedet og i trafikken.

– Skadepotensialet var stort. Hesten var i ferd med å komme seg ut av hengeren og to av dem som transporterte den, var skadet, sier Groth og legger til:

– Det var en spent situasjon en stund.

Det gikk heldigvis bedre enn fryktet. For etter hvert kom både noen forbipasserende «hestekyndige» personer og politibetjenter til stedet.

– De fikk roet ned hesten og fikk kontroll på situasjonen, og hesten ble fraktet til roligere omgivelser.

– Må hesten i arresten?

– Hesten blir tatt hånd om av hestekyndige folk, slik at den får en rolig kveld nå. Er i dialog med eier. Den havner på et sikkert sted.