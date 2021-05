Foto: Ole Edvin Tangen

Fører hadde nesten tre i promille etter frontkollisjon: − Den sanne idioti

To biler har kollidert front mot front på E16 Eggemoveien ved Hønefoss. Den ene føreren var synlig sterkt beruset da politiet kom til stedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket like før klokken 15.30 ut til stedet. Akkurat nå er veien stengt i begge retninger, skriver politiet videre.

To personer, førerne av hver sin bil, er begge kjørt til traumemottaket på Ringerike sykehus. Ingen andre var om bord i noen av kjøretøyene.

I en Twitter-oppdatering skriver politiet at sjåføren av den ene bilene hadde høy promille – han blåste til en verdi på nesten tre på alkometeret, opplyser de.

En promille på 3 regnes som svært høy, og innebærer at bevisstheten nedsettes. Du kan bli bevisstløs, pustesenteret i hjernen kan hemmes, og oppkast er vanlig, skriver Helsenorge.

– Vi fikk kjapt mistanke om at det var alkohol involvert. Det luktet veldig, og han snakket snøvlete og usammenhengende, forteller operasjonsleder i politiet, Tor Egil Groth til VG.

– Det er helt hinsides idioti å kjøre bil i fylla. Og med tre i promille har jeg egentlig ikke ord på hvor håpløst det er, legger han til.

Operasjonslederen sier føreren «garantert vil ende på brød og vann», og at han vil få en «kraftig bot i tillegg». Førerkortet hans vil også inndras.

– Saken er fortsatt under etterforskning, og vi vet ikke hva dens endelikt blir. To personer er kjørt til sykehus. Her kan fortsatt alt skje, og konsekvensene kan være enorme. Dette skjedde midt på høylys dag, med mye trafikk på veien. Det er den sanne idioti.

Like før klokken 16.30 var kranbil på stedet for å gjennomføre bilberging. Veien er fremdeles stengt.