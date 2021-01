BLI HJEMME: Ruter synes stort sett Oslo-reisende er flinke til å ivareta smittevern - helt til det kommer en skikkelig godværsdag: - Så vil absolutt alle ut, og så blir det trangt. Foto: Tipser

Overfylte t-baner i Oslo på årets første soldag

Finvær og godt skiføre lokket Oslo-folk ut i marka søndag. Det førte til kaos i kollektivtransporten på vei ut av sentrum.

Publisert: Nå nettopp

– Allerede på Majorstuen begynte det å fylle seg på med folk. Da vi kom til bunnen av Korketrekkeren ble det helt stappa.

Det forteller VGs journalist, Oliver Bellinder, som søndag ettermiddag skulle ta linje 1 mot Frognerseteren for å stå på ski i finværet.

Han valgte å drøye turen til litt utpå dagen å håp om å unngå det verste rushet opp til marka.

Likevel ble han møtt med en horde av mennesker om bord på t-banen - både med og uten munnbind.

– Før vi kom til Midtstuen, hvor Korketrekkeren ligger, gikk det kanskje an å holde en meter. Men det var vanskelig. Etter korketrekkeren var det ikke snakk om å kunne holde noen meter, forteller han.

– Jeg ringte Ruter med en gang og fortalte hva som skjedde, og kundeservice bekreftet at folk hadde ringt hele dagen.

Selv påpeker Ruter at de fikk plassert ut vektere i løpet av dagen, og at reisende må selv huske på at de har et ansvar de også.

– Jeg vil minne om at det er et personlig ansvar å holde avstand og følge våre retningslinjer, samt ta hensyn for å ivareta smittevern, sier Ruters pressevakt, Cathrine Myhren.

– Dessverre er det slik at ikke alle kan ta alle fritidsreiser man ønsker nå. Det vi har opplevd det siste halvåret, er at mange viser hensyn. Men så kommer det en godværsdag, og så vil absolutt alle ut, og så blir det trangt.

OVERRASKET: VGs journalist Oliver Bellinder skulle ut på årets første skitur søndag. Folkemengdene som møtte han på t-banen hadde han ikke trodd han skulle se midt i en pandemi. Foto: Privat

Ruter: Det ser trangt ut

Bellinder påpeker at han er overrasket over at det ikke var noen vektere som sørget for at ikke for mange om gangen gikk på t-banen allerede fra starten av dagen, når det var søndag og meldt strålende sol.

– Personlig tenker jeg følgende: Det er søndag og første dag med sol og snø. Bør man ikke tenke på å ha vektere på jobb med en gang folk begynner å trekke oppover mot marka, spør Bellinder.

Myhren bekrefter til VG at det stemmer at de fikk flere henvendelser fra folk i løpet av dagen. Det førte til at de raskt ringte inn vektere, som skal ha vært på plass i 12-tiden.

– Etter tilbakemeldinger om mange reisende på Frognerseterbanen tidligere i dag plasserte Ruter i samarbeid med Sporveien ut vektere langs stoppestedene for T-banen, spesielt på Midtstuen, Frognerseteren og Holmenkollen.

Hun har fått se bildene VG har fått tilsendt, og er enig i at det ser trangt ut.

– Jeg har en viss forståelse for at Oslo-folk oppsøker naturen når det for første gang på veldig lenge er skiføre og vakkert solskinn. Men vi må holde ut, og fortsette å ta hensyn, sier Myhren til VG.

SMITTEFARE: Selv om Ruter i dag valgte å sette inn vektere for å passe på at ikke for mange gikk på t-banen, er de også klare på alle reisende har et ansvar de også. Foto: Oliver Bellinder

– Ikke reis hvis du ikke må

Myhren forteller videre at de opplevde særlig trykk på Midtstuen, der det var reisende som ville tilbake til byen med T-banen etter å ha akt i Korketrekkeren.

Det synes Bellinder var ubehagelig.

– Jeg følte selv at det var ubehagelig at folk ga blanke i å holde avstand, når sosial distanseringen egentlig er så etablert, sier han.

Myhren har forståelse for at det oppleves slik, men påpeker igjen at vektere raskt var til stede på de mest trafikkerte stasjonene.

– Vekterne vil være på plass så lenge det er behov resten av dagen i dag, for å hjelpe til med å holde orden, understreker Myhren.

– Alle ansatte i kollektivtrafikken har siden pandemien startet i mars gjort alt vi kan for å bidra til trygge reiser for de som må benytte kollektivt, men vi vil minne om at Ruters retningslinjer for reiser gjelder fremdeles. Uavhengig av turlyst og finvær; ikke reis hvis du ikke må, bruk munnbind hvis du må reise, og vent på neste avgang hvis det er mange om bord.