LEDER: Inge Myhrer leder USAR-teamet som jobber med søk inne i rasområdet. Foto: Terje Pedersen

– Håper folk setter pris på det vi gjør

GJERDRUM (VG) – Vi håper at folk setter pris på det vi gjør. Det er det som varmer oss, sier Inge Myhrer. Han leder mannskapene som går inn i bygningsrestene nede i raset og henter ut omkomne. Søndag kveld var syv av ti savnede funnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er spesielt å jobbe på slike skadesteder. Det er sterke inntrykk. Vi er flinke til å prate med hverandre, vi har god oppfølging og er trygge på det vi gjør, sier Myhrer.

Politiet har kartlagt hvor i husene menneskene sannsynligvis oppholdt seg ved 04-tiden natt til onsdag. Sammen med geologer har de beregnet hvor det er sannsynlig at bygningene har stanset opp i skredet. Hunder har søkt i husvrakene og markert funn. Deretter har Myhrer og hans kollegaer tatt seg inn i bygningsmassen og sjekket ut hver enkelt markering.







les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Myhrer kom sammen med USAR-teamet fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen til Ask i Gjerdrum grytidlig onsdag 30. desember. Medarbeiderne er spesialister på bysøk og redning.

– Vi forsto at dette var stort da vi kom til det stedet på riksvei 120 hvor massene flommet over veien. Da vi rygget på plass der, forsto vi omfanget, sier Myhrer.

LETER: USAR-mannskapene har gått målrettet inn i bygningsmassen der hunder har markert funn. Foto: Helge Mikalsen

Han deltok selv i redningsaksjonen i Sørum, der tre litauiske arbeidere mistet livet. 140.000 kubikkmeter leirmasse raste ut i et kvikkleireskred 10. november 2016. Bare en av de tre savnede ble funnet.

– Massene vi jobber i er veldig likt det i Sørum. Men her har det gått med flere mennesker og hus. Det er en mer kaotisk situasjon, sier Myhrer.

FUNN: Mannskapene bærer ut en av de omkomne. Foto: HELGE MIKALSEN

Geir Søndrål, innsatsleder i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, sier til VG at området er stort og at de er avhengige av etterretning for å vite hvor de skal søke.

– Det er kjent at en av de savnede var ute og luftet hunden da raset kom. Hun var ikke inne i et hus. Dere kan komme i en situasjon der dere må søke i massene. Hvordan skal dere finne henne?

– Det vi holder på med nå er søk hvor vi tror vi kan finne overlevende. Andre søk vil vi komme i gang med etter hvert. Hvis man skal søke i ytterkanter av området kan man tenke seg at man kan bruke redningsmann og hund med en ekstra redningsmann med line, sier Søndrål.

Hva er siste nytt? Du får siste nytt og hva vi vet om skredet i VGs nyhetsstudio.

BRANN: Innsatsleder Geir Søndrål. Foto: Hanna Hjardar

Han deltok i søkene etter kvikkleireskredet i Sørum i 2016.

– Da brukte vi hund og redningsmann. Det var det vi kunne bruke der, sier Søndrål.

– Området her er stort, og vi er helt avhengige av etterretning fra politiet, opplysninger fra mannskaper som er ute og markeringer fra hund. Vi får angitte områder fra politiet og søker ut fra det. Vi føler at vi har gjort gode fremskritt og at etterretningen vi har fått, har vært veldig god.