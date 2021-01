KAMP FOR FORLENGELSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre ber Erna Solberg ta signalene og forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Foto: Hallgeir Vågenes

Støre: − Erna gir grønt lys til masseoppsigelser

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier statsminister Erna Solberg vil bidra til at tusenvis blir oppsagt, hvis hun ikke straks endrer politikk. Ap, Frp, Sp og SV går igjen sammen for å overkjøre regjeringen.

Få dager etter at de fire partiene bestemte seg for å overkjøre regjeringen i spørsmålet om coronakompensasjon til bedriftene, går de igjen sammen for å presse Solbergs regjering.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug bekrefter overfor VG at de er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringstiden utover 52 uker.

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper de fire partiene kan samles til et møte allerede i morgen.

– Hvis ikke Erna Solberg snur, gir hun grønt lys til masseoppsigelser, sier Støre.

Årsaken til harmen er at statsministeren foreløpig ikke har blitt med på å forlenge permitteringstiden på 52 uker, som utløper for mange som ble permittert da coronakrisen lammet landet fra mars i fjor.

Varsler oppsigelser

Men hun åpnet for det da VG søndag skrev at både LO og de store hotellkjedene advarer mot en ny trend: Frem til nå har coronarammede bedrifter i all hovedsak permittert ansatte. Nå har de begynt å si opp folk i stedet.

– Selskapene innleder oppsigelsesprosessene nå, slik at oppsigelsene kan tre i kraft når permitteringstiden på 52 uker for mange går ut i mars-april, sa Merethe Solberg leder avdeling 10 i Fellesforbundet (LO), som organiserer ansatte innen hotell, restaurant og kantiner i hovedstaden.

Thon-sjef Morten Thorvaldsen bekreftet at de snarlig vil starte oppsigelser av flere hundre permitterte, hvis ikke permitteringsperioden på 52 uker forlenges.

Støre krever handling.

PÅ BYEN: VG møtte Jonas Gahr Støre lørdag på hamburgerrestauranten Max på Egertorget i Oslo. Over en sjokolademilkshake. Foto: Hallgeir Vågenes

– Når både LO og næringslivet advarer om at mange bedrifter nå tvinges til å gå fra permitteringer til oppsigelser, må Erna Solberg lytte. Det er de som er så tett på det som skjer ute i virkeligheten, som nå advarer. Mange tvinges til å gå til oppsigelser. Hvis ikke går de konkurs, sier Støre.

– Et av motargumentene er at en forlengelse kan føre til at flere vil bli gående permittert lenger?

– Det er en lærebokargument, som ikke er tilpasset den dramatiske situasjonen mange er i. Jeg har møtt mange permitterte. Det eneste de vil er å komme tilbake i jobb. Det er arrogant av statsministeren å be dem søke jobber, i en tid hvor det knapt finnes jobber, sier Støre og legger til:

– Vil vare ut mot sommeren

– Statsministeren har selv sagt at vi vil få en annerledes påske. Da må hun innse at tiltakene som holder folk permitterte, vil vare ut mot sommeren. Derfor må permisjonsperioden forlenges så lenge tiltakene rammer.

Han sier han har tatt initiativ til et digitalt møte mandag ettermiddag, mellom de tre fire sentrale opposisjonspartiene; Ap, Sp, SV og Frp.

– Målet er å få med flertallet på Stortinget på å forlenge permitteringsperioden til 1. juli, slik at både de permitterte og bedriftene får sikkerhet for at ordningen videreføres så lenge coronatiltak reduserer driften. Vi fremmer tyve forslag som vil sikre dette.

– Kan justeres tilbake

Her er de to hovedforslagene:

1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 1. juli 2021».

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger – 80 prosent av

dagpengegrunnlag opp til 3G, frem til 1. juli 2021».

– Og skulle det vise seg at tiltakene stanses mye før det og situasjonen i arbeidsmarkedet normaliseres, ja det er det bare å justere perioden tilbake, sier Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de vil støtte forslag om å forlenge perioden til 1. juli.

– Ja, opplagt. Vi så dette allerede før jul og la forlengelse inn i vårt alternative budsjett. Hvis vi ikke gjør dette nå, vil mange miste jobben de neste ukene. Mange mindre hoteller, blant annet, risikerer å måtte begjære oppbud.

Han sier kostnadene for arbeidsgiver også bør kuttes.

– Jeg mener vi bør kutte arbeidsgiverperioden hvor de må betale lønn til permitterte, fra ti til fem dager.

Frp vil forlenge til 1. oktober

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier alarmen fra Thon og andre er så alvorlig at det kreves handling.

– Erna Solberg har litt arrogant sagt at permitterte må søke på jobber. Men når så mange bransjer sliter, er det ikke mye å søke på. Vi kommer til å ta initiativ til å forlenge permitteringsperioden til 1. oktober, sier hun til VG.

Hun sier de begynner å se mål.

– Når vi har brukt 100 milliarder kroner på krisetiltak kan vi ikke gi oss på oppløpssiden og la tusenvis i stikken. Står vi løpet ut nå, vil vi bidra til at folk kan beholde jobbene sine og bedrifter kan unngå å gå konkurs. Det er ikke så lenge til folk kan få tilbake de normale livene sine. Til det skjer må vi stille opp, sier Listhaug.

MARSJERER I TAKT: SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enige om å presse regjeringen til å forlenge permitteringsperioden. Foto: Frode Hansen

SV-leder Audun Lysbakken vil også forlenge forbi sommeren.

– Vi vil utvide permitteringsperioden med seks måneder og kutte lønnsplikten til to dager. Det haster å redde bedrifter og gi trygghet til permitterte og arbeidsledige, hvis ikke kan det få fatale konsekvenser for svært mange mennesker og for hele samfunnet.

VG forela informasjonene om de fire partienes krav til Erna Solberg under et møte i Høyres Hus søndag.

Men hun forberedte sin tale, så hun ba om å få komme tilbake med sitt svar etter talen.

Høyre avholder den årlige felleskonferansen, hvor partiets sentralstyre, stortingsgruppe, regjeringsapparat og ansatte deltar digitalt.