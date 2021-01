MEDISINSK LEDER: Halvard Stave (44) er overlege ved luftambulansen ved Oslo universitetssykehus. Siden onsdag har han vært medisinsk leder for arbeidet til helseressursene i skredområdet. Foto: Fredrik Solstad

Medisinsk leder: − Gjør inntrykk å høre de sterke historiene fra overlevende

Halvard Stave var den første legen på stedet etter at skredet gikk i Gjerdrum.

Publisert: Nå nettopp

– Det som gjør inntrykk er å se et helt lokalsamfunn satt på hodet og høre de sterke historiene fra overlevende og fra pårørende som savner noen de er glad i, sier medisinsk leder Halvard Stave til VG.

– Og det er sånn som vi gjerne møter gjennom mediene, fordi i arbeidet vårt på skadestedet, er vi helt profesjonelle og jobber slik vi gjør i alle andre sammenhenger der vi jobber med skader og ulykker og jobber med folk som både er skadet og har omkommet.

Stave forteller at de aller fleste i etatene har gode kollegaer og kollegastøtteordninger, og de passer på å følge opp hvis det er noen som har spesielle behov etter å ha vært i en vanskelig situasjon på jobben.

– De av oss som er i rollene her har jobbet lenge, og har lang utdannelse og erfaring for å komme dit de er i dag. Og de aller fleste greier det fint, for hvis ikke kunne vi ikke hatt slike jobber, sier han.

I flere dager har redningsmannskaper søkt etter savnede i skredområdet i Gjerdrum, men tirsdag gikk de over til å søke etter antatt omkomne. Tre personer er fortsatt savnet.

Stave var den første legen på stedet.

– Det som surret gjennom hodet vårt var at det var en stor hendelse. Vi reiste ut fra Oslo etter å ha fått beskjed om at det hadde gått et stort skred der de hadde gått mange hus. Vi begynte tilbakevarsling til andre etater. Før vi hadde kommet ut til Gjerdrum var hele luftambulansen mobilisert gjennom vår plan.

– Det som er spesielt, er at det er et stort skadested og at det har vært en vedvarende innsats som har pågått over flere dager, sier Stave.

Foto: Fredrik Solstad

– Hvordan endrer det arbeidsforholdene og tankene rundt det at det også er barn dere leter etter?

– På et profesjonelt og operativt nivå, blir det det samme arbeidet uansett alder og størrelse på den vi leder etter. Men på et menneskelig nivå, gjør dette med barn at tankegodset rundt det endres, og møtet med pårørende kan være vanskeligere med barn enn med mennesker som har kommet lenger i livet. Men dette er tanker vi ikke bruker så mye tid på når vi er i en aksjonsfase, sier han.

Første dagen var alle ressurser mobilisert – nå skaleres det etter at man er i driftsfasen. Fra Staves etat har det har variert mellom 10 og 20 personer på stedet hver dag.

– For oss med lederansvar handler det om å disponere ressursene riktig og sikre at vi har nok ressurser på riktig sted til enhver tid.

Stave sier at det har vært godt samarbeid mellom etatene i arbeidet.

– Vi har raskt klart å etablere oss i en driftsfase der vi har vært konkrete i fremdriften av arbeidet. For målet er, og har jo vært hele tiden, å finne overlevde og ikke gi oss før vi er helt sikre på at det er ingen flere som har overlevd.