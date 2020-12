FORVIRRING: Menigheten som samlet seg i Sarpsborg fredag var ikke klar over at alle offentlige arrangementer nå er forbudt. Nå håper de å kunne forklare seg til kommunen. Foto: Thomas Andreassen

Politiet stanset fredagsbønn med 22 personer: − En misforståelse, sier imamen

Nå anmelder politiet arrangøren for brudd på smittevernloven: – Det må være den eneste regelen vi ikke har fått med oss, sier imam Ardian Haliti.

Publisert: Nå nettopp

Fredag formiddag oppløste politiet en religiøs samling med 22 personer i Sarpsborg. Deltakerne skal ha vært samlet til fredagsbønn i Det Albanske kultur- og trossamfunn i Østfold.

Kort tid etter skrev Politiet i Øst at de ville anmelde forholdet på grunn av overtredelse av forskriften om forebygging av coronasmitte.

Alle offentlige innendørs arrangementer er for øyeblikket forbudt i kommunen, etter at de nylig strammet inn de lokale forskriftene.

- Vi fikk inn melding om samlingen klokken 13:05 i dag. Da politipatruljen vår ankom var det 22 personer til stede. Politiet har derfor opprettet en anmeldelse på forholdet, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG.

Det er arrangøren som i utgangspunktet vil bli anmeldt, men Samuelsen opplyser at politiet har notert seg navnet på alle deltakerne med tanke på eventuell smittesporing.

Imam i Det Albanske kultur - og trossamfunn, Ardian Haliti, sier til VG at de ikke var klar over at innendørs arrangementer nå var forbudt.

– Det må være den eneste regelen vi ikke har fått med oss. Vi har fulgt alle regler, men har ikke sett denne informasjonen. Det var en misforståelse, sier en fortvilt Haliti.

Imamen forteller at de følger med på all informasjon fra kommunen og forsøker å gjøre alt riktig.

– Vi har en bok hvor vi skriver alle navn i, vi har håndsprit ved dørene og vi holder god avstand. Det er forbudt å komme dersom noen føler seg syke, forklarer han og legger til:

– Vårt lokale kan romme inntil 100 personer, men vi har gitt beskjed om at vi ikke kan være så mange, sier Haliti.

– Men hvis dere fått med dere alle andre regler, hvorfor har dere ikke fått med dere dette?

– Jeg vet ikke. Jeg ser nå at det står i avisen og på kommunens nettsider, så da har vi ikke vært flinke nok til å sjekke, svarer imamen.

Han forteller videre at menigheten nå har bedt om å få forklare seg til kommunen.

– Vi kommer selvsagt til å avlyse fredagsbønnen neste uke. Og den vil være avlyst frem til det er lov igjen.