Fastlegens kamp for rusavhengige Roy: − Tror han kunne levd i dag

Tre ganger ba fastlegen til Nesodden-mannen Roy Hansen (48) om at han ikke ble skrevet ut fra rusbehandlingen på ARA Follo. Ni dager etter utskrivelsen tok han sitt eget liv.

– Han ville bli lenger på sykehuset. Det var det han ba om, sier fastlege Gro Henriksen.

Lørdag fortalte VG om Atle og Roy som begge ble skrevet ut fra rusbehandling under pandemien.

Atle fikk avbrutt behandlingen, men fant en ny rusfri hverdag sammen med kjæresten.

Roy Hansen ble skrevet ut etter avrusning 3. april.

Han tok sitt eget liv ni dager senere.

Minst 77 pasienter ble skrevet ut fra pågående rusbehandling i mars og april i fjor.

5400 pasientavtaler ble utsatt og avlyst i rusklinikkene, har VG avdekket.

NYTTÅRSAFTEN 2019: – Det eneste Roy tenkte på var ungene og familien sin, sier Janne Helen Hansen. Foto: Privat

Suicidale tanker

Fastlegen til Roy Hansen advarte legene på ARA Follo i Ski om at han kunne begynne å ruse seg igjen.

I journalen til Roy Hansen står det at han har hatt suicidale tanker:

«Føler at han er en byrde for familien. Engstelig for å bli skrevet ut så tidlig».

– Det var ikke medisinsk forsvarlig å skrive han ut, mener Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

– Når han i tillegg tryglet om å få bli, var det heller ikke moralsk forsvarlig.

Roy Hansen mottok et fullverdig avrusningstilbud, skriver Geir Ebbestad, leder for Avdeling rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus i en e-post til VG.

– Pasienten ble skrevet ut etter et 12 dagers opphold, fordi han var vurdert ferdigbehandlet for de akutte problemene han ble lagt inn med.

Til VG sier fastlege Henriksen at et korttidsopphold ikke var tilstrekkelig for Hansens alvorlige rusavhengighet.

– Hvis han hadde fått et behandlingsløp på flere måneder, ville trolig alt vært annerledes i dag. Roy Hansen kunne levd, sier Henriksen.

ØNSKET LANG HJELP: Fastlege Gro Henriksen ønsket et langt behandlingsopphold for Roy Hansen. Foto: Espen Rasmussen, VG

16. februar i fjor henviste Nesodden kommune Roy Hansen til et behandlingssopphold på ARA Klosteret i Lillestrøm, ifølge ordfører Truls Wickholm.

– Nesodden kommune har hele tiden jobbet for et langtidsopphold. Det er det som klart ville vært best. Dette kommer frem av henvisningen vår, skriver han i en mail til VG.

Men ARA Klosteret har ikke tilbudt langtidsbehandling til ruspasienter på flere år, opplyser Geir Ebbestad ved Ahus.

I henvisningen fra Nesodden kommune søker de heller ikke om langtidsbehandling. Kun avrusning og stabilisering. Dette er en kort behandling, ofte på rundt 10 døgn.

Ordfører Wickholm skriver i en e-post at han er overrasket over at ARA Klosteret kun tilbyr et kort behandlingsopphold.

«Fra 3–9 måneder», trodde ordføreren.

Først 30. mars søker Nesodden kommune plass for Roy Hansen til langtidsbehandling på A-senteret og Incognito Klinikk i Oslo.

På denne dagen mottar Roy Hansen en 12 dager lang avrusning på ARA Follo i Ski.

– Her fikk han et identisk tilbud som han ble søkt til, på ARA Klosteret, forteller Ebbestad ved Ahus.

Ni dager etter utskrivelsen, tar Roy Hansen livet sitt.

Et behandlingssted på Fetsund står klar til å ta han imot tre dager etter hans død.

TUNGE DAGER: – Jeg er sliten og lei og oppgitt over måten systemet behandlet, sier Roy, fotografert på Nesodden. Foto: Espen Rasmussen VG

Mistet håpet

Til VG sier fastlege Gro Henriksen at korttidsopphold ikke var tilstrekkelig for Roy Hansen.

– Dette var ruskonsulenten i Nesodden kommune og jeg helt enige om, sier hun.

Hun sier hun var helt overbevist om at henvisningen fra kommunen i februar var om en langtidsbehandling.

– Men da det var kommunen som henviste, hadde jeg jo ikke kontroll på dette selv, sier hun.

Kona til Roy Hansen sier hun føler at hverken Nesodden kommune eller ARA Follo tar ansvar for det som har skjedd.

– Jeg er sliten av å kjempe mot systemet som tok Roy fra meg. Det er som å kjempe mot Goliat, sier Janne Helen Hansen.

– Jo mer de prøver å bortforklare, jo lenger ned i kjelleren går jeg.

Akershus universitetssykehus meldte inn saken til Statens helsetilsyn, som konkluderte med at det ikke er funnet vesentlig svikt i helsehjelpen.

Etterpå har Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) opprettet en tilsynssak.

Fastlege Gro Henriksen sier at heller ikke hun trodde Roy Hansen ville ta sitt eget liv.

– Jeg var først og fremst redd for faren for en overdose ved en feil, sier hun.

– Jeg var redd for alt som kunne skje i livet hans mens han igjen måtte hjem og vente på et nytt behandlingstilbud. Men jeg forsto ikke at han var suicidal. Det sa han heller ikke til meg at han var, sier Gro Henriksen.

Da pandemien brøt ut, ble korttidsoppholdet hans på ARA Klosteret forskjøvet.

– Da den ble borte, mistet han håpet litt, sier Gro Henriksen.

Rusbruken økte.

– Jeg tror Roy på et tidspunkt sluttet å tro på at han ville få hjelp av noen, sier kona Janne.

PREGER OSS: Ordfører i Nesodden kommune, Truls Wickholm Foto: Vidar Ruud / NTB

Forferdelig beskjed å få

Ordfører Truls Wickholm sier bortgangen til Roy Hansen fortsatt preger de i kommunen som jobbet med ham.

– Jeg tror vi som samfunn i ettertid må innse at det var for mye som ble stengt ned for raskt i mars og april. Konsekvensene har vært store, sier han.

I den siste telefonsamtalen mellom Roy Hansen og fastlegen, fortalte han at han jobbet i hagen og klarte å holde seg rusfri, forteller Henriksen.

– Da ble jeg lettet og la bekymringene mine litt fra meg. Så gikk jeg i påskeferie og 12. april var han død.

Hun ønsker ikke å fordele skyld:

– Kanskje vi har litt skyld i dette flere av oss? Jeg og ruskonsulenten for ikke å forstå hvorfor han var så redd for å bli utskrevet, ARA Follo for ikke å få det frem mens han var der, og Roy Hansen selv fordi han ikke fortalte oss.