Flere barn ringte politiet om familievold: − En trist julefeiring

I løpet av natten måtte politiet i Bergen rykke ut til ni barnefamilier etter meldinger om vold og uro i hjemmet. Tre personer er pågrepet, og i flere tilfeller er barnevernet varslet.

Det ble en travel natt i Vest politidistrikt natt til 1. juledag. Etter klokken 23 på kvelden skal det ha gått i ett for politiet i Bergen i takt med at folk ble stadig mer beruset.

– Vi har vært på ni oppdrag hos ni forskjellige familie. Det er snakk om vold i nære relasjoner eller krangling grunnet beruselse, og i tre av tilfellene er det barna som har ringt politiet, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue til VG.

– Sosiale medier flommer over a lykkelige julefeiringer, men det er dessverre ikke slik for alle.

– Det er en trist julefeiring. Og vi er overrasket over at det skulle bli så mange, sier Thue.

– Er dere ikke vant med utrykninger tilknyttet alkohol og rus i julehøytiden?

– Jo, det er alltid mye rus og alkohol i julehøytiden, men det er ikke vanlig at vi må rykke ut på stedet for å roe ned gemyttene hos mor og far, svarer operasjonslederen.

Barnevernet varslet

Tre personer sitter nå fengslet som følge av familievoldssaker julenatten. Politiet varsler at de også har opprettet flere saker som vil etterforskes, også i tilfellene der det ikke ble pågripelser.

– De som er pågrepet her er folk som enten ikke roer seg når politiet kommer, eller i tilfeller der volden er grov.

– For oss var det var om å gjøre å skape ro og orden, og vurdere om det er trygt for barn å bli på adressen med mor og far, sier Thue videre.

Ingen av barna ble tatt med av politiet, men i flere av tilfellene er barnevernet nå varslet.

Nå håper politiet at resten av julen blir rolig for barna i Bergen.

– Vi hadde håpet at julen skulle dreie seg om julefred og familietradisjoner. Nå håper vi at resten av julen blir rolig, og at folk er snille med hverandre. Hvis du reagerer på alkohol, bør du avstå fra å drikke, konstaterer Thue.

Oslo: 13 familievoldsaker samme natt

I Oslo har politiet vært ute på 13 saker knyttet til familievold fra klokken 13 julaften til klokken 9 første juledag.

Det er blitt gjort pågripelser i to av sakene.

– En av sakene som endte med pågripelse, var en familievoldssak hvor sønnen slo far. Den andre var en melding om slåssing på privat adresse, og endte med en sak om vold mot offentlig tjenestemann. Da politiet kom på stedet, ble den ene personen aggressiv mot politipatruljen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen politibetjenter skal ha blitt skadd i saken.

– Over hele linjen har det vært en rolig julaften og natt til første juledag for Oslo og Asker og Bærum, sier operasjonslederen videre.