ORDFØRER: Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes. Foto: Tomm W. Christiansen

Utbruddet i Lindesnes – venter med å innføre lokale regler

MANDAL (VG) Fem nye russ har så langt testet positivt i massetestingen av russ i Lindesnes. Men kommunen med Norges tredje høyeste smittetrykk innfører foreløpig ingen lokale regler.

Av Kristian Havnes Klemetzen og Tomm W. Christiansen (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Vi har høy smitte, og det er en alvorlig situasjon, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken til VG. Tirsdag testet de hele russekullet ved Mandal videregående skole etter at én positiv test førte alle avgangselevene i karantene.

Så langt har ytterligere fem russ testet positivt, mens det fortsatt mangler flere prøvesvar.

Ordføreren i Lindesnes finner kommunen sin farget uhyggelig mørk på VGs coronaoversikt. Kommunen har et smittetrykk på 498,8 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

les også Én positiv test har punktert russetiden i Mandal

Rører ikke skjenkingen

Bernt Lindseth er innehaver av spisestedene Smoi og Hr. Redaktør! i Mandal sentrum.

– Spisestedet har holdt åpent, mens baren åpnet jeg igjen forrige lørdag. Det var fryktelig dårlig timing, sier Lindseth.

– Det er veldig lite gjester, så det er ganske lett å holde avstand sånn situasjonen er nå.

Det er ikke aktuelt å innføre inngripende tiltak mot utelivet, sier ordfører Sagebakken:

– Det er ikke de som har stått for smitten. En kombinasjon av tett dialog med bransjen og at politiet og skjenkekontrollen har fulgt ekstra med, har fungert der.

forrige







fullskjerm neste KAN SKJENKE ALKOHOL: Servitør Milad Khoshdel (21) hos Smoi.

Flere VG snakker med i Mandal sentrum ønsker at kommunen nå skal gå hardere til verks mot smitten. De siste 14 dagene har 115 blitt registrert med smitte.

– Når de anbefaler noe, så kunne de like godt gitt pålegg om det. Det er bedre at vi har det litt kjipt til vi får ned smitten. Folk synes det er vanskelig å forholde seg til anbefalinger, sier butikkmedarbeider Andrea Andersen.

Det får hun støtte i av stillasbygger Morten Christensen:

– Jeg håper at det blir litt strengere så vi får ned smitten.

Kommunen avventer

I tillegg til russen testet fem andre positivt tirsdag, melder kommunen. Foreløpig kommer det ingen regler utover de lokale anbefalingene, sier ordføreren:

– Vi fikk inn en del resultater tirsdag og vil forhåpentligvis få svar på resten av testene av russen i løpet av onsdagen, samt et bedre bilde etter smittesporingen. I løpet av morgendagen vil vi avklare hva som vil være riktige tiltak videre og om det vil være behov for ekstraordinært formannskapsmøte med tanke på å innføre forskrift.

Da er det flere enn to gjester i private hjem som rammes først.

– Med tanke på situasjonsbildet nå ser vi at behovet vi har er at folk begrenser sosial kontakt. Derfor ser vi det som mest naturlig at det vil være besøk i private hjem og begrensninger på arrangementer eller treff i det offentlige rom, som er aktuelle områder å ha pålegg på.