FÅR KRITIKK: Kontrollkomiteen i Trøndelag Ap har levert en ny rapport om ungdomspartiet. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

Hemmelig AUF-rapport: Påstander om mobbing, maktkamp og filming av fulle, lettkledde ungdommer

I en ny, hemmeligstemplet rapport blir Trøndelag Ap bedt om å ta tak i «fryktkultur» i ungdomspartiet AUFs fylkeslag.

«Jeg kjente det med en gang jeg var ferdig i AUF at jeg ble 20 kilo lettere på skuldrene. Fordi det var slik som man hadde det på ungdomsskolen med mobbing og utfrysing».

Slik er en tidligere AUFer referert i en 17 sider lang rapport om ungdomspartiet fra kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti.

Rapporten er stemplet «konfidensiell», og er ikke lagt frem for hele fylkesstyret i Trøndelag Ap. VG har fått tilgang til dokumentet fra kilder.

I rapporten gjengis ordrette påstander om interne forhold, blant annet om mobbing, medlemsjuks, manipulasjon og fotografering av sterkt berusede unge medlemmer i undertøy, beskyldninger om å stjele penger fra AUF og gjentatte personangrep.

«Baksnakking og maktkamp»

Historiene spenner over det siste tiåret og flere er av nyere dato.

En annet tidligere AUF-medlem siteres slik:

«Det handlet ikke om politikk, det handlet om å nå den og den posisjonen, om baksnakking og maktkamp, om å hive folk bort fra tronen. Du måtte være med i en maktkamp for å være med».

AUF er Norges største ungdomsparti med rundt 14.000 medlemmer, og mange blir senere aktive i Arbeiderpartiet. Trøndelag AUF er organisasjonens største og mektigste fylkeslag.

I rapporten står det:

«Kontrollkomiteen ser derfor svært alvorlig på det som har fremkommet (...) en rekke vitnemål forteller at en rekke unge tillitsvalgte har følt seg lite velkommen og presset ut av AUF. For noen av dem har opplevelsen hatt store menneskelige omkostninger. For partiet betyr det at talentfulle og idealistiske ungdommer har forsvunnet ut.»

I rapporten fremgår det ikke noen imøtegåelse fra AUF lokalt eller sentralt. VG har spurt AUFs sentrale og lokale ledelse om de er bedt om å komme med innspill til rapporten. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

Rapport: Gråt da de fortalte

Utvalgets leder er Olav Huseby, partiveteran og tidligere vararepresentant til Stortinget. Huseby har ikke besvart VGs henvendelser om rapporten.

Rapporten er laget for styret i Trøndelag Ap, som selv de siste årene har vært preget av opprivende konflikter, varsler om seksuell trakassering og maktkamp.

Fylkesleder Ingvild Kjerkol har ikke besvart VGs henvendelser. Til Trønder-Avisa sier Kjerkol at hun verken bekrefte eller avkrefte om hun har sett den aktuelle rapporten.

– Jeg har ikke kjennskap til det indre livet i AUF, annet enn at jeg samhandler med dem om politiske saker. Det er ikke naturlig at jeg kommenterer dette, derfor avstår jeg fra det.

HAR IKKE SVART: Trøndelag Ap-leder Ingvild Kjerkol har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag kveld. Foto: David Engmo

Åtte av personene som forteller om sine opplevelser i rapporten er anonymiserte, men kontrollkomiteen skriver at den kjenner navnene på samtlige og at de har godkjent gjengivelsen av det de har fortalt.

«Begrunnelsen er i stor grad at de frykter represalier fra dem som har styrt AUF i Trøndelag de siste årene. De forteller om en fryktkultur og psykisk press hvor avvikende synspunkter kan føre til at man blir utstøtt. De forteller at de kjenner på et stort savn over å ikke kunne være med i et trygt og inkluderende AUF».

I tillegg gjengis ordrette beskrivelser fra en navngitt person, som også har snakket med kontrollkomiteen. Dette er en tidligere tillitsvalgt og ansatt som forteller at problemet skyldes «en liten krets på toppen som har sikret hverandres posisjoner» i ungdomspartiet i Trøndelag.

I rapporten står det at flere begynte å gråte da de forklarte seg.

VG har bedt om en kommentar til rapporten fra nyvalgt fylkesleder Emilie Kleiven Græsli (20). Hun har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke generalsekretær Sindre Lysø eller tidligere fylkesleder Julie Indstad Hole. VG har også søkt partisekretær Kjersti Stenseng for kommentar, uten hell.

FYLKESLEDER: Emilie K. Græsli ble valgt til fylkesleder i Trøndelag AUF i år. Foto: Sandra Skillingsaas

Rapport om medlemsjuks

Tidligere i mars ble det kjent at kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti skrev en rapport om det den beskriver som medlemsjuks og brudd på interne regler rundt verving til AUF. Også i den rapporten ble det gjengitt uttalelser fra en rekke tidligere og nåværende medlemmer.

«Tidlig i høst mottok partikontoret to henvendelser om medlemsjuks i AUF i Trøndelag. Dette har kontrollkomiteen rapportert om i en egen melding til fylkespartiets styre. Kontrollkomiteen har under arbeidet med dette opplevd at mange av de vi har snakket med forteller om en fryktkultur (...)»

Kontrollkomiteen skriver nå at «vi mener det er nødvendig å rapportere til fylkespartiets styre om dette særskilt»:

«De som har delt sine opplevelser med kontrollkomiteen har opplevd det som umulig å bli hørt innad i AUF. Det er viktig at fylkespartiets styre tar ansvar for å igangsette en dialog med AUF om hvordan man kan skape en trygg og god kultur i AUF i Trøndelag.»