Togene går igjen etter full stans i trafikken

Togtrafikken stoppet helt opp i Oslo i omtrent tre timer torsdag morgen.

– Innstillinger og følgeforsinkleser blir det, men det vil fort bli mye bedre, sier Dag Svinsås i BaneNor til VG.

En jordfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret skapte full stans i togtrafikken i Oslo sentrum og store problemer i togtrafikken rundt hovedstaden torsdag morgen. Den oppstod ved 07-tiden. Svinsås forteller at BaneMor fikk melding om at den var rettet omtrent 09:40 .

Han forklarte tidligere til VG at at jordfeil er en type feil som kan være vanskelig å lokalisere, men at det ofte går raskt å rette når den først er lokalisert.

– Utrolig kjipt

Stort sett alle Vys tog ble stående i en sirkel rundt Oslo, fortalte kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy tidligere til VG.

– Vestfra stopper togene enten på Skøyen eller Asker, nordfra stopper de på Lillestrøm, og øst/sørfra, stopper de på Ski, sa han.

Perrongene på Oslo S har vært fulle av utålmodige mennesker som hadde håpet å kunne ta toget som vanlig i morgenrushet.

– Jeg skulle egentlig vært i Drammen nå, men nå står jeg altså her sammen med mange andre i samme situasjon. Forsinkelsen gjør at jeg kommer for sent på jobb og det er utrolig kjipt, sa Jonatan Bekken til VG, og la til at han håper at arbeidsgiver har forståelse for at sånne ting kan skje.

Bekken, ikledd munnbind, ventet på å få kontakt med en av VYs medarbeidere.

– Det er veldig mange folk som ikke vet hvor de skal gjøre av seg nå. Foreløpig må jeg si at det virker som om folk har grei forståelse av at det ikke er så mye å gjøre med situasjonen. Men, det er foreløpig, så vi får se hvordan det utvikler seg hvis dette varer, sa Bekken.

VGs reporter i Ski kunne fortelle at det hopet seg opp med folk på togstasjonen.

SKI: Det hopet seg opp med folk på Ski stasjon i morges, men nå skal noen av togene gå igjen. Foto: Ane Mørk

Ikke nok busser

Fordi det ikke er mye kollektivtrafikk i området som var påvirket, fortalte Lundeby at det ikke var mange alternativer

– Det er så store volum at vi ikke makter å skaffe nok for å få fram folk, sa han.

Vy jobbet med å skaffe busser, og fikk satt opp en buss fra Skøyen til Oslo S ved 09:40-tiden torsdag morgen.

Vurderte fly

VG møtte også Svein-Erik Rundhaug ved spor 19 på Oslo S. Han hadde hatt en lang reise allerede, men endte opp langt fra der han ønsket.

– Jeg kom fra Fredrikstad, ble stoppa på Vestby, kjørt videre i taxi, og nå er jeg her på sentralstasjonen i Oslo. Bergenstoget jeg skulle tatt, har jeg mista, fortalte han.

Rundhaug fortalte at han skal i en begravelse i Bergen i morgen, fredag. Da VG snakkte med ham forsøkte han å vente, men var åpen for andre løsninger hvis det skulle bli nødvendig.

– Enten så får jeg et senere tog, eller så blir det å komme seg inn til flyplassen og se om jeg kan få tatt et fly, da, sa han.

Publisert: 01.10.20 kl. 08:06 Oppdatert: 01.10.20 kl. 10:25

