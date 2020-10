Kaos i togtrafikken: Full stans

Togtrafikken har stoppet opp i Oslo. Rundt hovedstaden står togene og venter, og Vy får ikke skaffet nok busser for å frakte folk frem.

– Det går ingen tog - det er full stans mellom Oslo S og Nationaltheatret, sier Dag Svinsås i BaneNor til VG.

Det er en jordfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret, som oppstod ved 07-tiden torsdag morgen som er årsaken. Jordfeilen er ikke er lokalisert.

– Det er søk på gang, sier Svinsås, som ikke har en prognose for når feilen kan være rettet.

fullskjerm neste BRYN STASJON: Det ble folksomt på perrongen da togene fra Bryn stasjon ble innstilt.

Stort sett alle Vys tog står i en sirkel rundt Oslo, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Det vil jo bli en sirkel rundt Oslo som blir berørt. Vestfra stopper togene enten på Skøyen eller Asker, nordfra stopper de på Lillestrøm, og øst/sørfra, stopper de på Ski, sier han.

VGs reporter i Ski fortellet at det har hopet seg opp med folk på togstasjonen, men at flere nå har fått lov til å om bord på tog.

SKI: Det hopet seg opp med folk på Ski stasjon i morges, men nå skal noen av togene gå igjen. Foto: Ane Mørk

Lundeby sier det er store forsinkelser i området.

– Det er sånn at det er ikke mye kollektivtrafikk ellers i dette området nå, med unntak av trikk og t-bane. Slik at det er ikke mange alternativer enn så lenge. Vi jobber med å skaffe busser, men det er så store volum at vi ikke makter å skaffe nok for å få fram folk, sier han.

Svinsås i BaneNor forklarer at jordfeil er en type feil som kan være vanskelig å lokalisere, men at det ofte går raskt å rette når den først er lokalisert.

Publisert: 01.10.20 kl. 08:06 Oppdatert: 01.10.20 kl. 08:35

