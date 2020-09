MISTER STØTTE: Deler av de offentlige midlene som Shabana Rehmans organisasjon kan ha blitt brukt til private formål, ifølge rapporten fra Ernst og Young. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Shabana Rehman til VG: – Dette er jo ikke sant

Shabana Rehman mener at rapporten om at hennes stiftelse har brukt offentlige midler til private formål, er full av feil.

Nå nettopp

Regjeringen gikk mandag kveld ut med at de kutter støtten til «Født Fri». Stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

Rapport: Slik brukte Rehman-stiftelse pengene

En reise til London, der Rehman og en artist hun samarbeidet med dro på konsert med a-ha og kjøpte billetter til showet «Thriller», og et «skriveseminar» på spa-hotell er noe av pengebruken som Ernst og Young kritiserer Shabana Rehmans stiftelse «Født Fri» for.

Rehman mener rapporten er preget av feilaktige gjengivelser:

– Jeg har lest hele rapporten nå, EY (Ernst og Young, journ. anm.) prøver å beskytte seg med å si at de ikke er ansvarlig for at det fremkommer feil informasjon til dem via mennesker eller annet dokumentasjon, og at Født Fri har ikke svart på noe av anklagene da vi fikk svarfrist. Dette er jo ikke sant. Advokaten vår har beviselig svart dem, skriver Shabana Rehman i en sms til VG.

Hun nevner også spesifikt seminaret, som ifølge rapporten også inkluderte en «dagspakke» på spa, noe hun mener er en unøyaktig gjengivelse:

– Dette hadde ingenting med spa å gjøre, vi leide møterom, for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskriptene er datert, og redegjørelser levert. Vinklingen på dette er bevisst dreid mot å få faglig seriøst arbeid til å fremstå som ekstravagant luksus. Resten av EYs rapport er konstruert på samme vis, skriver hun.

Sent mandag kveld la hun også ut en ti minutter lang video på sin Facebook-side med tittelen «Statskaka, prinsessen og trollene». Der avslutter hun med følgende sitat:

«Dette er moralen i dette eventyret: vær raus, vær snill, del rettferdig, men ikke la trollene gjøre deg syke», sier Rehman i videoen som hun opplyser at videoen ble spilt inn dagen i forveien.

– Vi fikk aldri vite når rapporten skulle komme ut. Vi fikk aldri se sluttrapporten og våre avhør og redegjørelser. Advokatbrevet ble aldri besvart av IMDi, sier Rehman.

Advokat for «Født Fri», Harald F. Strandenæs, sier til VG at de er overrasket over utfallet av granskingen. Han har videresendt VG brevet som han har sendt til Ernst og Young som kontradiksjon.

– Det er en svært uventet konklusjon som IMDi trekker på bakgrunn av det som fremkommer i selve rapporten. Vi opplever at hele prosessen med granskingen har vært høyst utilfredsstillende, delvis på grunn av det hastverk som arbeidet er preget av, sier advokaten til VG.

Styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker, sier følgende til VG:

– Det er sjokkerende at IMDi har gått ut med denne rapporten før vi har fått tilgang til den. Det ser ut som om de ikke har tatt vårt tilsvar til følge. Jeg vil diskutere hvert enkelt punkt med IMDi og regjeringen før jeg diskuterer det i mediene, sier Asker til VG.

– Vi har i dag – via VG – blitt orientert om at en granskningsrapport om vår virksomhet nå er ferdigstilt. Vi opplever granskingen som høyst utilfredsstillende. Rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter, skriver styrelederen i en pressemelding.

Publisert: 22.09.20 kl. 00:25