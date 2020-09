STORINVESTERING: Regjeringen vil investere 25 milliarder på anlegget ved Norcem i Brevik. Foto: Heiko Junge/NTB

Kritikk mot regjeringens CO₂-planer: «Skuffet» og «halvhjertet»

Regjeringen får ros for å støtte karbonfangst i Brevik, men kritikk for sin begrensede støtte til anlegget i Oslo.

Regjeringen varslet i dag at de vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Prosjektet, som har fått navnet «Langskip», skal totalt koste 25 milliarder kroner. Det inkluderer 17,1 milliarder i samlede investeringer og 8 milliarder kroner til ti års drift.

Regjeringen begrenser samtidig støtten til Fortum Varmes fangstanlegg på Klemetsrud til tre milliarder kroner. Da må anlegget finne tilstrekkelig finansiering selv eller fra EU og andre kilder.

– Vi er glade for at de nå går videre med Brevik. Det er viktig med Norcem-anlegget og det har vi ønsket hele tiden. Det vil bidra til viktig teknologiutvikling, skape nye arbeidsplasser og redde gamle, sier Aps Espen Barth Eide.

– Vi er tilsvarende skuffet over at de ikke går videre med Klemetsrud. Vi mener det er viktig å videreutvikle teknologien både for sementindustri og avfallshåndtering, sier han.

Redd for forsinkelser

Barth Eide peker på at det i begge de to prosjektene står store internasjonale aktører bak som sier at de vil oppskalere bruken av teknologien.

Han understreker at regjeringen ikke har sagt nei til Oslo-anlegget, men mener den begrensede støtten kan føre til forsinkelser.

– Det å lykkes med karbonfangst er Norges viktigste enkeltbidrag i klimakampen. Her har Norge tatt en ledertrøye og vi må stå løpet ut, sier Barth Eide.

– Jeg ser at Fortum selv sier at de skal gjøre det beste ut av det. Det mener jeg er riktig av dem. Jeg er redd dette fører til forsinkelser og vi har egentlig bare tiden av veien, sier han.

Får mulighet

CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås hos Fortum mener at summen er nok til å gi prosjektet en mulighet, selv om de ikke fikk full finansiering.

– Vi håpet ideelt sett at også vi kom helt i mål med finansieringen. Men vi har fått et konkret og tydelig bidrag fra regjeringen som er tallfestet, sier Bjerkås til E24.

- Hvordan skal dere skaffe resten av pengene?

– Primært er det EU som er medfinansieringskilde. Så vil vi gjøre løpende vurderinger for å skaffe nok finansiering, sier hun til avisen.

Ifølge olje- og energiminister Tina Bru må de sørge for egenfinansiering på 3,8 milliarder kroner for å få sitt prosjekt i gang. Det kan komme fra både EU og Oslo kommune.

Kritisk

SVs Lars Haltbrekken mener at regjeringen burde gjort mer.

– Norge kan spille en helt avgjørende rolle i klimakampen internasjonalt, dersom vi går helhjertet inn for CO₂-fangst og lagring. Det som skjer nå er at regjeringen går halvhjertet inn for det. De setter det ene prosjektet på pause, det i Oslo på Fortum varme. Vi mener at begge anleggene må bygges. Både det i Brevik og det i Oslo, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til VG.

– Anlegget i Oslo vil fange opp utslipp tilsvarende 160 000 privatbiler. Med regjeringen sin plan opp vil det gå opp i atmosfæren og skade klimaet, sier han.

SKUFFET: SVs Lars Haltbrekken mener at regjeringen burde gjort mer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Halvhjertet

– Men blir det ikke veldig dyrt å realisere begge deler?

– Det blir dyrere å ikke gjøre noe med klimakrisen. Vi har slått fast gang på gang at Norge nå kan ta en ledende rolle internasjonalt. Vi kan utvikle CO₂-fangstindustri både for sementindustrien og forbrenningsanleggene. Den rollen bør Norge ta, sier han.

– Vi mener at begge anleggene må realiseres. I tillegg forventer vi at det kommer utredninger om co₂-fangst ved andre store utslippskilder i Norge, sier han.

Venstres Ketil Kjenset har tidligere krevd at regjeringen satser på begge anleggene. Men han er i dag likevel fornøyd:

– Det er veldig bra. Nå er jo Fortum sitt anlegg i Oslo også med, som er en del av Langskip-konseptet, sier Kjenseth til VG.

– Det kan alltid bli bedre og man kunne alltids gå raskere, men nå befester vi at det her er en teknologi og industri vi skal satse på i Norge og vi bruker 17 milliarder kroner. Både for klima og norsk industriutvikling er dette en veldig god dag.

Publisert: 21.09.20 kl. 13:05 Oppdatert: 21.09.20 kl. 13:20