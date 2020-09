21 nye smittede i Bergen siden i går

Kommunen er bekymret over mer generell smitte i befolkningen.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kommunen på en pressekonferanse.

– De fleste som er registrert smittet siden i går, er nærkontakter til andre tidligere smittede, sier byrådsleder Roger Valhammer.

NHH opplyser at ingen av de nye smittede kommer derfra. I går hadde de 42 nye smittede.

– Dette er et lavere smittetall enn i går, så det er bra. Det er likevel et høyt tall. Og smittesporingen viser at det er mye tydligere generell smitte enn det vi har sett tidligere, sier helsebyråd Beate Husa.

Og én ting er hvis det kun dukker opp tilfeller som kan spores tilbake til smittede kommunen allerede vet om. Noe annet er det med når det dukker opp tilfeller med ukjent smittekilde.

– Det som er bekymringsfullt er at smitten har spredt seg mer generelt, påpeker helsebyråden.

Utbruddet i Bergen er et av de største Norge har sett siden coronaviruset kom hit.

Les også: Flere smittede i Bergen har brutt karantenen

Publisert: 11.09.20 kl. 14:16 Oppdatert: 11.09.20 kl. 14:27

Mer om Coronaviruset