Flere i Bergen smittet av folk som har brutt karantene

Det er registrert 42 smittede av coronaviruset i Bergen det siste døgnet. Flere av disse er smittet av folk som ikke har overholdt karanteneregler.

Oppdatert nå nettopp

Det er registrert 42 smittede av coronaviruset i Bergen det siste døgnet, opplyser byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag. 41 er nye smittede, og én er et gammelt tilfelle.

Byrådslederen sier videre at flere av dagens smittede i Bergen er smittet av folk som ikke har overholdt karanteneplikten. Han oppfordrer folk til å overholde pålagte krav om karantene.

– Her må jeg være klinkende klar: Alle som er satt i karantene, må være i karantene, sier byrådsleder Valhammer.

Han viser samtidig til en undersøkelse av Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet offentliggjort torsdag, om at over halvparten av nordmenn bryter karanteneregler.

Brudd på karanteneregler er ulovlig og kan straffeforfølges. Valhammer sier på pressekonferansen at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de aktuelle personene skal politianmeldes.

– Det er en mulighet å politianmelde dette fremover, sier Valhammer.

Ukjent smittevei

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier på torsdagens pressekonferanse at flere av de nye smittede i Bergen har ukjent smittevei.

– Det jobbes intensivt med å smitteoppspore disse, understreker Husa.

Hun påpeker at de nye smittetilfellene i Bergen mest har rammet unge mennesker, men at de er urolig for at det kan endre seg.

– Det er smitte i mange ulike miljø, og vi er nå bekymret for at smitten kan ramme de mest sårbare av oss, sier Husa.

– Det er svært viktig at personer som skal besøke sine kjære på institusjonene våre er veldig nøye med smittevernreglene og ikke kommer hvis de selv har luftveisinfeksjoner.

Tillater 200 på utendørsarrangementer

Bergen kommune gikk i går ut med flere strenge tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. Blant annet ber kommunen om at offentlige arrangementer ikke kan ha mer enn 50 deltagere.

Valhammer opplyser på pressekonferansen at utendørsarrangementer imidlertid kan ha deltagere opp til 200.

– Dette kan bedre vilkårene for noen aktører, sier Valhammer om endringen i forskriften.

Tiltakene som nå innføres i Bergen skal i første omgang vare til 18. september.

Valhammer påpeker at situasjonen for næringslivet er dramatisk forverret med de nye tiltakene.

– Dette må løses med pakker til disse næringene. Det kan ikke løses ved at vi letter på tiltak, sier Valhammer.

Publisert: 10.09.20 kl. 14:25 Oppdatert: 10.09.20 kl. 14:47