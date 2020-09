FULL STOPP: Denne broen er eneste veiforbindelse for innbyggerne i Grønfjelldalen. Foto: Lars Petter Klette Kaski, Nordland fylkeskommune

Dette var eneste vei ut for 186 innbyggere

Det kan ta opp mot en måned før innbyggerne i Grønfjelldalen i Rana får kjørt ut av dalen igjen.

Da Nevernes bro i kommunen kollapset mandag ble 186 personer sittende uten veiforbindelse ut av Grønfjelldalen.

– Det ble en så stor flomtopp at vanntrykket i elven rett og slett løftet broen av karene og tok den med seg, forklarer seksjonsleder Lars Petter Kaski i Nordland fylkeskommune.

Det heftige uværet som traff Nord-Norge denne uken førte til at hele Nordland ble delt i to da E6 nord for Nordforshei ble stengt, og 1200 innbyggere i Rana ble isolert.

– Det som har skjedd her er helt ekstraordinært. Brua ble rett og slett revet av fundamentene, sier Kaski.

En av dem som nå er isolert er Magne Storvoll. Han bor i dalen, og kommer seg ikke på jobb.

– På privat initiativ har man fått rigget opp noen båter som kan frakte folk over elven, men bilene er jo innesperret, sier han.

Det er fortsatt sterk strøm, og lokalavisen Rana Blad skriver at innbyggerne har fått satt opp en vaier over elva for å sørge for at småbåtene som frakter folk over ikke seiler avgårde.

Det hjelper likevel ikke Storvoll, som er avhengig av bil i jobben.

– Vi har mulighet til å gå til fots over et dalføre for å komme oss til en annen bro, men man kommer seg ikke dit med bil, sier han.

Har begynt broarbeidet

Allerede er arbeidet i gang med å få på plass en ny bro for de isolerte innbyggerne.

– Det umiddelbare vi gjør er å få ut en midlertidig bro. Vi har sagt vi skal ha det klart på en måned, og vi setter alle ressurser inn for å få det til, seksjonsleder Kaski fylkeskommunen.

Lokale entreprenører har begynt å forberede et riggområde rundt den gamle broen, slik at arbeidet kan gå så fort som mulig.

For å få broen ut må det bygges et rigganlegg for å skyve den midlertidige broen over fundamentene, og det er det arbeidet som er påbegynt.

– Det er en 80 meter lang bro, så det er ikke akkurat noen liten bro, sier Kaski.

ARBEIDER: Entreprenører fra Mesta, HJH og Bolt er på plass, forteller Kaski. Foto: Eivind Bakken, Nordland fylkeskommune

Det er Nasjonal broberedskap i Statens vegvesen som stiller opp med materialene til den midlertidige broen, som kan stå til det bygges en ordentlig en neste år.

– Nordland fylkeskommune gjør så godt man kan for å få dette opp så fort som mulig, og det er et godt samarbeid med kommunen. Det er også de som jobber med å få opp perrong på jernbanen.

For det finnes håp for å få fraktet både folk og varer inn og ut av det isolerte området.

Vil åpne gammel togstasjon

– Fra vår side jobber vi opp mot BaneNor og SJ for å få til en togforbindelse, fordi det er en gammel jernbanestasjon der oppe med veiforbindelse ned til fylkesveien, forteller ordfører Geir Waage (Ap).

Slik kan folk og varer komme seg inn og ut av det isolerte området.

– Vi jobber så fort vi kan for å få ting på plass.

Det jobbes også med å sikre at nødetatene får komme til dersom noe skulle skje.

– Helgeland-sykehuset har bedt om å få prioritert helikoptre både i Brønnøysund og Bodø, og det jobbes med å få på plass en ambulanse der via toget. Man jobber også med en båtforbindelse over til landsiden, slik at det kan stå en ambulanse der også, forteller ordføreren.

