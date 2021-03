Helsearbeider som ble innlagt etter AstraZeneca-vaksinering er død - undersøker om det er sammenheng

En kvinnelig helsearbeider som ble innlagt på sykehus med en spesiell blodpropp-tilstand etter vaksinasjon, er død.

Det opplyser statens legemiddelverk på en pressekonferanse mandag.

– Lørdag den trettende opplyste Statens Legemiddelverk og FHI at tre personer som er vaksinert er var innlagt på Rikshospitalet på grunn av alvorlige tilfeller av blodpropp. Rikshospitalet har opplyst at en av dem er død, sier Steinar Madsen.

Den avdøde personen var altså blant de tre helsearbeiderne fra Helse Sør-Øvst som ble innlagt med hjerneblødning eller blodpropp etter vaksinering.

Personen som døde var en kvinnelig helsearbeider under 50 år, som ble overflytte til Rikshospitalet fra et lokalsykehus fredag. Hun døde søndag, opplyser overlege Trine Kåsine ved Rikshospitalet. Hun fremstod som frisk på forhånd, ifølge overlegen.

På en pressekonferanse lørdag, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI at at det var snakk om yngre personer og at symptomene var svært alvorlige, og spesielle.

FHI besluttet forrige torsdag å midlertidig stanse vaksineringen med AstraZeneca, etter at en 60 år gammel kvinne fra Danmark døde etter å ha mottatt vaksinen.

Dette ser de på nå

Helsemyndighetene undersøker om det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og spesielle blodpropp-tilfeller. Det er ikke konkludert om det er en sammenheng.

– Vi vurderer om det finnes likhetstrekk mellom de tre pasientene som kan si noe om årsaken til at de har fått et så spesielt sykdomsforløp, sier Madsen.

Legemiddelverket jobber med å samle all dokumentasjon og se om sykdomsforløpene har en sammenheng med vaksinen. Det gjør de ved å undersøke alle bivirkningsmeldingene i landet som kan ha med blodpropp å gjøre. I tillegg får de data fra Danmark og andre land.

De siste dagene har Statens Legemiddelverk mottatt omtrent tusen nye bivirkningsmeldinger, sier Madsen.

– Vi jobber med å gå gjennom og se på de mest alvorlige først. Flesteparten er forbigående bivirkninger, som feber og svimmelhet, går som regel over etter to-tre dager. Vi har ikke fått flere meldinger om alvorlige tilfeller, sier Madsen.

Legemiddelverket og FHI fikk også forrige uke uken melding om et dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. En ung kvinnelig helsearbeider døde etter hjerneblødning. Dette ses i sammenheng med blodpropp-tilfellene, sier Madsen.

– Det er et sykdomsbilde som vil variere litt fra person til person, men hovedtrekkene er til stede hos alle. Det vi har snakket om: Lave blodplater, blødninger og blodpropp

Han påpeker også at Storbritannia har vaksinert mange eldre med denne vaksinen.

– De har vaksinert mange eldre, som reagerer på en annen måte. Hvis det viser seg å være forskjeller fra land til land, må vi prøve å finne ut av hva det kan skyldes, sier Madsen.

Undersøkes i Europa

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) går gjennom lignende saker for å se om de kan ha sammenheng med vaksinasjon, sier Madsen.

– Det skal være møter på europeisk nivå i løpet av denne uken. Vi får får se hva diskusjonene munner ut i. Det å pause vaksinasjonen er en nasjonal beslutning, men har ikke noe med godkjenning av vaksinen, den er fortsatt godkjent

Europeiske helsemyndigheter har gått gjennom antall blodpropp-tilfeller i Europa tilknyttet AstraZeneca-vaksinen. Totalt er det registrert 30 slike tilfeller blant fem millioner vaksinerte. Konklusjonen deres så langt har vært at det ikke er grunnlag for å si at vaksinering fører til blodpropp.

Madsen i Legemiddelverket sa søndag til VG at det er to nivåer å undersøke bivirkninger på: Gruppebasert, og individbasert. Han sa det ikke er noe som tyder på at AstraZeneca-vaksinen er forbundet med en større risiko for blodpropp i statistikken, men at det undersøkes om det kan finnes bivirkninger som er spesielle og rammer få personer.

Sverige har ikke stanset vaksineringen, og det svenske legemiddelverket sier de ikke har sett samme type tilfeller som i Norge. Les mer om hvorfor de mener det er trygt å fortsette vaksineringen i denne saken.

Storbritannia har satt en høyt antall AstraZeneca-doser. Men de er ikke med på samtalene med EMA, ifølge Madsen.

– Nei, dessverre er de ute av EU, gjør egne undersøkelser, men vi samarbeider selvfølgelig internasjonalt over landegrenser. Det som er viktig nå er å se over alle meldinger som ligner på det vi har fått, i alle europeiske land

SATT PÅ PAUSE: Flere land, inkludert Norge og Danmark, har midlertidig stanset vaksineringen med AstraZeneca etter mistanke om bivirkninger. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Vær obs på disse symptomene

FHI har bedt vaksinerte personer med følgende symptomer om å oppsøke legevakt:

Kraftig sykdomsfølelse i mer enn tre dager

Uforklarlige blåmerker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass

Tegn på slag

Samtidig understreker instituttet at bivirkninger som hodepine, trøtthet, muskel- og leddsmerter, kvalme og feber allerede er kjent, og at det er vanlig å få minst én av disse etter å ha blitt vaksinert. Det er ikke nødvendig å oppsøke lege om du opplever disse, skriver FHI.