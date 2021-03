IKKE BEKYMRET: Sykepleierstudent Hanne Birgitte Sørensen (31) tror ikke hun hadde fått AstraZeneca-vaksinen om den ikke var trygg. Foto: Privat / AP

Sykepleierstudent etter blodpropp-nyhet: − Ikke redd for andre dose

Sykepleierstudent Hanne Birgitte Sørensen (31) er ikke redd for å få satt andre dose av AstraZeneca-vaksinen. – Det medfører risiko ikke å ta vaksinen også, sier hun.

– Jeg synes det er fryktelig trist og dumt om det viser seg at det er på grunn av vaksinen. Det skremmer folk, uten tvil.

– Men sånn umiddelbart er jeg ikke redd for å få andre dose.

Det sier Hanne Birgitte Sørensen (31). Hun er student og jobber på Sykehuset Østfold Kalnes ved siden av studiene.

Sørensen fikk satt første dose av AstraZeneca-vaksinen 22. februar, og skal etter planen få den andre i slutten av april eller begynnelsen av mai.

Lørdag ble det kjent at tre helsearbeidere er innlagt med blodpropp eller hjerneblødning ved Oslo universitetssykehus, kort tid etter at de fikk satt AstraZeneca-vaksinen. Det granskes nå om tilfellene kan knyttes til vaksinasjonen.

Flere yngre pasienter skal også ha fått hudblødninger etter å ha blitt vaksinert.

I en pressemelding lørdag skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de «oppfordrer personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart».

MER REDD FOR VAKSINEFRYKT: Sykepleierstudent Hanne Birgitte Sørensen håper tilliten til AstraZeneca-vaksinen vil bevares. Foto: Privat

– Stoler på FHI og Legemiddelverket

Sørensen synes nyheten er skremmende. Men selv er hun ikke redd for å få satt andredosen.

– Jeg stoler på FHI og Legemiddelverket og at de gjør en grundig og god jobb. Jeg tror ikke vaksinen hadde blitt godkjent i utgangspunktet om den ikke var trygg. Vi vet jo ikke om hjerneblødning og blodpropp i disse tilfellene hadde forekommet uavhengig av vaksinene.

Ifølge Sørensen er vaksiner et tema som diskuteres daglig blant kollegene.

– Det blir liksom et samtaletema uansett hvem du møter. Jeg har en kollega som kalte AstraZeneca «billigvarianten». Men jeg tror som sagt ikke at vi ville fått den vaksinen om den ikke i utgangspunktet var trygg, sier Sørensen.

Redd for svekket tillit til vaksinen

Den siste uken har ulike meldinger om enkelte dødsfall og bivirkninger kort tid etter vaksinering skapt uro.

I Danmark stoppet helsemyndighetene bruk av AstraZeneca-vaksinen med umiddelbar virkning torsdag. Årsaken var melding om et dødsfall som følge av blodpropp kort tid etter vaksinering.

Flere land fulgte etter, blant annet Norge og Island.

Torsdag ble det kjent at en kvinne i 30-årene døde av hjerneblødning ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp, slik som tilfellet i Danmark, uttalte FHI torsdag.

Det er heller ikke sikkert at dødsfallet har tilknytning til vaksinen. FHI og Legemiddelverket undersøker dette nå.

Dette svarer AstraZeneca I en uttalelse skriver kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca Christina Malmberg Hägerstrand det følgende: «En analyse av våre sikkerhetsdata som dekker rapporterte tilfeller fra mer enn 17 millioner administrerte vaksinedoser har ikke vist tegn til økt risiko for lungeemboli, dyp venetrombose eller trombocytopeni med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Faktisk er de rapporterte tallene for disse typer hendelser for COVID-19 Vaccine AstraZeneca ikke større enn antallet som ville ha skjedd naturlig i den uvaksinerte befolkningen. I kliniske studier ble det ikke observert noen trender eller mønstre med hensyn til lungeemboli, dyp venetrombose eller hendelser som muligens er relatert til trombocytopeni. En grundig gjennomgang av alle tilgjengelige sikkerhetsdata, inkludert disse hendelsene, pågår, og AstraZeneca er forpliktet til å dele informasjon uten forsinkelse. Vi merker oss også at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har bedt om en vurdering av hendelser knyttet til trombocytopeni fra andre COVID-19-vaksineprodusenter (per kommunikasjon 11. mars)» Vis mer

Sørensen er redd for at disse hendelsene skal føre til svekket tillit til vaksinen.

– Jeg synes det er litt skummelt at det blir blåst opp så mye før man kan si noe hundre prosent sikkert, for det er så mange som har fått AstraZeneca-vaksinen, sier hun.

– Jeg tror det kan føre til at færre vil vaksinere seg. Da kan de få corona som de kanskje ikke tåler. Det medfører risiko ikke å ta vaksinen også.

– Litt engstelig

Cathrine Othilie (25) studerer sykepleie på Høgskolen i Østfold. Hun fikk første dose av AstraZeneca-vaksinen på torsdag i forrige uke.

– Det gjør meg litt engstelig, sier Othilie til VG.

– Jeg er ikke redd, men litt mer oppmerksom på symptomer og bivirkninger og sånt.

Othilie tror at hun som helsearbeider tar det mer med ro enn andre ville gjort, siden hun har innsikt i hvordan vaksiner fungerer. Hun er fortrolig med at vaksiner kan medføre bivirkninger og at sykdom kan oppstå når som helst, uavhengig av vaksiner.

– Jeg håper bare de får en avklaring på det, sånn at vi ikke vaksinerer flere uten å være helt sikre.

Othilie skal etter planen få andre dose 20. mai. Hun håper de har fått en avklaring på om vaksinen kan brukes eller ikke innen den tid.

– Hvis den blir stoppet helt, så får jeg ikke den dosen, og det synes jeg er helt greit egentlig. Det er bedre ikke å få den hvis de finner ut at den ikke er bra.

Othilie sier hun har tillit til at helsemyndighetene har kontroll på situasjonen.

– Så det er bare å avvente og se. Jeg får ikke gjort noe i mellomtiden uansett.