AKTOR: Statsadvokat Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter ledet straffesaken for påtalemyndigheten. Hun la ned påstand om at idrettsprofilen skulle dømmes til syv års fengsel for vold og overgrep mot eks-kona. Foto: SCANPIX

Idrettsprofil frifunnet for vold og voldtekt

Idrettsprofilen fra Østlandet som var tiltalt for vold og voldtekter mot sin eks-kone er frifunnet for alle anklagene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I begynnelsen av februar ble straffesaken mot den tidligere idrettsprofilen avholdt i en tingrett på Østlandet. Der sto han anklaget for fysisk og psykisk vold mot eks-kona i om lag 16 år – samt for flere voldtekter.

Idrettsprofilen nektet straffskyld og hevdet at bakgrunnen for eks-konas alvorlige beskyldninger var hevn.

VG er kun kjent med slutningen i dommen, som endte med at idrettsprofilen ble frifunnet. Det er derfor uklart hva slags vurderinger tingretten har gjort som førte til avgjørelsen.

– Det er riktig, men jeg må komme tilbake med mer utfyllende kommentarer, sier en av idrettsprofilens forsvarere, advokat Simen Perminow Skjønsberg, til VG.

les også Idrettsprofil tiltalt: Strid om voldskontrakt

VG har forsøkt å komme i kontakt med statsadvokat Anne Glede Allum som førte saken for påtalemyndigheten, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

I sin sluttprosedyre la statsadvokaten ned påstand om syv års fengsel mot idrettsprofilen for vold mot eks-kona i 15 år og minst ti voldtekter mot henne.

Påtalemyndigheten har imidlertid mulighet til å anke avgjørelsen.

Statsadvokaten beskrev i sin prosedyre et høyt konfliktnivå mellom idrettsprofilen og eks-kona både mens de var et ektepar og etter at de gikk fra hverandre i 2018.

– Det har vært mye krangling fra begge parter. De har slitt med mange problemer i hele perioden, til tross for at det utad fremsto som et vellykket par, sa Allum.

I løpet av rettsforhandlingene har tingretten blant annet fått presentert en kontrakt som det tidligere ekteparet inngikk om høsten 2013. I kontrakten kommer det frem at idrettsprofilen frasa seg alt av verdier og foreldreansvar om han var voldelig eller utro.

I sine forklaringer om kontrakten var eks-paret uenig om flere sider ved dokumentet, deriblant om hvem som tok lagde kontrakten og hvem som bestemte innholdet.

Idrettsprofilens forsvarer, advokat Frode Sulland, var uenig. Forsvareren mener retten har fått fremlagt et solid holdepunkt for at klientens historie om kontrakten er riktig.

– Ved å lese kontrakten, så springer det i øynene at det er hennes krav. Han frasier seg alt av verdier og barna. Han ville aldri ha gitt fra seg barna. Hele ordlyden i kontrakten bærer et sterkt preg av at hun har skrevet den. Når hun påstår det motsatte, så må retten stille seg spørsmål om hvorfor det kommer en forklaring man ikke kan legge til grunn?, sa Sulland.

Han mener også at vitneforklaringer beviser at det var eks-kona som satte kravene i kontrakten.

– Man må derfor stille spørsmål ved hennes troverdighet og pålitelighet. Det var hennes kontrakt. Det var hennes verk.

Mer uenighet

Statsadvokaten påpeker at det ikke har vært noen vitner til voldshandlinger eller seksuelle overgrep.

– Men vitner og dokumentasjon underbygger sannheten hun forklarer seg om.

Også rundt dette temaet er forsvarerne uenig.

– Det finnes ingen legeerklæringer, bilder, ingen som har sett, ingen lydopptak. Det er forklaringer som først og fremst må vurderes. Det er det svakeste og mest problematiske bevis, enten det kommer fra tiltalte, fornærmede eller vitner, sa idrettsprofilens forsvarer.

– Det er tiltaltes forklaring som har blitt bekreftet der det har vært mulig, mens det ikke er samme tilfelle med eks-konas forklaring, fortsetter han.