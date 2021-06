NERVØS: Liam Hardy (15) har vondt i halsen og en kompis i karantene. Han håper han tester negativt for covid-19. Foto: Hallgeir Vågenes

Rekordutbrudd i Grimstad: − Vi har alle fått et sjokk

GRIMSTAD (VG) Liam (15) har hatt vondt i halsen og tett nese i flere dager, uten å tenke noe særlig over det. Så ba kommunen alle unge hasteteste seg for covid-19.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Grimstad har til nå vært spart for coronavirusets verste herjinger. Sørlandsbyen har stort sett hatt lave smittetall siden pandemiens start.

Så kom sjokkbeskjeden denne uken: 40 nye coronavirus-smittede i løpet av de siste dagene.

Nesten alle er ungdom.

– Det er jo litt skummelt, sier Fredrik Gundersen (17).

Han sitter på mopeden sin og har nettopp fått en q-tips stukket opp i nesen av en helsearbeider.

Om en times tid får han svar på om hurtigtesten er positiv, eller negativ.

forrige







fullskjerm neste FORSIKTIG: Fredrik Gundersen (17) har avlyst planene for sankthansaften. Den skal han tilbringe hjemme foran TV-en med fotball.

Minst 1500 personer er foreløpig satt i karantene eller ventekarantene som følge av utbruddet, opplyste kommuneoverlegen tidligere onsdag. Ifølge kommunikasjonssjef Petter Toldnæs er det onsdag registrert 19 positive tilfeller. Åtte av disse stammer fra tester gjort på tirsdag.

Testsenteret i Grimstad har økt kapasiteten til 450 tester daglig for å få testet så mange som mulig så fort som mulig.

Ettersom smitten først og fremst er oppdaget blant unge, har kommunen bedt alle 15-20-åringer om å testes.

Det er 2005 personer i alt.

Fredrik er den siste som får testet seg onsdag. Han har ingen symptomer og kjenner ingen i karantene eller med viruset, men han vil være helt sikker.

– Besteforeldre er vaksinert nå, heldigvis, men det er jo en risiko for foreldre, sier han.

Det har gått i ett for Nina Næss, daglig leder på teststasjonen, og hennes to kolleger. De har sett seg nødt til å hente inn barna sine og deres venner som ekstrahjelp for å få det til å gå rundt.

– De fikk sommerjobb på dagen, kan du si, sier Næss.

– Vi hadde ikke klart det uten dem.

Onsdagen var fullbooket – 150 PCR-tester og 300 hurtigtester totalt – og torsdagen er like full.

Et utvalg av de positive testene vil sekvenseres for å finne ut av hvorvidt noen av tilfellene gjelder den mer smittsomme delta-varianten, som først ble oppdaget i India.

Delta-varianten er i ferd med å bli dominerende i flere europeiske land. I Norge har andelen tilfeller av delta-varianten økt fra 0,7 til 3 prosent, ifølge de siste tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Liam Hardy (15) har hatt vondt i halsen og vært litt tett i nesen i noen dager. Men det er sommer og pollenspredning, så det var først da han så at alle unge burde teste seg, at han bestilte time.

– Det hadde vært en kjip start på sommerferien, sier Liam da VG spør hva han tenker om at resultatet kanskje kommer tilbake positivt.

Liam sitter i baksetet i bilen til moren utenfor testsenteret, med munnbind på. Moren skal tilbake til dagen etter for å teste storebror (20).

AVLYSTE SANKTHANS: Ordfører Beate Skretting og kommuneoverlege Vegard Vige har bedt alle unge om å unngå sosial kontakt til smitteutbruddet er under kontroll. Foto: Hallgeir Vågenes

I tillegg til å teste seg, har kommunen bedt alle unge om å avlyse sosiale arrangementer og å holde seg hjemme. Likevel har de landet på å la være å innføre strengere smittetiltak – i hvert fall foreløpig.

– Vi følger situasjonen veldig tett og vurderer dette fortløpende, sier ordfører Beate Skretting (H) til VG etter onsdagens pressekonferanse.

– Utfordringen er at dette i hovedsak dreier seg om gruppen 15-18, som ikke ville blitt berørt av en nedstengning av serveringssteder uansett, fortsetter hun.

forrige





fullskjerm neste UNDER PRESS: Nanna Næss, Sølvi Normann Kalseth og Emilie Semelenge har stått på hele dagen for å få gjennomført 450 tester som planlagt.

Kommuneoverlege Vegard Vige nikker. De to er samstemte om at nå gjelder det å ta én dag av gangen, og ikke få panikk.

– Spredning i ungdomsgruppene har vi hatt jevnt og trutt siden 17. mai omtrent, sier Vige.

– Det som er spesielt, er at nå er det skoleavslutning og mange ting som skjer. Og tenåringene våre har en tendens til å tro at pandemien er over, men det er den ikke, fortsetter han.

– De er kanskje snufsete en stund, men så tenker de ikke over at det kan være symptomer.

LITT SANKTHANS LIKEVEL: Det var en del båter ute på ettermiddagen onsdag, til tross for smitteutbrudd. På kaien vaiet en rekke Norges-flagg i vinden. Foto: Hallgeir Vågenes

Ungdommene VG snakker med på testsenteret forteller at de har vært forsiktige og forsøkt å følge smittevernreglene så godt de kan.

Fredrik sier likevel at Grimstad, som har vært lite plaget av smitte, kanskje har tatt litt lett på situasjonen.

– Men nå har vi alle fått et sjokk, sier han.

– Nå som det er kommet til Grimstad, så kommer vi selvfølgelig å ta det mye mer seriøst.

Omtrent en time senere tikker det inn en tekstmelding til VG fra Liam, så én fra Fredrik.

Begge er negative, og veldig lettet.