ORDFØRER: Det er foreløpig ikke registrert noen tilfeller av det muterte viruset i Rælingen kommune, ifølge ordfører Ståle Grøtte. Foto: RÆLINGEN KOMMUNE

Ordfører: Fornøyd med felles regler

Ordfører Ståle Grøtte (Ap) i Rælingen er glad for at regjeringen ikke strammet inn fritidsaktivitetene til barn og unge.

– Jeg er fornøyd med at regjeringen har satt sammen felles regler for kommunene i randsonen. Det er lettere for å forholde seg til for innbyggerne i Rælingen og andre kommuner. Vi har allerede strenge lokale regler, så på mange punkter vil ikke de nye føringene påvirke oss, sier Grøtte til VG.

Ap-ordføreren er også tilfreds med at barn og unge fortsatt kan gjennomføre treninger, øvelser og aktiviteter i grupper, selv om kamper og arrangementer ikke er aktuelt foreløpig.

– Det er nok mange som har stilt spørsmål om barn og unges fritidsaktiviteter. Vi er glade for at det kan opprettholdes. Rådene som nå kom gir tillit, sier Grøtte.

Beredskapsmøte

Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune sier til VG at de har planlagt et beredskapsmøte mandag klokken 12 for å gå nøye gjennom den nye forskriften –og forberede seg på å gi god informasjon til befolkningen og svare på spørsmål.

I Lørenskog er det to kjøpesentre som vil måtte stenge mye av sin virksomhet som en følge av de nye tiltakene som innføres ved midnatt, selv om det er noen butikker som har fått unntak fra de nye føringene.

– Vinmonopolene i kommunen skal holdes åpne – og blir også gjenåpnet i Oslo, noe som tidlig ble signalisert som en mulig løsning. Da har vi i alle fall ryddet av veien noe av bekymringen knyttet til handelsturisme, sier Bergheim.

– Uoversiktlig situasjon

Helseminister Bent Høie uttalte på pressekonferansen søndag at reiser til fritidsboliger utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise.

– Dette er en uoversiktlig situasjon. Vi vet ikke hvor virusvarianten er, og derfor er det anbefalt at man bare foretar nødvendige reiser og begrenser antall kontakter. Vi har ingen mistanke om at det muterte viruset er i Lørenskog, men vi må gjøre vårt for å holde det lokalisert om det dukker opp og begrense og stoppe et eventuelt utbrudd, sier Lørenskog-ordføreren.