STIKKER AV MED STEMMENE: Siv Jensens Frp lekker velgere til Trygve Slagsvold Vedums Sp på VGs februarmåling. Her på partilederdebatt i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Stikker av med nesten hver femte Frp-velger: − Har glemt å lytte til folk

Frp har mistet over 280.000 av velgerne som stemte på partiet i 2017. Frp lekker velgere til både sofaen og Senterpartiet.

Publisert: Nå nettopp

Drøyt ett år etter at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen, sliter partiet med stadig fallende oppslutning.

VGs februarmåling er den dårligste VG-målingen for Frp på minst 12 år, med en oppslutning på 8,7 prosent.

I gjennomsnitt har partiet hatt under 10 prosent oppslutning etter nyttår, viser en beregning gjort av Poll of polls . Blir det resultatet i september, er det Frps dårligste valg på 28 år.

Siv Jensens parti sliter nemlig med å holde på velgerne: kun hver tredje Frp-velger fra 2017 sier de vil stemme partiet igjen.

To av tre har derimot gått til andre partier eller satt seg på gjerdet.

Det vil si over 280.000 velgere, hvis man tar utgangspunkt i valgresultatet fra 2017. Da fikk Frp 444.683 stemmer.

Slik har Frp falt:

Dermed lekker Fremskrittspartiet velgere i stor skala, og partiet som kaprer flest Frp-velgere i VGs februarmåling er Senterpartiet.

– Frp har glemt å lytte til folk. Det er det viktigste vi som er folkevalgte gjør, sier stemmetyven Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I underkant av en femtedel av velgerne som stemte Frp i 2017, sier i VGs måling at de ville stemt Sp dersom valget var i morgen.

Det betyr at partiet lekker mer enn 79.000 velgere til Senterpartiet.

Vedum: Hverdagen har blitt verre med Frp

Sp-lederen mener at Frp var med på «tidenes sentralisering» av Norge da de satt i regjering.

TYVEN, TYVEN SKAL HAN HETE: For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stakk av med 17,8 prosent av Frps 2017-velgere på VGs partibarometer for mai. Foto: Trond Solberg

– Vi har fått dyktige lokale politifolk som før var aktive i Frp, som har meldt seg inn hos oss. Vi har fått forsvarsfolk som trodde Frp skulle satse på heimevern og forsvar i hele Norge, som har meldt seg inn hos oss, sier Vedum.

Han fortsetter listen: taxisjåfører, folk i flybransjen, pendlere, industriarbeidere.

– Til syvende og sist må alle stortingspolitikere huske at vi kan gjøre hverdagen og livet til folk bedre, men mange som stemte på Frp opplever at hverdagen har blitt verre.

– Vedum sentraliserte med begge hendene

– Sist Sp satt i regjering sammen med Ap og SV, sentraliserte Trygve Slagsvold Vedum med begge hendene, svarer Frp-nestleder Terje Søviknes.

– Da ble det færre gårdsbruk, færre grendeskoler, flere som flyttet til de store byene og han var med å innføre eiendomsskatt i distriktene, legger han til.

Søviknes har også en liste klar: Sp-lederen var med på legge ned fødetilbudet i Rjukan, Steigen, Orkdal, Nordfjord, Valdres og Lærdal.

– Så Vedum vet virkelig hva han snakker om når det kommer til sentralisering, sier han.

Nå skal Frp prioritere arbeidsledige, folk som sliter, ensomme eldre og samferdsel, forteller Søviknes.

– Det skal bli interessant å se hva Slagsvold Vedum får til i kompaniskap med SV, MDG og Rødt, sier han.

IKKE TILFREDS: Frp-nestleder Terje Søviknes, her med partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Frode Hansen

En fjerdedel er på gjerdet

Men Frp mister ikke bare stemmer til Sp. Mange av velgerne har satt seg på gjerdet: Over en fjerdedel av dem som stemte Frp ved forrige valg, svarer i denne målingen at de ikke vet hva de ville stemt om stortingsvalget var i morgen.

Det utgjør mer enn 117.000 av Frp-velgerne fra 2017.

– Dette er et altfor lavt nivå for Fremskrittspartiet. Tallene akkurat nå viser at mange av våre velgere er usikre og har satt seg på gjerdet. Noen har midlertidig også gått til Senterpartiet og andre parti, sier Søviknes.

På februarmålingen lekker Frp også betydelig til Høyre – og litt til «andre», som inkluderer småpartier som Demokratene, Pensjonistpartiet og Partiet de kristne.

Etter regjeringsexiten i januar 2020 fikk partiet en oppsving blant velgerne, og måneden etter hadde Frp en oppslutning på 15,3 prosent på VGs partibarometer.

Da sa også hele 74 prosent av dem som oppga at de hadde stemt Frp ved forrige valg, at de ville gi partiet tilliten igjen. Nå er dette tallet halvert til 36.

– De skal vi nå jobbe for å vinne tilbake gjennom å vise frem mer av Frps primærpolitikk. Egne forslag vil bli fremmet i Stortinget, og vi skal stemme for det vi er for og mot det vi er mot, sier Søviknes.

Han gjentar et løfte partileder Siv Jensen har gitt flere ganger, blant annet i september 2019, januar 2020 og juli 2020.

– Velgerne vil se et tydeligere Frp fremover.

Frp-fylkesleder: – Ukuelig optimisme

Svein Erik Indbjo, fylkesleder i Rogaland Frp, tar tallene fra meningsmålingene med ro, og mener partiet vil kunne styrke seg fremover mot valget.

– Jeg anser det ikke som veldig problematisk. Vi diskuterer det i lokallaget, men vi har en ukuelig optimisme på at velgerne vil komme tilbake når samfunnet har åpnet mer opp igjen, og vi får vist mer av politikken vår, sier han.

Det blir enklere etter pandemien, tror han.

– Mye har dreid seg om å berge arbeidsplasser og få på plass krisepakker. Der synes jeg Frp har gjort en god innsats, både i samarbeid med regjeringen og med opposisjonen, legger han til.

– Tror du velgerne er usikre på om de vil stemme Frp fordi partiet har samarbeidet både med høyre- og venstresiden?

– Det kan være en årsak, men coronapandemien har skapt en situasjon som ingen kunne forutse, og Frp har måttet gå til høyre og venstre for å få gjennomslag. Jeg synes likevel vi har fått til mye det siste året, sier Indbjo.

