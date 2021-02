VURDERER: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI kommer til å legge vekt på at vaksinene har redusert smittespredning i regnestykkene som nå kjøres. Foto: Helge Mikalsen

Slik kan Israel-tall påvirke Norges vaksinestrategi

Israel mener pfizervaksinen forhindrer smittespredning. Nå kjører Folkehelseinstituttet modellene sine for å se om skjevfordeling av vaksinen kan lønne seg.

– Det blir viktig å følge scenarioer i våre modeller der det er lagt inn en høy effekt av smittespredning, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG om nyhetene fra Israel.

FHI bruker en modellering for å finne ut av hvilken strategi som er best. Her har de lagt inn at de tror at vaksinene kan redusere smittespredning mellom 40–95 prosent.

At Israel mener Pfizer-vaksinen hindrer smittespredning, gir grunnlag for å fremheve noen av scenarioene som ligger i den øvre prosentskalaen, altså nærmere 90 prosent enn 40.

I modellen plottes det inn ulike variabler, som ny vaksineinformasjon, mutasjoner eller smitteøkning, og kjører de matematiske regnestykkene i store maskiner på Blindern. Det gjøres akkurat nå.

Han legger til at FHI trenger data fra publiserte studier i tillegg til studier de leser i mediene, som Israel for å være helt sikre på at den hindrer smitte.

Norges strategi

Også AstraZeneca-vaksinen skal fungerer godt mot smittespredning, ifølge en britisk studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Norges strategi er en jevn fordeling mellom kommunene, uavhengig av smittenivå.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere sagt at de mangler kunnskap på om vaksinene fungerer mot smittespredning, noe som vil være et tungtveiende argument for å gi mer vaksiner til områder med mye smitte.

–Vil tall på redusert smittespredning være et sterkere argument for å skjevfordele?

– Ja, det kan være et sterkere argument for effekten av skjevfordeling.

– Smittetallene går ned, og man jobber seg nedover aldersgruppene. blir det mer aktuelt med skjevfordeling?

– Det kan nok styrke den konklusjonen i modellene. Vi har vaksinert ganske mange på sykehjem og kommet i gang med å vaksinere de høyeste aldersgruppene utenfor sykehjem.

Folket vil skjevfordele

62 prosent av folk i Norge vil prioritere områder med høyt smittetrykk, viser en undersøkelse Respons Analyse har utført for VG tirsdag.

De er altså enige med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), mens 24 prosent støtter Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringens fordelingsstrategi, der vaksinedosene skal fordeles likt ut ifra folketall.

– Det er ikke overraskende, for det er lett å finne gode argumenter for å prioritere vaksinedoser til regioner med høyt smittepress. Det man ofte glemmer er at når man skjevfordeler til en region må man samtidig skal ta et ganske stort antall doser fra resten av landet, sier Bukholm.

– Også de fleste utenfor østlandsområdet ønsker skjevfordeling?

– Det er en klar solidarisk tankegang og fint at folk tenker sånn.

– Men påvirker det deres vurdering?

– Selve vurderingen vår blir nok mer faglig.