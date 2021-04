MANGE SKUDD: Det ble avfyrt en rekke skudd mot boligen søndag morgen. Dette er vinduet til boligen der skyteepisoden fant sted. Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansands-skytingen: Hører minst 30 skudd bli avfyrt på video

En mann i 20-årene ble søndag morgen skutt på Brennåsen i Kristiansand. I en video fra åstedet kan man høre at minst 30 skudd blir avfyrt.

Av Christina Quist

Flere naboer til mannen ringte politiet etter å ha hørt en rekke skudd og skrik tidlig søndag morgen.

Den første meldingen om skytepisoden mottok politiet klokken 06:39.

I en video VG har fått tilgang til fra området kan man høre at det blir avfyrt minst 30 skudd i to skuddsalver kun sekunder før politiet blir varslet om hendelsen.

Politiet i Agder er kjent med opptaket, etter det VG kjenner til. De ønsker ikke å svare på spørsmål om antall skudd som ble avfyrt eller om de har tatt beslag i våpenet som ble brukt under skytingen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere detaljer i etterforskningen på nåværende tidspunkt, sier jourhavende jurist i Agder politidistrikt, Bernt Olav Bryge, til VG søndag kveld.

Den fornærmede mannen i 20-årene ble fraktet til sykehus etter skytingen, og tilstanden hans er foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk.

Videoen viser mørk bil

Boligen til den fornærmede mannen ligger langs en vei som ender opp som en blindvei i nabolaget.

På opptaket kan man se at det kommer en mørk bil kjørende langs veien i nabolaget klokken 06.37 søndag morgen.

Omtrent ett minutt etter at bilen har kjørt forbi første gang, kommer det som ser ut som den samme bilen kjørende tilbake samme vei som den kom fra.

SØKTE I OMRÅDET: Politiet var på stedet og søkte i området med blant annet hund. Foto: Tor Erik Schrøder

Kun kort tid etterpå blir det avfyrt en høylytt skuddsalve med en rekke skudd.

Et halvt minutt etter den første skuddsalven, kommer en ny skuddsalve, etterfulgt av rop og skrik.

I videoen kan man høre at det til sammen blir avfyrt minst 30 skudd.

Ifølge naboen som varslet politiet, skal gjerningspersonen ha oppholdt seg på stedet en stund før han satte seg i en bil og kjørte fra stedet.

Aksjonerte i Rogaland

Den siktede mannen i 20-årene stakk først fra åstedet, men ble pågrepet av politiet i en mørk bil langs en vei i gamle Søgne kommune, et kort stykke unna åstedet, kun kort tid senere.

Søndag ettermiddag aksjonerte politiet mot en privatadresse i Rogaland.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en aksjon i Rogalands-området, og at vi knytter den til skyteepisoden som skjedde i Kristiansand søndag morgen, sier politijurist Bryge.

I ROGALAND: Politiets etterforskere på plass på en adresse i Rogaland. Foto: Ronny Hjertås

Han opplyser at den siktede mannen er hjemmehørende i Rogalands-området, og at det er planlagt et avhør av mannen søndag kveld.

Utover dette ønsker politijuristen ikke å kommentere øvrige detaljer i etterforskningen.

– Det er en større taktisk og teknisk etterforskning som har pågått gjennom dagen og som vil pågå fremover, sier Bryge.

Ukjent tilstand

Den fornærmede mannen i 20-årene ble fraktet til sykehuset i Kristiansand i ambulanse søndag morgen.

Han var ved bevissthet da han ankom sykehuset, men verken Sørlandet sykehus eller politiet ønsker videre å kommentere mannens tilstand.

Både den siktede og fornærmede mannen skal være kjent av politiet fra tidligere.