Foto: Tore Kristiansen, VG

VGs coronaoversikt: Nå har Oslo synkende smittetrend

For første gang siden midten av februar er smittetrenden i hovedstaden synkende, etter å ha vært stigende fra 17. februar til 28. mars.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag er det registrert 389 nye smittetilfeller i Oslo i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det gjør at trenden ifølge VGs oversikt nå er synkende i hovedstaden.

VG henter smittetallene fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som kan avvike noe fra kommunens egne tall etter som MSIS registrerer tilfeller etter hvor folk er folkeregistrert, og ikke nødvendigvis bor. Kommunens tall for tirsdag publiseres onsdag morgen.

Les også: Nå kan alle i Oslo registrere seg for vaksinering

Helsebyråd Robert Steen har tidligere uttalt at de forventer lavere smittetall i påsken.

– Vi er inne i en tredje smittebølge og ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo. Den smitter mer og gir mer alvorlig sykdom. Det er derfor byrådet bruker de sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen for å slå ned smitten, forklarer Steen.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

24. mars innførte regjeringen nye, nasjonale coronatiltak. Bakgrunnen for de nasjonale innstrammingene var at det muterte viruset stadig sprer seg. Blant annet ble det innført nasjonalt skjenkeforbud og ikke én, men to meters avstand.

VGs oversikt: Se tiltakene i kommunen din her

– Byrådet følger smittesituasjonen tett, og dersom folk følger reglene og generelt er forsiktige med hva de gjør forventer vi å se effekt av tiltakene i løpet av de neste ukene. Men da må ikke påskeferien bli ferie fra smittevernreglene. Nå har vi strenge tiltak i hele landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen, mener Steen.

– Det ser ut til at epidemien har snudd, men bildet er veldig ustabilt. Det er ulikt rundt om i landet, sa overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG denne uken.

les også Jobber med plan for gjenåpning av Oslo

Nasjonalt var smittetrenden stigende fra 23. februar til 28. mars, ifølge VGs oversikt. Nå er den flat.

Tirsdag ble det registrert 1069 nye smittetilfeller i Norge. Det er 197 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 872.

– Vi er veldig spent på hva som vil skje etter påske. For nå har mange fri, og da er det et spørsmål om hvor mye av den fritiden man bruker på å være sosial med venner og lignende. Samtidig er det sånn at færre tester seg nok i påsken, kanskje noen venter til de er ferdige med påskeferien. Vi trenger nok uken etter påsken for å få et ordentlig inntrykk av hvordan dette har gått, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG tirsdag.