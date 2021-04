Foto: Hanna Bergfall Thevik

Studenter reagerer på underskriftsaksjon

Jusstudenter i Bergen startet underskriftsaksjon mot flere jusstudier i Norge. Nå møter de motbør fra rektorer og andre studenter. – Konservativt, sier Amalie Berg (20) i Stavanger.

Av Ivar Brandvol

Skal Oslo, Bergen og Tromsø ha monopol på å utdanne jurister?

Ja, mener jusstudenter i Bergen, som før helgen startet underskriftsaksjon for å stanse planer om tilsvarende studier i blant annet Stavanger.

Det er ingen hemmelighet at det er ekstremt karakterpress og prestisje på de eksklusive plassene. Nå møter aksjonen motbør – fra sine egne.

– Konservativt

I Stavanger er det i dag cirka 70 førsteårsstudenter på den treårige bachelorutdanningen. En av dem er Amalie Berg (20).

– Vi er mange jusstudenter som rister på hodet av underskriftsaksjonen. Den fremstår som veldig konservativ og med mange dårlige argumenter, sier Amalie Berg (20).

Hun reagerer særlig på underskriftsaksjonens argumenter om mangel på kompetanse.

– Her ved UiS har vi de samme lærebøkene og mange av de samme foreleserne som ved UiB og UiO. Det er ingen mangel på kompetanse her. Vi synes de som står bak underskriftsaksjonen fremstår som svært konservative, sier Berg

Hun viser til at det er godt dokumentert at det er mangel på jurister, blant annet i en rapport fra NIFU som viser økt behov for yrkesgruppen frem mot 2025, særlig i små kommuner.

Slåss om 11 plasser

Dagens ordning ved UiS er at bachelor-studenter har forrang på 11 master-plasser i Bergen, dersom de ønsker å ta full jussutdanning. Kamp om disse plassene får mange til å ta opp igjen fag fra videregående, for å kunne konkurrere også i Samordna Opptak, opplyser hun:

– Det er meningsløst at jusstudenter skal bruke tid og krefter på gym og naturfag, sier hun.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, mener underskriftsaksjonen er basert på en misforståelse. Universitetet er ett av flere som nå jobber med å tilby en fullverdig master i jus.

– Underskriftsaksjonen legger til grunn at spesialiserte mastergradsprogram vil bli likestilt med dagens master i rettsvitenskap. Dette er ikke riktig, sier Mohn.

Han påpeker at den nye masteren ved UiS vil være generell:

– Vår intensjon er en master som dekker alle fagfelt innen jusen, og som ikke er spesialisert, sier

Mohn.

Rektor ønsker mer konkurranse

Han påpeker at det kan være sunt å få mer konkurranse inn i jusstudiene i Norge. I dag er det kun Oslo, Bergen og Tromsø som har dette tilbudet.

– Vi tror at konkurranse er av det gode. Det er på tide å slippe til flere miljøer for jus og

jussutdanning enn det som finnes i dag. Dette vil heve kvaliteten, sier Mohn.

BI vil også ha jus-tilbud

Prorektor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI viser til at tilsvarende endringer for lengst er gjort på studier for siviløkonom og revisor.

– At det kommer en underskriftskampanje fra dem som har levd i en monopolsituasjon fram til i dag, er ikke overraskende. Det viktigste for BI er uansett kvaliteten på leveransen både på dette og andre utdanninger, sier Sasson.

Kaller seg gjerne konservativ

Det er tredjeårsstudent Jennifer Brunkow (25) ved jusen i Bergen som har startet underskriftsaksjonen. Hun slår tilbake mot UiS og at de ønsker master som er mer generell:

– Det er viktig for samfunnet og enkeltindividet at enhver jurist de møter på har den samme grunnkompetansen. Det er klart at spesialisering er viktig, men dette bør i all hovedsak foregå arbeidslivet, sier hun.

Til påstanden fra andre studenter, om at kampanjen hennes er konservativ, svarer hun:

– Hvis det å være konservativ er å ta bevisste valg for å bevare en god juristutdanning i Norge, kaller jeg gjerne meg selv konservativ.