VETERAN: Kari Kjønaas Kjos har vært på Stortinget i 16 år for Frp. Foto: Heiko Junge / NTB

Full splid i Frps stortingsgruppe – veteran trekker seg i protest mot Listhaug

Mangeårig stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos ser ikke noen grunn til å snakke mer med Frp-nestleder Sylvi Listhaug og trekker seg som partiets ruspolitiske talsperson.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har gitt beskjed om at jeg trekker meg som ruspolitisk talsperson. Jeg kommer ikke til å engasjere meg i rusreformen. Jeg opplevde det som en direkte mistillit til meg, siden jeg sto som ansvarlig for den saken.

Det sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos. Hun har sittet på Stortinget for Fremskrittspartiet i 16 år.

Utbruddet kommer etter et til nå ukjent drama i forbindelse med Frps landsstyremøte 21. mars. Der vedtok partiets landsstyre med overveldende flertall å gå imot regjeringens forslag til rusreform.

Partiet har så langt valgt å holde denne resolusjonen skjult for offentligheten.

PARTILEDER? Frp-nestleder Sylvi Listhaug ble mandag innstilt som ny partileder av valgkomiteen i partiet. Foto: Tore Kristiansen

– Mistillit til meg

Ifølge Kjos hadde hun fått et oppdrag av partileder Siv Jensen om å forberede stortingsgruppens behandling av rusreformen, som var planlagt onsdag 24. mars.

– Vi hadde en prosess på gang der stortingsgruppen skulle diskutere dette på onsdagen, tre dager etter landsstyremøtet. Jeg hadde fått et oppdrag på å lage et notat til gruppen, der jeg skulle sammenstille 200 sider med høringssvar, sier Kjos.

Men prosessen ble snudd opp ned under Frps landsstyremøte. Der var påtroppende partileder Sylvi Listhaug sentral i et fremstøt for å få partiet til å si blankt nei til rusreformen, ifølge Kjos.

– Sylvi informerte meg fredag ettermiddag (19. mars journ.anm.) at hun vurderte å fremme en resolusjon. Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen som ble vedtatt i partiet, og jeg informerte om at vi skulle behandle saken i stortingsgruppen den påfølgende onsdagen. Jeg sa at jeg oppfattet det som en mistillit mot meg, sier Kjos.

– Jeg etterlyste lørdag kveld om det ble fremmet en resolusjon. Da ringte Sylvi, og jeg gjentok hva jeg følte om den prosessen. Resolusjonen ble likevel fremmet og votert over på søndag.

GIR SEG: Kari Kjønaas Kjos gir seg på Stortinget til høsten, etter å ha sittet i nasjonalforsamlingen for Frp i fire perioder. Foto: Heiko Junge / NTB

Avskåret fra å delta i debatten

Hun forteller at hverken hun eller helsepolitisk talsperson Morten Stordalen var delegater til landsstyret. Dermed var de to helsepolitikerne avskåret fra å delta i debatten der partiet vedtok hva det mente om rusreformen, som er den største saken Stortingets helsekomité skal behandle denne våren.

VG har fått opplyst fra flere kilder som var til stede på møtet på søndag at landsstyret ikke ble informert om Kjos sine innvendinger mot resolusjonen.

– Jeg har ikke vært med på å forme eller lage den resolusjonen. Jeg vet ikke hvordan debatten har vært, hva man har lagt vekt på eller hvordan man tenker. Da blir det umulig for meg å ha ansvar for hva partiet mener, sier Kjos.

– Hva tenker du om måten Listhaug la opp prosessen?

– Jeg ville aldri ha lagt det opp på den måten der. Det er en viktig sak som mange engasjerer seg i. Jeg hadde håpet at vi skulle behandle den på en seriøs og grundig måte, slik vi behandler Nasjonal Transportplan eller Langtidsplanen for Forsvaret. Da bruker vi lang tid på å debattere og inkludere hele partiet, sier Kjos.

– Jeg forsto rett og slett ikke hvorfor det var livsnødvendig å punktere hele greia og ikke la stortingsgruppen bli en del av debatten. Det var flere i stortingsgruppen som ønsket å ha en god debatt på dette, legger hun til.

Hun forteller at stortingsgruppens planlagte diskusjon om rusreformen ble avlyst etter landsstyrets vedtak.

GODT FORHOLD: Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen i Stortinget under spørretimen 24. mars. Foto: Tore Kristiansen

Har ikke tatt telefonen

– Hvordan tok Listhaug det at du sa at du trakk deg?

– Jeg har ikke snakket med henne etter det. Jeg bare sendte henne en tekstmelding på søndagen. Hun prøvde å ringe meg, men jeg har ikke snakket med henne.

– Hvorfor ville du ikke snakke med henne?

– Jeg snakket med henne fredag ettermiddag og på lørdagen. Da var jeg veldig tydelig på hva jeg syntes om prosessen og hvordan jeg personlig tok det. Det gikk ikke inn på henne. Så da ser jeg ingen grunn til å snakke mer med henne.

– Hva har Siv Jensen sagt til deg?

– Vi har hatt en prat, fordi det var veldig viktig for henne å ha en prat. Hun skjønte at jeg tok dette veldig tungt. Vi hadde en veldig god prat. Jeg har alltid hatt et godt forhold til Siv. Men som jeg sa til henne: Det endrer ikke på hva som skjedde.

Kjos sier at hun vil gjøre jobben sin flittig ut stortingsperioden, men sier at det som skjedde forrige helg var tungt.

– Er det flere enn deg som har reagert på det?

– Ja, det ble debatt om prosess i stortingsgruppen. Det er veldig mange som har tatt kontakt med meg og som synes det har vært veldig uryddig og ikke greit. Det har vært veldig fint med veldig mye støtte.

LITT Å LÆRE: Kari Kjønaas Kjos mener Sylvi Listhaug har litt å lære som leder. Foto: Mattis Sandblad

– Glad for at jeg ikke tar gjenvalg

– Du tar ikke gjenvalg på Stortinget. Hva tenker du om at dette ble avslutningen på den jobben du har gjort?

– Ja, sånn sett er jeg glad for at jeg ikke tar gjenvalg. Det ville ha blitt tungt å gå på en ny periode etter det. Ruspolitikk er grunnen til at jeg begynte med politikk, og jeg har vært ruspolitisk talsperson i mange år, sier Kjos og legger til:

– Derfor er det ekstra leit at det skjer på akkurat denne saken, hvor jeg har masse engasjement og hvor jeg kjenner mange folk i systemet. Både aktivister og rusmisbrukere. Det er leit ikke å være en del av det.

– I lys av denne saken, hva tenker du om Listhaug lederegenskaper?

– Hun har vel litt å lære, tenker jeg.

STØTTE FRA KOLLEGA: Tidligere helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, støtter sin mangeårige kollega Kari Kjønaas Kjos. Foto: Gorm Kallestad

– Mistet partiets dyktigste ruspolitiker

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen var inntil februar helsepolitisk talsperson i Frp. Hun støtter Kjos.

– Jeg kan bekrefte det Kari sier, og det er mange av oss som synes det er veldig synd at saken endte på denne måten. Sylvi har vært involvert i helsefraksjonens arbeid med rusreformen fra dag én, så hun visste utmerket godt at stortingsgruppen skulle drøfte alle sidene ved denne reformen få dager etter landsstyremøtet. Nå er prosessen punktert og vi har mistet partiets dyktigste ruspolitiker i Kari, skriver Bruun-Gundersen i en tekstmelding til VG.

– Stortingsgruppen fikk aldri en reell mulighet til å diskutere reformen. Det er sider ved den som vi åpenbart er imot, men det lå et genuint ønske hos mange om å gjøre hverdagen enklere for tungt rusavhengige. Kari har lagt ned mye arbeid i dette i årevis og det ville vært klokt å lytte til hennes vurderinger, legger Bruun-Gundersen til.

SKUFFET: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad. Foto: Therese Alice Sanne

Kjos får i tillegg støtte fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, som sitter i landsstyret.

– Jeg syns det er synd at arbeidet ble kortsluttet i landsstyret, og at stortingsgruppen ble fratatt muligheten til å følge den prosessen som var trukket opp over lang tid, skriver Bjørnstad i en tekstmelding til VG.

– Jeg forstår godt at Kari er skuffet over dette, det er jeg også.

– Det er ikke sikkert at resultatet hadde blitt noe annerledes om gruppen hadde fått behandlet saken. Jeg vet også at jeg er i mindretall internt her, men da hadde man iallfall fått en skikkelig og grundig behandling som hadde stått seg i ettertid, skriver Bjørnstad.

Nåværende helsepolitisk talsperson, Morten Stordalen, sier vedtaket viser at Frp er en organisasjon styrt nedenfra og opp, og at stortingsgruppen ikke er en liten krets som bestemmer politikken.

Han har selv vært skeptisk til rusreformen, noe han sier han deler med mange i partiorganisasjonen.

– Jeg tar landsstyrets beslutning til etterretning, men jeg har også sympati for at Kjos blir lei seg. Hun har jobbet mye med ruspolitikk, sier Stordalen til VG.

VIL IKKE SVARE: Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Fredrik Solstad

Jensen svarer på vegne av Frp

VG har fremlagt Kari Kjønaas Kjos sine uttalelser for Sylvi Listhaug og bedt henne om et intervju. Listhaug har avvist å stille opp i intervju, og hun vil heller ikke kommentere saken.

Avtroppende partileder Siv Jensen svarer på vegne Frp i en skriftlig kommentar.

– Det har vært et stort engasjement i partiet om denne saken. Veldig mange har vært helt avvisende til avkriminalisering. Landsstyrets redaksjonskomité under ledelse av Sylvi Listhaug fremmet forslag til en resolusjon, som et overveldende flertall stemte for, skriver Jensen.

Hun legger til at landsstyret er i sin fulle rett til å vedta resolusjoner om alle saker, også om saker som er til behandling i Stortinget.

– Det er veldig trist at Kari ikke ønsker å fortsette som ruspolitisk talsperson. Hun har et stort engasjement og stor troverdighet på området. Men når hun har gjort det valget må vi bare ta det til etterretning.

– Som partileder og parlamentarisk leder må jeg ta til etterretning at hun synes prosessen rundt rusreformen var for dårlig. Det er mitt ansvar og jeg tar det hun sier på alvor. Vi må ta lærdom av dette i fremtiden når vi behandler saker som vekker stort engasjement, avslutter Jensen.