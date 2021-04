PARKERING: Lan Marie Berg utfordrer Stortingspolitikerne om deres gratis parkeringsplass i kjelleren av Stortingsbygget. Foto: Martha Holmes

Kamp om gratis parkering på Stortinget: − Vedum må ta til vettet

MDGs Lan Marie Berg og Sps Trygve Slagsvold Vedum er i bilfeide. Hun anklager ham for å parkere gratis i Stortinget, mens vanlig folk i Oslo må betale for parkering.

SV har fått støtte fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) for et forslag til klimameldingen om å innføre betaling for parkering i stortingsgarasjen.

– Ingen andre i komiteen har støttet forslaget. Det synes vi er synd. Men det er heller ikke for sent å snu, sier MDGs 1.-kandidat i Oslo til Stortinget, Oslo-byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg til VG.

Bare MDG og SV støttet forlaget da den var til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité.

Der sitter ikke Rødt, men Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier de vil støtte forslaget.

Saken kommer etter planen opp til votering i plenum i Stortinget, i forbindelse med behandlingen av klimameldingen.

Berg viser til at i Oslo sentrum koster det ganske mye å parkere i parkeringshus.

– Fri tilgang til gratis parkering

Hun viser også til at Stortinget ligger innenfor bilfritt byliv-sonen, hvor man ikke har gateparkering for privatbiler og store begrensninger på trafikken.

– Alle de ordinære gateparkeringsplassene er fjernet for å frigjøre areal for gående, byliv, uteservering og andre hyggelige ting. Da er det ikke riktig at politikerne får fri tilgang til gratis parkering, mens andre må betale, sier MDG-toppen.

– Politikeren for vanlige folk

Hun sier de er spesielt overrasket over at Senterpartiet ikke støtter forslaget.

– Trygve Slagsvold Vedum snakker ofte om at han er politikeren for vanlige folk. Men her vil han ha gratis parkering, mens andre må betale i parkeringshus, sier hun.

– Hvorfor spesielt Senterpartiet?

– Vedum må ta til vettet i denne saken. Jeg håper at alle snur, spesielt de partiene som snakker om at det ikke skal være forskjell på «eliten» og vanlige folk».

– Urimelig

Hun sier det beste i politikk er brede flertall.

– Men jeg nevner Vedum, fordi han snakker mye om vanlige folk og her vil gjøre noe annet enn det de må gjøre i Oslo, sier hun.

– Stortinget har bygd en stor, ny garasje for skattebetalernes penger. Jeg synes det er rimelig at de som velger å kjøre bil for å komme på jobb på Stortinget betaler for parkering, sier Berg.

– Mener du at Vedum er hyklersk når han stemmer for gratis parkering til seg selv?

– Ja, jeg vil helst ikke gi personkarakteristikker, men det er urimelig at han får gratis parkering mens vanlige folk må betale i parkeringshus.

– Da dere tok over i Oslo kunne politikerne lenge parkere gratis i rådhuskjelleren. Hvorfor stoppet dere ikke det raskere?

– Det var motstand i flere av partiene, men vi fikk til slutt fjernet de vanlige parkeringsplassene og erstattet dem med sykkelparkering. Jeg bruker sykkel, sier hun.

– Stortingspolitikerne er valgt av folket for sine valgdistrikter rundt omkring i landet. Mange ukependler hjem. Er det ikke rimelig at de kan parkere gratis?

– Det er veldig mange som pendler som vil kunne ha ulike behov for å reise med bil. Utfordringen i byer som Oslo er at det er mye biltrafikk og mange som mener at de trenger det.

SYKLER: Lan Marie Berg sier Stortinget ligger innenfor bilfritt byliv-sonen, hvor man ikke har gateparkering for privatbiler og store begrensninger på trafikken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun legger til at en av de store driverne for bilkjøring er gratis parkering på jobb.

– Mange kunne heller reist med kollektivtrafikken, sier hun.

SVs klimatalsperson, Lars Haltbrekken, er klokkeklar.

– Det er helt meningsløst at høyt lønnende stortingspolitikere skal ha gratis parkering midt i Oslo sentrum. Er det noen som har råd til å betale for dette er det stortingspolitikerne.

Vedum: – Styggedom

Vedum slår hardt tilbake.

– MDG og SV ser på biler som en styggedom og forholder seg ikke til at den er et nødvendig fremkomstmiddel.

– De peker på urettferdigheten i at dere får parkere gratis på Stortinget, mens bilister i Oslo må betale?

– MDG og SV foreslår å innføre parkeringsavgift på alle statlige arbeidsplasser. I Rana, Bergen, på høyskoler, universiteter, ja, alle statlige virksomheter. Det er vi prinsipielt imot, sier Vedum.

– Det er fremmet to forslag; ett om statlige sektor, men også ett bare om å innføre p-betaling på Stortinget, altså for din gratis p-plass?

– Jeg er imot å innføre nye parkeringsavgifter for arbeidstagere i Norge uansett om det er en sykepleier på et sykehus, en lærer på ei skole, eller en ansatt eller folkevalgt på Stortinget.

GRATIS: Trygve Slagsvold Vedum fotografert i stortingsgarasjen med Frp-leder Siv Jensen i 2020. Foto: Trond Solberg

Han legger til:

– Vi reagerer kraftig på at Ap har blitt med de to partiene på et forslag om at også parkeringsplasser til private selskaper skal avgiftsbelastes; eksempelvis en parkeringsplass foran eller bak et rørleggerfirma.

Rødt-støtte

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier de vil støtte forslaget fra SV og MDG.

– Det er ingen grunn til at stortingsrepresentanter med millionlønn også skal ha det privilegiet det er å ha gratis parkeringsplass i Oslo sentrum, sier Moxnes.

Ap og Frp har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.