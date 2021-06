Se Abid Raja hoppe fra 11.000 fot: − Venstre er vant til å være i fritt fall

HØYT OVER VOSS (VG) Hadde kulturminister Abid Raja (V) hoppet ut av et helikopter om han trodde det kunne sikre Venstre flere velgere? Svaret er ja. Og i luften ble han intervjuet av VG.

– Jeg gjør dette fordi jeg elsker Norge, for konge, for fedrelandet, men også litt for velgerne, sier Abid Raja, før han og VGs reporter kaster seg ut av et helikopter for et intervju utenom det vanlige.

– Det du opplever nå det er du vant til, for også partiet ditt er i fritt fall?

– Det er riktig som du sier. Partiet har vært i fritt fall på målingene. Men på mystisk vis så pleier velgerne å få oss til å sveve over sperregrensen.

Svaret kommer fra kulturministeren mens det spraker i stemmen over kommunikasjonssystemet, og han svarer på VGs spørsmål svevende over Voss.

Raja fortsetter:

– Og når vi svever over sperregrensen så pleier det å bli borgerlig flertall, Det har vi planer om også denne gangen. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre Erna nye fire år, og så skal vi sette vårt avtrykk.

– I love Norway, roper en euforisk Raja når har får øye på folk.

– Angrer ikke et sekund

Vel tilbake på jorden er det en begeistret Raja som fortelIer om sitt ekstremsportbidrag.

– Det er det råeste jeg har gjort; det slår da jeg rappellerte utenfor Prekestolen i «71 grader nord», sier han til en preget reporter fra VG.

Raja sier han gjorde noe han hadde bestemt seg for ikke å gjøre.

– Jeg har alltid tenkt at det er et par ting i livet jeg ikke skal gjøre, å hoppe fallskjerm var et av dem. Men når jeg nå turde, angrer jeg ikke et sekund. Det var en ekstase jeg aldri har følt før, å ligge der og og se verden ovenfra.

– Utrolig kick

I luften ropte og skrek han tidvis, om ikke like mye som VGs utsending, men Raja mener han fant roen.

– Jeg satt med beina på utsiden av helikopteret på vei opp og så at det bare gikk høyere og høyere.

– Voss bare forsvant der nede. Og så oppe på 11.000, så skal du kaste deg ut. Jeg tenkte nå må du bare slippe taket og ta det med ro.

– Så da vi kastet oss ut tenkte jeg at nå dør du. Men det var bare ett sekund, så følte jeg bare glede og greide å nyte det utrolige kicket det var å ligge i fritt fall.

TRANGT: Abid Raja er festet til sin hopper, Erik Vligenthart, VGs Bjørn Haugan er festet til sin hopper, Henrik Ljungstrøm (bakerst) , sittende på tvert av helikopteret på vei opp i himmelen. Foto: Terje Bringedal

På bakken blir han tatt imot av daglig leder i Ekstremsportveko, Kjetil Kriken.

– Det er kult at Raja stiller opp på denne måten. Vi er vant til at politikere kommer, åpner og reiser, men han har engasjert seg kraftig og blir hele helgen, sier Kriken.

Han sier politikerne vanligvis velger litt mer forsiktige sporter enn fallskjerm, men at det faktisk har hendt før.

– Høyres Thorhild Widvey er den eneste før ham som har hoppet.

Han ler av VGs spørsmål der oppe i luften.

– Jeg tror nok dette er det første politiske intervjuet i fritt fall i historien.

Tandemhoppet, en politisk debatt og digital sending åpner Ekstremsportveko søndag.

Her samles vel 1000 utøvere gjennom 300 arrangementer og 30 ulike disipliner.

EKSTREM-SJEF: Daglig leder Kjetil Kriken i Ekstremsportveko sier de har signert en avtale med Eurosport om å sende «Veko» i 63 land. - Målet er å bli det største TV-arrangementet i Norge, med 150 millioner seere, sier han. Foto: Marius Beck Dahle

Etter å ha fått ned pulsen, setter Raja seg med VG for å finne roen.

Og for å finne ut av hva Venstres propell mener kan øke oppslutningen om hans meningsmålings-kriserammede parti.

Ferie i Italia, etter press fra ungene

Raja sier at det blir ferie i år, i motsetning til i fjor.

– Første dag av ferien i fjor ringte VG og da startet breddefotballbråket. Det tok over hele ferien og tok slutt først for noen uker siden da vi gjenåpnet det meste. I år har ungene forlangt ferie, og nå som det blir mulig til utlandet etter 5. juli, så krever de en tur til Italia.

EKSTREM: Espen Fadnes har over 7000 hopp og er verdensmester i den ekstreme ekstremsporten vingedraktflygning. Han hoppet sekunder før Raja og filmet. Foto: Terje Bringedal

Så blir det mest valgkamp i Norge.

– Men som kulturminister håper jeg også å reise til filmfestivalen i Cannes for å heie på to norske filmer og til OL i Tokyo for å heie på norske idrettsutøvere.

Venstre var nede på 2,6 i den siste målingen for Vårt Land denne uken og vi må tilbake til juli 2019 på Poll of Polls månedsgjennomsnitt-måling for å finne et resultat på 4,0. Før det var i juni 2018.

– Hvorfor svikter velgerne dere?

– Det har jeg tenkt mye på. Hvordan er det mulig, sier han og slår oppgitt ut med hendene.

Uoppdagede Venstre-helter i regjering

Venstre har fire personer i regjering. Ifølge en av de mest uhildede kildene, Abid Raja, er de et dreamteam.

– Jeg tenker at noen av leserne har sett filmene «The Fantastic Four» om fire actionhelter. Jeg opplever at Venstres statsråder er det i regjering, sier han på kjent Raja-vis.

– Vi fire har hatt et prosjekt, sier han.

– Å redde norske arbeidsplasser, bringe lærere og elever og kulturen gjennom krisen og redde klimaet.

– Ok, kom med sakene som skal bringe dere over fire prosent.

– Vi skal redde norske arbeidsplasser.

– Det sier alle partiene?

– Ikke på vår måte. De rødgrønne har en vandrende allergi mot de private, blant annet i barnehagene og helsevesenet.

– Det andre er, sier han:

– At Vedum, Lysbakken og Moxnes med utestemme har sagt at Norge skal ut av eller reforhandle EØS-avtalen.

– Støre har sagt at EØS-avtalen må ligge til grunn for en rødgrønn regjering?

– Hvem trodde fem år tilbake at England skulle forlate EU? Knapt noen.

Raja mener at det må ropes alarm.

– Nordmenn er nødt å ta på alvor når tre partiledere – hvorav en fra et parti som har vært rundt 20 prosent på målingene og har sin egen statsministerkandidat – angriper EØS-avtalen på den måten.

– Tulleveddemål

Foran forrige stortingsvalg var et av de fremste argumentene til Raja ikke politiske, men strategiske.

Han ba velgerne om å stemme på ham og Venstre fordi det ville gi borgerlig regjering.

Den strategien står fortsatt ved lag. Raja har veddet på egen suksess.

– Jeg har inngått et tulleveddemål med Sveinung om at jeg skal slå han i antall stemmer. I Bærum er det 130.000 innbyggere og i hans Bergen 280.000. Jeg skal finne flere Venstre-velgere i Bærum enn han klarer i Bergen, smiler Raja.

JENTETUR: Sigrid Vestad (f.v), Mari Brandtzæg og Kari Strand Båtnes er alle fra Østlandet og besøkte Voss søndag. De fikk en prat og sine bilder med Raja. Foto: Terje Bringedal

Han legger forklarende til:

– Jeg skal ikke bare slå han på prosent, men også i antall stemmer.

Tror på velgere på lærerværelset

Venstre-leder Guri Melby har fått en tung start som partileder. Nylig sa hun at landets lærere skal prioriteres i vaksinekøen.

Det kunne vakt jubel, men endte med hoderisting, fordi hun ikke fortalte at det blir opp til kommunene å bestemme - og fordi løftet kommer nå som lærerne går i ferie.

LITT PUBLIKUM: Raja var populært fotoobjekt søndag. Under ekstremsportveko i år, er det coronabegrensninger, så den vanligvis så storslåtte åpningen kunne ikke gjennomføres. Foto: Terje Bringedal

Trolig forsvant det flere lærere ut av velgerpotensialet da hun i mars lanserte fremtidsfag som vakte så stor harme at hun måtte beklage – og trekke det.

– Tror du dere har en lærer igjen som vil stemme på dere til høsten?

– Ja, mange, takket være Guris innsats. Jeg har fulgt alle regjeringsmøtene og sett hvordan hun på hvert møte har slåss for lærerne og skolen.

– Med hennes start; burde egentlig du blitt valgt som partileder?

– Nei, Guri er en fantastisk leder for Venstre. Sveinung og jeg står fullstendig og 100 prosent bak henne. Vi har lagt stridighetene bak oss.

Han ser slik tilbake:

– Partiet trengte et skifte. Og i etterpåklokskapens lys; det kunne blitt Sveinung og meg, men jeg tror ikke partiet hadde klart å lage det enhetlige laget som vi har klart å lage nå.

BERGENSBANE-DEBUT: - Det er min første tur med Bergensbanen. For en tur. Norge er grisevakkert, sier Abid Raja, som tok toget til Voss. Her poserende på Ustaoset. Foto: Bjørn Haugan

Før helgen la regjeringen frem et forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Et av stridstemaene er om det er lov å be for å få skeive til å komme på bedre tanker.

– Bønn i seg selv er ikke forbudt, men bønn for å få eksempelvis en ung homofil til å komme på andre tanker, det kan vi ikke være med på.

– Hvis en prest ber for at en homofil ungdom skal bli «frisk», er altså ikke greit?

– Nei, det er ugreit. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Ingen, ei heller prester, skal presse noen under 18 år slik.

– Hva om vedkommende er over 18 år?

– Det avhenger av om du har samtykket eller er under utilbørlig press.

En ny verdensmester fra Voss

Etter hoppingen er det en annen ting Raja trekker frem etter to dager på Voss.

– Bygda har mange verdensmestre, men det Francesco Marzola har fått til er minst like stort, sier han, etter å ha blitt vist rundt i vinkjelleren på Park Hotell.

VINGLEDE: Raja fikk omvisning i vinkjelleren til Francesco Marzola (t.v.) på Voss. Foto: Bjørn Haugan

– Den er har over 40 000 flasker og er kåret til verdens beste. Gratulerer, Voss, med en ny verdensmester, sier Raja.