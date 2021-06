UNG PENSJON: Statsminister Erna Solberg sier pensjon fra første krone vil gi mange unge og deltidsansatte mer i pensjon der fremme. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Erna Solberg: Nå skal 13-åringer få pensjon

Statsminister Erna Solberg (H) forventer ikke at norsk ungdom skal bry seg om pensjon, men fredag foreslår regjeringen at ungdom, deltidsansatte og folk med lav inntekt skal få pensjon fra første krone de tjener.

– Det høres kult ut, sier Noah Brunsvig (17).

Han og kameraten Simen Brekken Skjærvold (17) går med hvert sitt skateboard i hånden da de møter på statsministeren langs bryggen ved Operaen.

Noah innrømmer med en gang:

– Jeg har ikke tenkt så mye på pensjon.

Solberg ler og sier at det ikke er farlig. Snarere tvert om:

– Det er ekstremt sunt at 17-åringer ikke gjør det; vi trenger ikke en ung generasjon som er bekymret for slikt. Det er derfor vi gjør det for dere, sier hun.

– KULT: Simen Brekken Skjærvold (t.v.) og Noah Brunsvig liker det de hører om pensjon fra statsministeren. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun sier at de i statsråd fredag vil behandle forslaget hvor det innføres rett til pensjon fra første krone for alle ansatte i privat sektor.

Regjeringen foreslår tre konkrete endringer:

I dag er det valgfritt for arbeidsgivere med innskuddsordninger om det skal være pensjonsopptjening for de første 100 000 kronene (1 G) du tjener hvert år. Det blir nå obligatorisk med sparing fra første krone for arbeidstagere som er medlem av private tjenestepensjonsordninger.

13 år

Det innføres et minstekrav til sparing tilsvarende 2 prosent fra første krone og opp til 12 G for medlemmene i ordningene.

Dagens regel om at du må ha minst 20 prosent stilling for å ha rett til medlemskap i obligatoriske tjenestepensjonsordninger, oppheves. Det blir obligatorisk med medlemskap for alle som har hatt inntekt over 1 000 kroner fra arbeidsgiveren.

Aldersgrensen for å ha rett til obligatorisk tjenestepensjon senkes fra 20 til 13 år. Det er samme grensen som i dag er for opptjening i folketrygden.

ELEKTRISK KONTAKT: Noah Brunsvig forteller at han skal gå i lære som elektriker. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– For de aller ivrigste kan det bety pensjonsopptjening fra sommerjobb i minst syv år ekstra, fra de er 13 år, sier Solberg.

Vi møter henne og de to andre partilederne i regjeringen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby, i solen ved bryggen nedenfor Statsministerens kontor ved Akershus festning.

Det er arbeidsgiverne som skal ta regningen, anslått til vel to milliarder kroner. Men Solberg lover at de skal kompenseres.

Bedriftene skal få kompensert

– Ordningen innføres i 2023 og de to milliardene skal etter planen kompenseres for gjennom eksempelvis noe lavere arbeidsgiveravgift.

– Det er vi veldig opptatt av. For mange bedrifter blir det en ekstra belastning.

Hun sier de hadde håpet at partene i arbeidslivet skulle komme til enighet.

– Når de ikke har klart det, så velger vi å handle, fordi det er en viktig sak.

– Det er jo bra at du som 13–14–15-åring kan få en sommerjobb eller jobbe deltid og vite at du en gang i fremtiden får pensjon for den innsatsen, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

PENSJONSSAMLING: Erna Solberg flankert av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby, med Operaen i bakgrunnen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– For ikke å snakke om litt eldre ungdommer som ofte har sommerjobber eller en jobb på si, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Det er unge mennesker, de som jobber deltid og har lav inntekt som vil nyte godt av den nye ordningen, sier Ropstad.

– Rapper dere god sak fra de rødgrønne?

De har fått med seg Frp, men dette har vært en kampsak for flere av de rødgrønne partiene.

– Kommer dere med dette nå, bare for å fjerne et godt argument for å stemme rødgrønt; dere tar fra dem en sak de har frontet?

– Vårt parti hadde dette inne i programarbeidet tidlig i fjor. Vi ba partene i arbeidslivet komme til en løsning. Når de ikke har klart det, fant vi ut at det må vi skjære gjennom og vedta det, sier Solberg.

HUMOR: Målingene levner denne gjengen liten sjanse til å fortsette i regjering, men humøret er fortsatt på topp. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun legger til:

– Vi legger vekt på at dette skal balanseres for næringslivet, så de ikke blir sittende alene med regningen.

– Vi vedtok at vi skulle utrede dette allerede i Granavollen-erklæringen fra 2019. Vi har ønsket å finne gode løsninger på dette, sier Ropstad.

Endringen av aldersgrense fra 20 til 13 år vil gi 51 500 ungdommer økt pensjonssparing og pensjon fra første krone.

En arbeidsgruppe har regnet ut at de i snitt vil få 2 525 kroner i økt årlig pensjonssparing.

Oppheving av adgang til fradrag for 1 G for medlemmene vil gi 1 017 438 personer økt pensjonssparing og pensjon fra første krone. I snitt vil disse få om lag 1 770 kroner i økt minste pensjonssparing årlig.

I offentlig sektor grep rikslønnsnemnda inn i 2019 og sikret rett til pensjonsopptjening også for dem som jobber under 20 prosent.