I BRANN: Søndag ettermiddag utløste det seg en brann i en enebolig i Brumunddal. Foto: Stian Bye Høgsveen

Brumundal: Kraftig brann i enebolig - fem hus evakuert

Brannen i eneboligen skal være under kontroll, og fem nærliggende eneboliger er evakuert. Tre hunder er bekreftet omkommet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet melder i en oppdatering kl. 15.35. at brannvesenet har kontroll på brannen men at det fortsatt er stor røykutvikling.

Operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder sier til VG klokken 15.25 at brannvesenet blir på stedet grunnet mye vind.

– Brannvesenet har meldt at de har mer kontroll, men på grunn av vinden i området blir de på stedet lenge fremover for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen, sier operasjonslederen.

Politiet i Innlandet har merket seg at det er mange skuelystne og ber om at ingen står parkert eller oppholder seg i Mørkvedvegen, fylkesvei 257, og hinder nødetatene i sitt arbeid. Vegmeldingssentralen er varslet.

fullskjerm neste STORE FLAMMER: Det er stor røykutvikling på stedet og flammene er godt synlige.

Tre hunder omkommet

I en oppdatering kl. 15.35. melder politiet på Twitter at brannvesenet har gjort funn av tre døde hunder inne i boligen.

Politiet i Innlandet meldte først på sosiale medier at det var fem hunder i huset da brannen startet og én igjen i huset, men sier senere at det korrekte er syv hunder. Fire er reddet ut.

To katter som var i bur bak huset som brenner, er nå evakuert. De må sjekkes av veterinær på grunn all røyken de har fått i seg, melder politiet klokken 14.24.

Nabohus evakuert

Fem nabohus i nærheten har blitt evakuert grunnet den store røykutviklingen.

Ringsaker kommune har sørget for at Wood Hotel tar imot evakuerte, men ingen av de evakuerte har enn så lenge benyttet seg av tilbudet. Disse vil få mat og eventuell overnatting ved behov.

Politiet driver nå med teknisk og taktisk etterforskning og avhører vitner som har sett hva som har skjedd i forhold til utviklingen av brannforløpet.

Familien som bor i den brennende boligen skal være i god behold.