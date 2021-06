AMBISJONER: Statsråd Abid Raja ble inspirert av sak om Goksøyr-søstrene. Nå har han ambisjoner om å gjøre Norge fritt form all rasisme. Foto: Frode Hansen

Rajas nye mål: Norge skal bli verdens første rasismefrie land

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil lansere nytt politisk mål for Norge. Antirasistisk Senter er overrasket over målet, men hyller det likevel.

Av Xueqi Pang

«Jeg kunne tenke meg lansere et nytt stort politisk mål for Norge: Bli det første landet i verden som er kvitt rasismen.»

Det sier statsråd Abid Raja (V) til VG etter å ha lest reportasjen om Goksøyr-søstrene som fortalte om hvordan det var å vokse opp som halv thai og halvt norsk.

Den siste tiden har flere unge nordmenn med asiatisk bakgrunn stått frem og fortalt om fordommer de har opplevd som følge av bakgrunnen sin.

LÆRT NOE NYTT: Abid Raja (V) sier at det har gått under radaren at også fleretniske og adopterte nordmenn opplever rasisme. Foto: Frode Hansen

I et Facebook-innlegg roser Raja, som er kultur- og likestillingsminister, Goksøyr-søstrene for å ha delt opplevelsene sine med offentligheten.

– For det første er denne åpenheten så utrolig nødvendig. En øyeåpner. For mange har ikke tenkt på at adopterte, eller blandingsbarn, eller østasiater også møter rasisme.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke var klar over disse fordommene barn av thaikvinner opplever. Jeg har selvsagt hørt om menn som «kjøper thaikvinner», men jeg har ikke vært klar over at dette også går utover barna, sier han.

Foto: Skjermbilde, Facebook

Ønsker debatt om et rasismefritt Norge

Venstre-politikeren mener det er rart at Norge i 2021 ikke har et slikt mål.

– Vi er verdens fremste på så utrolig mange måter. Norge er verdens nest mest likestilte land. Vi er verdens beste land for journalister. Vi er topp 5-6 land i verden for LHBTIQ-personer. Vi har nullvisjon om død i trafikken, og nullvisjon om selvdrap. Det gir ikke mening at vi ikke har et mål om å bli rasismefritt også, sier Raja til VG.

– Hvordan skal Norge få til dette målet?

– Mange vil si at målet er uoppnåelig, men vi må sette oss noen umulige og djerve mål likevel. Når vi først har satt oss slike mål politisk, da gjør vi også for det som må til for å nå målene.

Raja ramser opp en rekke tiltak som har blitt orkestret av regjeringen de siste årene. Blant annet handlingsplanen mot rasisme, antisemittisme og muslimhat. Han mener at disse planene er grunnlag for å ha et slikt mål.

Kulturministeren sier også at det er viktig med ulike tiltak gjennom skole, kultur, kunst, og idrett. Dog det aller viktigste å få med den gjengse mannen i gaten, ifølge statsråden.

SELVERKJENNELSE: – Politikere må snakke i terminologi som ikke fremmedgjør andre, sier Abid Raja. Foto: Vidar Ruud

– Jeg ønsker invitere hele Norge til dugnaden og arbeidet som må til før vi blir kvitt all rasismen, i alle former.

– Det er selvsagt at vi må stille opp med penger, men det starter med selverkjennelse. Vi må se oss selv i speilet, sier han.

– Har du lagt frem dette målet for noen andre enn VG?

– Jeg har foreløpig bare foreslått det for VG, men jeg ønsker debatt om dette. Ønsker alle partiene, gruppene, bedriftene og samfunnet vårt å ha et sånt mål? Det håper jeg. Jeg vil sette et klart mål, sier statsråden.

– Når tror du Norge kan nå et slikt mål?

– Jeg tror vi får det til, og innen min levetid. Hvis vi alle synliggjør dette i vårt hverdagsliv. På bussen, eller i politikken, så klarer vi å bli kvitt rasisme. Vi må starte nå, sier 45-åringen.

– Når vi har satt det målet, så skal vi søren meg nå det også, sier Raja.

– Ambisiøst mål

Antirasistisk Senter er positive til kultur- og likestillingsministerens ambisjoner.

– Oi, det er et ambisiøst mål, men utvilsomt et kjempefint mål å jobbe for, sier Carima Tirillsdottir Heinesen.

Hun er kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter, og hun legger til at et slikt mål bør ha et viktig premiss.

– Når man arbeider mot et sånt mål er det viktig å passe på at de som faktisk møter på rasisme i hverdagen er med og blir hørt i prosessen, så tiltakene treffer riktig. Det er viktig at tiltakene som jobbes frem for å oppnå dette både er forankret i reelle møter med rasisme, både på et individuelt og et mer strukturelt plan.

Abid Raja kan regne med støtten til Antirasistisk Senter, ifølge Heinesen.

TYDELIG: – Det er viktig å erkjenne at rasisme mot norsk-asiater ikke bare er knyttet til pandemien, – at det er et langt mer omfattende problem enn som så, sier talspersonen for Antirasistisk Senter. Foto: Privat

Ønsker kartlegging

Antirasistisk Senter ønsker en grundig kartlegging av rasismeerfaringene og tydelige tiltak. Stiftelsen ber flere politikere om å komme på banen.

– Det er ingen overraskelse at mennesker med asiatisk bakgrunn opplever rasisme og diskriminering på lik linje med andre minoritetsnordmenn, men graden av rasisme mot mennesker med denne bakgrunnen har nok vært underkommunisert, sier Heinesen.

– I lys av fortellingene som nå kommer frem, håper jeg at vi får en grundig kartlegging og konkrete tiltak for å bekjempe rasismen mot minoritetsnordmenn med asiatisk bakgrunn.

Hun mener at det er generelt lite forskning på rasisme i Norge.

– Vi forventer at politikerne og andre sentrale samfunnsaktører tar beretningene som nå kommer frem på alvor, og at de legger ned en reell innsats i å kartlegge, og forebygge dette, sier Heinesen.