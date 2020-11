VG-Peil-Logo Latterliggjør nordmenn på Instagram – selv er de anonyme På seks år har Instagram-kontoen «Omgjustdont» fått 331.000 følgere , ved å poste nordmenns rare og kleine øyeblikk fra sosiale medier og i virkeligheten. Nå forteller folkene bak hvordan det hele startet, og om alle tipsene de får. Siri Nilsen Ahmer Randi Midtskog Avog Publisert 27. november, kl. 16:19 Skjermdump Instagram – Kontoen ble egentlig startet på kødd og var en intern vennegreie hvor vi postet morsomme observasjoner for hverandre. Nå får vi rundt 300 tips hver dag , sier en av dem som står bak kontoen. Skjermdump Instagram De ønsker å være anonyme, men røper at kontoen ble opprettet i et klasserom på Westerdals . VG kjenner identiteten deres. – Kontoen og humorretningen fortjener å leve sitt eget liv uten et ansikt. Ideen har alltid vært at kontoen er stjernen, ikke vi bak. Skjermdump Instagram

Latterliggjør nordmenn på Instagram – selv er de anonyme

Foto: Jan Petter Lynau

En av dem som stadig dukker opp på Instagram-kontoen er realitydeltager Aurora Gude. Hun synes @omgjustdont deler mye morsomt.

For mindre enn 20 minutter siden

– Hver gang jeg har havnet på siden til Omgjustdont har de spurt meg om det er ok, og jeg har bedt dem tagge da det i noen tilfeller genererer flere følgere, sier Gude til VG.

Hun forteller at hun har mye selvironi, og at hun har tatt det med et smil.

– Jeg er jo kjent for å si ting man «ikke skal si». Jeg er ikke så redd for at noen tenker at jeg er dum eller mindrevitende, for det er jeg jo ikke.

@omgjustdont samler blant annet bilder og sitater fra aviser og sosiale medier.

– Kunne dere stått for innholdet dersom det ikke var anonymt?

– Vi står for innholdet, men har aldri hatt lyst til å bli kjendis. Kontoen er en gøy hobby som postes i når man har tid, det er ikke livsverket vårt, sier skaperne.

Får tilsendt filmer og bilder

Personene sier at de aldri mener å henge ut noen.

– Det er viktig at personene som avbildes er med på «leken», sier de.

De sier at mange sender inn bilder og filmer av seg selv. På spørsmål om hvilke research og etiske vurderinger som gjøres før et innlegg publiseres svarer de:

– Det ligger ikke en publiseringsplan i bunn, men siden vi har blitt såpass store, har vi noen regler for hva som kan publiseres. Vi prøver å snakke med de involverte i forkant, med mindre du er Erna Solberg eller Kari Jaquesson. Da mener vi at du må kunne stå i det.

– Hvis dere mottar et innlegg fra noen, undersøker dere da om avsender er innleggets opphavsperson?

– Vi sjekker alt innhold så godt som mulig: I hvert fall om man kan gjenkjenne ansikt. Det er veldig mange som er lite selvhøytidelige og liker oppmerksomheten de får ved å bli publisert på kontoen. Overraskende nok, sender mange inn bilder og filmer av seg selv, spesielt kjente fjes som er giret på flere følgere.

I et innlegg er en mann avbildet med teksten «er på fest med to søstre, har dunka lillesøstra tidligere og nå går jeg for 97 storesøstra hvor kvalmt fra 1-10».

Foto: Skjermdump/Instagram

– Hvor kommer innlegget fra? Vet personen om at han er avbildet på kontoen? Hvilke etiske vurderinger har dere gjort?

– Det er en av fire poster som er publisert av samme fyr. Han har en offentlig kanal på Snapchat med en slags dagbok som han oppdaterer hver gang han ligger med en ny jente. Vi poster ikke bilde av jentene, men av de forkastelige tingene han skriver om jentene: Et usmakelig kvinnesyn vi ønsker å kritisere.

– Akkurat disse bildene blir ofte sendt inn av jenter som følger han. Vi har vært i kontakt med vedkommende og innholdet er godkjent. I etterkant har vi fått free pass til å publisere hva vi vil fra kontoen hans. Så det hjalp jo tydeligvis ikke, da.

Det er ikke alt som sendes inn til kontoen som deles. Mye de får inn kan ikke publiseres på grunn av personvern, forklarer de.

Fra Instagram til spill

De har fått ulike reaksjoner på innholdet.

– Mange ler og spør om å bli tagget. Det skjer noen ganger at det går litt fort i svingene, enten fra vår side eller for eksempel ved at innsender angrer på noe som ble sendt inn – da sletter vi innlegget. Vi har ikke behov for å ha ute noe noen føler ubehag rundt.

– Med kontoen ønsker vi å underholde med alt det rare vi nordmenn gjør – det samme er målet med spillet.

BRETTSPILL: De fleste spillkortene er basert på innhold fra kontoen eller noe personene bak @omgjustdont eller venner har gjort eller opplevd. Foto: Siri Nilsen Ahmer

Folkene bak kontoen gir i disse dager ut et spill på forlaget Kagge. Spillet består av mange kort med kleine situasjoner basert på Instagramkontoen. Det går ut på å trekke kort, lese hva som står og peke ut taperen.

En av skaperne av @omgjustdont tror spillet kan passe i alle aldre.

– Men det funker nok best for generasjon x, om man er ung til sinns eller etter to glass vin.