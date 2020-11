UTRYKNING: Nødetatene er på en adresse i Drammen etter melding om mistenkelig dødsfall. Foto: VG-tipser

Mistenkelig dødfall i Drammen: Kvinne pågrepet for skadeverk

Politiet har fått melding om funn av død kvinne i en leilighet på Landfalløya i Drammen torsdag. Dødsfallet etterforskes som mistenkelig.

Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk klokken 10.21 melding om at en kvinne var funnet død i sin egen leilighet i Drammen.

– Omstendighetene rundt funnet gjør at vi har valgt å behandle dette som et mistenkelig dødsfall, opplyser politistasjonsjef i Drammen, Øyvind Aas, i en pressemelding.

Kvinne pågrepet

Ifølge Drammens Tidende er en kvinne pågrepet på en annen adresse i området. En mann, som også oppholdt seg på adressen, er anholdt av politiet.

– Vi har ikke pågrepet eller siktet noen for å ha noe med dødsfallet å gjøre, men det er riktig at vi har pågrepet en kvinne for et annet forhol som har skjedd på den aktuelle adressen tidligere, sier Aas til VG.

– Hva slags forhold?

– Det er snakk om et skadeverk.

Den pågrepne kvinnen er kjent av politiet fra tidligere av.

Aas bekrefter også at de har vært i kontakt med en mann som er den som har tilhold på adressen der kvinnen ble pågrepet.

Jobber med varsling av pårørende

Politiet kjenner den avdøde kvinnens identitet, og hennes pårørende vil bli varslet.

– Vi vil nå etterforske dødsfallet for å forsøke å finne ut hva som har skjedd. Vi starter , sier Aas.

– I tilegg til taktisk etterforskning på stedet får vi også bistand fra Kripos til den tekniske etterforskningen.

Ifølge Drammens Tidende er det et stort oppbud av nødetater i området. . Politiet er til stede med fem patruljer, i tillegg til flere ambulanser og helsepersonell, skriver avisen.

Saken oppdateres

Publisert: 12.11.20 kl. 12:14 Oppdatert: 12.11.20 kl. 13:43

Mer om Drammen Krim