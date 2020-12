IKKE TILFREDS: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

Støre refser regjeringen: − Hadde vært en komplett skandale

Nye SMSer viser hvordan industrilobbyister presset på da regjeringen ga arbeidsinnvandrere karantenefritak i sommer. – Står til stryk, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det som gjør vondt i denne saken er at importsmitten ser ut til å være en viktig del av den økte smitten, som har ført til at smitteverntiltakene har blitt enda strengere, at mange mennesker må leve i vanskelig sosiale situasjoner og at mange bedrifter har gått over ende, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Etter at regjeringen ga arbeidsinnvandrere unntak fra karantenereglene, skjøt smitten i været. Over 2000 utenlandske arbeidere i Norge har fått påvist coronasmitte siden i sommer.

Onsdag avslørte Aftenposten hvordan Helse- og omsorgsdepartementet lyttet til lobbyister i Norsk Industri, fremfor råd fra sine egne eksperter.

– Regjeringen legger vekt på at de følger rådene fra helsemyndighetene, men Aftenpostens sak viser at regjeringen var klar til å gjennomføre åpning for tilreisende uten å ha innhentet helsemyndighetenes råd og at de har satt helsemyndighetene under veldig press, sier Støre til VG.

«Importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge», var rådet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Likevel hastebehandlet departementet en ny ordning etter press fra Norsk Industri. Det viser SMSer mellom statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og Knut E. Sunde i Norsk Industri.

VAR SKEPTISKE: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Pedersen

– Dårlig kontroll

«Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver Erlandsen til Sunde i en SMS 22. juni i år, som Aftenposten har fått innsyn i.

– Dette er en ny sak som stiller alvorlige spørsmål ved regjeringens kontroll med smitteimport, sier Ap-leder Støre.

– Det var et spørsmål helt fra i starten av mars, da flyene landet med folk fra smitteområder, og i sommer, da man åpnet for utreise med mangelfull kontroll ved innreise. Nå får vi igjen bekreftet at det har vært dårlig kontroll og forhastede beslutninger.

– Komplett skandale

Reglene for bedrifter som hentet arbeidskraft fra utlandet ble skrevet av Norsk Industri og NHO – og offentliggjort før FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet hadde behandlet dem.

Så fikk fagfolkene en 32 timers frist på å lage et testregime for utenlandske arbeidere.

– Dette må statsministeren og helseministeren svare for, sier Støre.

Han har karakterboken klar:

– Det står til stryk. Regjeringen var villige til å kjøre gjennom en veileder utviklet av industrien og ikke gjennomgått av folkehelsemyndighetene. Hadde den blitt gjeldende, så hadde det vært en komplett skandale.

– Her har regjeringen lyttet på det ene øret til industrilobbyen, og lukket det andre øret for helsemyndighetene, som Aftenposten viser at nærmest måtte presse seg inn i prosessen.

Støre understreker at deler av norsk industri er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men:

– Det er altfor mye innleie, som denne regjeringen har vært unnfallende i forhold til. Mange steder har innleie blitt normalen i stedet for unntaket, sier han og fortsetter:

– Når folk kommer utenfra og det er smitte, må det være skikk rutiner for kontroll. Jeg får nesten daglige meldinger fra folk som har landet på Gardermoen, og som sier at det er mangelfull oppfølging og testing.

IKKE ENIG: Helseminister Bent Høie forsvarer beslutningen om å gi arbeidsinnvandrere karantenefritak. Foto: Tore Kristiansen

– Uakseptabel

Til TV 2 sier helseminister Bent Høie at regjeringen ikke ble presset av Norsk Industri, men hadde god dialog med dem og mange andre. Han understreker også at det ikke var full frislipp for arbeidsinnvandrere i sommer.

– Dette var et unntak for bedriftene som kunne stille forsvarlig karantenested til disposisjon, og som kunne teste sine ansatte når de kom til Norge og underveis, sier Høie.

Helseministeren forteller at han ga streng beskjed da Norsk Industri sendte ut en pressemelding om nye regler:

– Jeg kalte inn til et møte og ga klar beskjed om at pressemelding var uakseptabel. De solgte en løsning de ikke hadde fått gjennomslag for og som faktisk aldri ble innført, sier Høie til TV 2.

Høie: Smitteutviklingen var positiv

Helseministeren han prioriterte å gi arbeidsinnvandrere karantenefritak:

– Under hele pandemien har det vært ulike unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Hvilke unntak som har vært gjeldende, har vært avhengig av smittesituasjonen både i Norge og i Europa. De smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er blitt lagt til grunn. Det unntaket det er snakk om her, ble gitt i en tid hvor smitteutviklingen i Europa generelt sett var positiv. Smittevernloven gir ikke hjemmel for å ha strengere tiltak enn strengt nødvendig, sier Høie til Aftenposten.

