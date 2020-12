BLIR DYRT: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det ikke holdt å øke bøtene til 1700 kroner. Fra 1. januar kan å trykke på mobilen slik koste deg 5000. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau / NTB

Nå tredobler regjeringen bøtene for å gjøre dette: − Det skal svi

Hvis du bruker mobilen mens du kjører, kan du fra nyttår straffes med 5000 kroner i bot og tre prikker. Det bestemte regjeringen i dag.

– Det skal svi hvis du blir tatt i å trikse med mobilen mens du kjører bil, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

I dag kan det koste deg 1700 kroner og to prikker. Men det regjeringen har vedtatt i dag, er altså betydelig strengere.

– Det skal ha en avskrekkende effekt, at folk skal ta dette på alvor, sier samferdselsministeren.

– Vi innførte to prikker og 1700 i bot og trodde det skulle ha betydning, men vi ser at effekten av det tiltaket er mindre enn vi håpet. Derfor må vi vise at det skal ha en konsekvens å bryte et regelverk, sier han.

Utrykningspolitiet mener tallene taler for seg.

– Vi mener at 1700 og to prikker ikke har nok avskrekkende effekt og er positiv til at man nå velger å høye dette til 5000 og økte antall prikker fra to til tre, sier UP-sjef Steven Hasseldal til VG.

Så er det ikke lov å røre mobilen? Jo. Loven er klar: Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring. Men det er unntak: Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder, står det på Lovdata.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler. Altså kan du trykke svar hvis noen ringer eller bytte sang. Å svare på en sms, derimot, er ikke lov. Vis mer

Hva er prikker? Hvis politiet tar deg i å bryte visse trafikkregler, som å kjøre for fort eller kjøring på rødt lys, kan du få prikker i førerkortet. Du kan for enkelthets skyld se på det som en slags anmerkning. Får du åtte slike prikker på førerkortet ditt i løpet av tre år, vil du miste retten til å kjøre bil (eller andre kjøretøy) i seks måneder. Vis mer

– Når du kjører bil, skal du være konsentrert om det. Vi glemmer veldig lett at noe av det farligste vi gjør, både for oss selv og for andre, er å sette oss inn i bilen, sier samferdselsminister Hareide.

– Det er farlig for trafikken, det er farlig for deg selv, men ikke minst er det farlig for myke trafikanter, en som går eller sykler, sier Hareide.

VIL GI SIGNAL: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier dette handler om holdning. Han håper at når denne økningen nå kommer, vil det gi et tydelig signal til folk om at å bruke mobilen i bilen er alvorlig. Foto: Mattis Sandblad

Du kan heller ikke bruke mobilen hvis du står stille på rødt lys eller i kø, konkluderte Høyesterett med i høst. Forslaget om å øke bøtene ble sendt på høring allerede i 2018, men ble altså ikke vedtatt før nå.

– Er noen som har talt imot å gjøre dette?

– Det er nok helt sikkert noen som vil si at vi tar godt i når vi gjør dette. Men hadde vi sett at dette problemet var borte, hadde vi ikke gjort det. Tallene har ikke blitt bedre, sier Hareide.

Publisert: 11.12.20 kl. 11:30

