BEKYMRET: Verneombud ved akuttklinikken på OUS, Diana Ingebricson, sier pandemien har vært krevende for de ansatte. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Over 1300 ansatte ved norske sykehus coronasmittet i 2020

Ni ansatte ble smittet av den aller første corona-pasienten ved Rikshospitalet. Til sammen har 1317 ansatte ved norske sykehus fått påvist corona.

VG har spurt samtlige offentlige helseforetak om hvor mange av deres ansatte som har blitt smittet av coronaviruset fra mars til midten av desember 2020.

Helseforetakene opplyser at 1317 ansatte er registrert smittet av coronavirus. I Helse Sør-Øst, som har det høyeste antall smittede, har 950 ansatte testet positivt for corona så langt i pandemien.

Flere av helseforetakene skriver til VG at det er vanskelig å slå fast hvordan og hvorfor en ansatt er blitt smittet.

Det kan være ansatte som er blitt smittet på jobb av pasienter, kolleger eller dårlig smittevernutstyr. Ansatte kan også ha pådratt seg smitte på vei til jobb.

Noen helseforetak har skilt mellom «ukjent smittested» og «smittet på jobb». Andre har sendt VG tall på hvor mange ansatte som er varslet som yrkesskade til NAV.

168 smittet på arbeidsplassen

Totalt er 168 ansatte registrert som smittet på jobb. 144 er meldt som yrkesskade til NAV.

VG har fått innsyn i 1147 corona-relaterte avvik fra alle offentlige sykehus i Norge for perioden mars til oktober. Avvikene viser at bare et fåtall av de som er blitt smittet på jobb, har meldt fra.

Bare 22 avvik omhandler smitte på jobb, viser avvikene.

I mars i år ble ni ansatte ved Rikshospitalet smittet av den alle første pasienten som ble lagt inn ved Rikshospitalet.

– Man kan spørre seg: Er det utstyret? Er det fordi en person er blitt stresset, brukt utstyr feil, og smittet andre? Eller har pasienten vært ekstremt smittsom? Smittevern har sagt at dette kan være en årsak, men de spørsmålene kommer vi aldri til å få svar på, sier verneombud ved akuttklinikken, Diana Ingebricson, til VG.

– Vi kan ikke si hvorfor de ansatte ble smittet den helgen, men de skal ikke føle noe skyld - eller føle at de har gjort noe galt. Det er viktig å understreke. Denne hendelsen satte et støkk i de ansatte, men også i ledelsen. Vi vil ikke at ansatte skal bli smittet på jobb.

To ansatte sliter fremdeles med å bli friske

Totalt har 437 ansatte ved Oslo Universitetssykehus hatt corona. 61 personer er meldt som yrkesskade til NAV, og to personer er fremdeles sykemeldt. En ansatt har selv vært innlagt ved sykehuset.

– Disse to har hatt store komplikasjoner etterpå. Det er unge folk, uten kjente sykdommer fra før, sier Ingebricson.

– Flere ansatte har blitt smittet på jobb, uten at vi vet helt hvordan. Det er ganske heftig både for de ansatte, og for deres ledere.

Ifølge VGs kartlegging er det registrert tre tilfeller av smitte på norske sykehus som kan knyttes til kvaliteten på smittevernutstyr. Dette er basert på hva melder selv skriver i avviket.

Flere av avvikene fra hele Norge handler om smittevernutstyr av dårlig kvalitet, som ryker ved bruk, ikke sitter godt nok og har dårlig passform. Flere ansatte skriver om en frykt for å bli smittet på jobb, slik VG skrev søndag.

– Måtte bruke det vi hadde

– De som har stått i front line, har stått der med utstyr de ikke kjente til fra før. Utstyr som har gitt trykksår og ubehag. Vi hadde så lite smittevernutstyr i perioder, at de ansatte ikke kunne ta nok pauser. Det førte til at flere ble dehydrert, og ikke fikk gå på do, sier Ingebricson.

– Det sammensatt var er stor påkjenning i en hektisk hverdag med dårlig pasienter.

I juni ble fem ansatte smittet av en pasient på Akershus Universitetssykehus.

De smittede ansatte er meldt som yrkesskader, viser dokumenter VG har fått innsyn i fra sykehuset.

Da saken ble kjent, ba vernetjenesten på Ahus om at kvaliteten på smittevernutstyret ved sykehuset kvalitetssikres lokalt - og ikke bare regionalt.

Vernetjenesten sendte i september en klage til Helse Sør-Øst om kvaliteten på smittevernutstyret sykehuset får.

Du kan lese hva Helse Sør-Øst svarer i denne saken her.

– Ingen av de ansatte ble alvorlig syke eller trengte behandling ved sykehus. Ingen andre ble syke og hendelsen førte ikke til et større utbrudd, sier smittevernoverlege ved sykehuset, Silje B. Jørgensen til VG.

– Vi tror at akkurat denne pasienten har vært veldig smittsom. Han hadde kraftige symptomer, med sterk hoste, og fikk behandling som kan føre til økt smitte.

Jørgensen forteller videre at de ansatte som var involvert i den aktuelle pasienten ikke har påpekt noe feil ved utstyret de brukte.

– Det er klart at i en situasjon der vi bekjemper et virus samtidig som det er en global mangel på smittevernutstyr, så har vi bekymringer knyttet til utstyret. Det eneste jeg kan si er at de ansatte i denne situasjonen ikke har merket noe feil på utstyret, sier Jørgensen.