Pandemien førte alle ut i permittering. Slik har de det nå.

En kokk. En vekter. En selger. En flyplassarbeider. En hotellresepsjonist. En restaurantsjef. En servicearbeider. En sjøkaptein. Alle ble permittert etter at pandemien rammet Norge i mars. Her forteller de hvordan det har gått.

BERGEN: Frøydis Eide (26) hadde bare vært i kokkejobben i fire uker da hun ble permittert 5 april.

Dagen før palmelørdag la cateringfirmaet hun var ansatt i ned driften på ubestemt tid. Noen timer tidligere hadde Nav hadde offentliggjort de høyeste ledighetstallene i Norge siden den store depresjonen på 1930-tallet.

– Jeg synes situasjonen er skremmende. Vi går inn i en usikker tid, men heldigvis har jeg en samboer som er i jobb, sa Eide til VG i april.

KOKK: Frøydis Eide (25) fotografert på sin siste dag før hun ble permittert fra jobben hos cateringfirmaet «Sunt Rett Hjem» på Kokstad i Bergen i april. Foto: Hallgeir Vågenes.

Etter å ha gått ledig i fire måneder, fikk Frøydis endelig beskjeden hun hadde ventet på i sommer. Mandag 3. august var hun tilbake i full jobb hos «Sunt Rett Hjem» på Kokstad i Bergen.

– Etter at det ble lempet på restriksjonene før sommeren, tok bedriftsmarkedet seg opp. Det har også vært økt pågang av bestillinger fra private. Bedriften jeg jobber i, har faktisk ansatt tre nye kokker etter at de ansatte ble permittert, sier Eide.

Om en knapp uke venter hun og samboeren sitt første barn. Terminen er dagen før nyttårsaften, og neste år venter mammapermisjon.

Frøydis synes hun og samboeren har klart seg bra gjennom pandemien.

– For min egen del synes jeg at jeg har hatt det fint i denne perioden, til tross for at jeg har vært permittert. Samboeren min har vært i jobb hele tiden. Han har sittet på hjemmekontor siden mars.

Hun sier det er uvirkelig å se de store endringene som pandemien har ført med seg i samfunnet.

– I fjor feiret vi jul hos familie på Østlandet. På flyplassene var det fullt av folk overalt. Nå er flyplassene nesten tomme for passasjerer. Det er rart.

OPTIMIST: – Det var veldig godt å komme tilbake i full jobb, sier Cecilie Følling (42). Foto: Privat.

RAUFOSS: Da VG snakket med Cecilie Følling (42) på Raufoss i mai, var hun allerede 50 prosent permittert fra jobben som selger i en tysk bildel-produsent. I juni gikk permitteringsgraden ned til 40 prosent.

Så snudde det. Etter å ha redusert produksjonen og gjennomført en del oppsigelser, startet bedriften opp igjen produksjonen for fullt. I august var Følling og de gjenværende ansatte tilbake i full jobb.

– Etter sommeren begynte bestillingene fra kundene å ta seg opp. Så det har gått bra, sier Følling.

«Jeg begynte straks å planlegge for at det kunne bli dårligere tider».

Med fire barn boende hjemme og stort huslån var Følling bekymret for hvordan situasjonen kunne bli dersom hun ble langvarig permittert, eller i verste fall oppsagt.

– Jeg begynte straks å planlegge for at det kunne bli dårligere tider. Jeg dempet forbruket, og satte til side det jeg kunne. Så fortalte jeg barna mine hvordan situasjonen var, og at jeg kunne risikere å stå uten jobb. De fikk beskjed om at mamma skulle jobbe tre dager i uken og ha «fri» to dager.

Ferieplanene ble også endret.

– Jeg sa til barna at det ikke ville bli noen ferietur den sommeren. Og jeg fortalte hva vi kunne bruke penger på, og hva vi kunne gjøre for å ha det hyggelig likevel.

Følling sier hun er fornøyd med hvordan myndighetene har reagert for å avdempe den økonomiske krisen.

– Jeg vil rose regjeringen for måten de har håndtert krisen på, ved å rulle ut hjelpepakke etter hjelpepakke.

Følling opplevde selv at dagpengene fra Nav lot vente på seg i flere måneder, men i likhet med flere hundre tusen andre søkte og mottok hun forskudd på dagpenger, og senere lønnskompensasjon.

– Siden har samarbeidet og kommunikasjonen med Nav gått knirkefritt. Men jeg mener det burde vært innført feriepenger på dagpenger. For mange vil det gjøre et kraftig utslag neste år at det ikke blir beregnet feriepenger av dagpenger.

Følling sier det har vært til god hjelp at renten har vært lav, og at strømprisene har gått ned.

– Uten hadde det nok sett annerledes ut for mange. Her vi bor har også avgiftene for ulike barneaktiviteter blitt satt på hold. Jeg har opplevd stor fleksibilitet, både fra det offentlige og private.

Følling synes hun alt i alt har hatt det greit i tiden som har gått siden Norge ble stengt ned i mars.

– Det var veldig godt å komme tilbake i full jobb. Man merker at humøret blir bedre, og at man har det bedre. Jeg er optimist og har troen på at det meste løser seg.

HJEMMEKONTOR: Ida Hexeberg (24) ble permittert fra jobben på Gardermoen 23. mars. Her er hun i leiligheten i Nittedal. Foto: Bringedal, Terje

NITTEDAL: Frem til 23. mars jobbet Ida Hexeberg (24) på hovedflyplassen på Gardermoen. Da ble laglederen i Menzies Aviation permittert på ubestemt tid.

– Jeg var mentalt forberedt på å bli permittert. Vi skjønte at flyene ikke lenger kom til å gå, sa Hexeberg til VG i mai.

Mot slutten av sommeren ble Hexeberg kalt tilbake på jobb på Oslo Lufthavn i 60 prosent stilling. Reiserestriksjonene var lempet på, feriesesongen var enda ikke helt over og alt så lysere ut.

24-åringen øynet håp om at ting kunne normalisere seg, men så kom den andre smittebølgen.

– I månedsskiftet august/september ble jeg hundre prosent permittert igjen, sier Hexeberg til VG.

NY JOBB: I høst fikk Ida Hexeberg et vikariat som ungdomssekretær ved LO-kontoret på Oslo Lufthavn. Foto: Privat.

Etter å ha gått ledig noen uker ble hun kontaktet av LO Viken Oslo med spørsmål om hun kunne tenke seg et vikariat som ungdomssekretær ved det nyopprettede LO-kontoret på Gardermoen.

Hexeberg trengte ikke betenkningstid. 5. oktober startet hun i ny jobb.

– Jeg var glad for å få tilbudet, selv om det i første omgang var en stilling med varighet ut året.

På flyplassen har hun ansvar for å bygge nettverk og etablere kontakt mellom ansatte, tillitsvalgte og fagforeninger.

– Det var rart å komme tilbake til Gardermoen i en helt ny funksjon. Men det var fint å komme ut og snakke med kolleger igjen, sier hun.

SISTE DAG: her er Ida Hexeberg (24) fotografert på Gardermoen 22. mars, på den siste vakten før hun ble permittert. Foto: Privat.

Hexeberg hadde bare jobbet i tre uker på LO-kontoret da nye restriksjoner førte til at hun måtte fortsette arbeidet på hjemmekontor. Det synes hun var en nedtur.

– Jeg har en liten leilighet, der stua også er kontoret mitt. Det er ikke den beste løsningen, hverken for kropp eller sjel. Man er hjemme hele tiden, selv om man er på jobb.

«Det var rart å komme tilbake til Gardermoen i en helt ny funksjon».

24-åringen har tatt permisjon fra jobben på Gardermoen ut året, mens hun er ansatt i LO, for å kunne stå fritt til å gripe andre muligheter som måtte dukke opp. Hun legger ikke skjul på at hun er usikker på fremtiden.

– Jeg er veldig usikker på hva som skjer. Jeg vet ikke om jeg får fortsette i LO-jobben. Kanskje må jeg se meg om etter noe annet neste år, for det virker ikke som om flyverdenen vil bli åpnet med det første.

Til våren skal Hexeberg etter planen ta fagbrev i logistikk.

– Arbeidsgiveren min har sagt at det skal gå greit å ta fagbrevet. Det er jeg glad for, men jeg kjenner på stresset.

VENTER PÅ VAKSINEN: Kristoffer Hauge Bergersen (35) er tilbake i jobb, men jobber mindre enn tidligere. Foto: Frank Haugsbø.

BERGEN: Etter 13 år i samme vekterfirma ble Kristoffer Hauge Bergersen (35) permittert fra jobben 1. april.

– Usikkerheten er det verste. Jeg har ligget våken om nettene og fundert på hvor lenge denne krisen vil vare, sa 35-åringen til VG i slutten av mai.

Som deltidsansatt og den med nest lavest ansiennitet i firmaet, var Kristoffer forberedt på å bli permittert. I dag er han tilbake i jobb, men med redusert arbeidsmengde i forhold til tidligere.

– Jeg vil anta at jeg jobber tilnærmet 80 prosent nå. Jeg er prisgitt at noen er på ferie eller er langtidssykmeldt. Det er da jeg kalles inn. Det er litt uforutsigbart, og ikke optimalt, sier han.

Kristoffer sier han fortsatt kjenner på usikkerhet og bekymring for fremtiden.

– Det er ventet nedbemanninger i bransjen, på grunn av redusert aktivitet i næringslivet. Jeg er veldig spent på hva som skjer neste år.

Han håper som alle andre at det snart kommer en effektiv vaksine.

– Jeg vil ta vaksinen når den kommer. Heldigvis har jeg holdt meg frisk så langt. Jeg kjenner heller ingen som har vært smittet.

MINDRE SOSIAL: Kristoffer Hauge Bergersen (35) sier det er blitt mer hjemmesitting etter at pandemien rammet Norge. Foto: Frank Haugsbø

I mai fortalte den single 35-åringen at det ville bli krevende å leve på dagpenger, med over en million i gjeld. Hittil har han klart seg greit, sier han.

– Det går akkurat rundt, men økonomien må planlegges i større grad enn tidligere, siden inntekten min kan variere fra måned til måned. Når alle faste utgifter er betalt er det ikke så mye igjen.

«Når alle faste utgifter er betalt er det ikke så mye igjen».

Han sier han har blitt mindre sosial etter at det ble innført tiltak som begrenser kontakten mellom folk.

– Jeg merker at jeg går i bue rundt folk når jeg er ute. Det blir mye hjemmesitting, og jobben blir egentlig det eneste møtepunktet. Heldigvis har jeg mange venner online. Men jeg misunner av og til de som har noen å komme hjem til, og snakke med.

FIKK JOBBE IGJEN: I august ble Thomas Løkken (32) kalt tilbake til hotelljobben han hadde før han ble permittert. Foto: Terje Bringedal

LILLESTRØM: Thomas Løkken (32) var i full gang med å utdanne seg innen hotellfag da krisen rammet i mars. I løpet av noen dager forsvant både deltidsjobb, praksisplass og en månedsinntekt på 10.-12.000 kroner på hotellet han jobbet.

– Jeg må planlegge for hver eneste krone jeg har. Hvis ikke jeg gjør det, sitter jeg uten penger neste måned, fortalte han til VG i mai.

Men på sensommeren kom en gladnyhet han ikke hadde sett for seg ville komme.

– I august fikk jeg beskjed fra hotellet om at jeg kunne komme tilbake i en 20 prosent stilling. Det var omtrent den stillingsbrøken jeg hadde før jeg ble permittert.

Thomas Løkken er inne i det siste året av hotellfagutdanningen. Til neste vår skal han ta bachelorgraden. Å ha jobb på hotellet betyr at alt kan gå som planlagt. Også økonomisk betyr det mye.

– Det var en gledens dag da jeg fikk beskjed om at jeg kunne begynne å jobbe igjen. De kronene jeg får inn er gull verdt i den situasjonen jeg står i. Det gjør seg ekstra godt i lommeboken. De gjør at jeg kan betale regningene.

GÅR BEDRE: Thomas Løkken (32) er i gang med å ta førerkortet. – Det er en ny vår for meg, sier han. Foto: Terje Bringedal

I mai sa Løkken at det å bli permittert og ha lite penger var det tøffeste han hadde vært gjennom. Nå ser han lysere på tilværelsen.

– Det er viktig at man gjør andre ting enn jobb og skole. Nå har jeg startet på førerkortet. Det er en ny vår for meg.

Løkken trodde egentlig ikke at det ville komme en ny smittebølge, og håpet på at hotellbransjen skulle komme ut av krisen. Slik har det ikke gått, men 32-åringen sier han ikke vil gi opp hotellfaget.

– Dette er en bransje jeg har jobbet lenge i og som jeg har viet livet mitt til. Jeg har opplevd kriser før, askekrisen på Island og finanskrisen, men bransjen kom over kneika begge gangene. Og etterpå ble det vekst.

« De kronene jeg får inn er gull verdt i den situasjonen jeg står i».

Han er optimist, men tror hotellbransjen kanskje aldri vil komme tilbake til samme nivå som før pandemien.

– Jeg tror denne krisen vil prege bransjen i minst to år. Det første som må skje er at vaksinen kommer på plass, slik at folk føler seg trygge. Mye vil skje på nett, men jeg tror at i noen sammenhenger vil det å møtes trumfe kontakt gjennom virtuelle møteplasser.

PERMITTERT IGJEN: Med to deltidsjobber regner Gunn Tuxen Wester (42) med at hun skal klare seg greit gjennom en ny periode med permittering. Foto: Hallgeir Vågenes

AURLAND: På restauranten i cruisebygda Flåm var det fullt belegg og god stemning hver eneste kveld. Da Norge stengte ned kom det plutselig ikke en eneste gjest.

– Vi gikk fra full drift til full stopp. Fra full restaurant til tom restaurant, sa restaurantsjef Gunn Tuxen Wester (42) da VG møtte henne i hjembygda Aurland i slutten av mai.

Da hadde hun vært permittert i nesten tre måneder. Nå er hun permittert igjen, men med to deltidsjobber regner hun med å klare seg bra.

– Jeg har flere bein å stå på, med engasjement innen kultur og kommunalt barnevern. Det gjør at jeg får en rutine i hverdagen som er verdifull, Her i Aurland kan jeg gjemme meg unna smitten, og da vil jeg heller leve litt enklere.

«Bedriften har vært gjennom en tøff seilas».

Som de andre i bedriften ble 42-åringen permittert nærmest over natten i mars. Men med sommeren kom gjestene tilbake, i større antall enn noen gang.

– Det begynte forsiktig i mai, da vi hadde åpent noen helger. Så eksploderte det i juni, med stor tilstrømming av norske gjester som ferierte i eget land. Det var intenst, nesten ekstremt, men veldig kjekt. Vi måtte lære oss helt nye måter å håndtere drop-in-gjester på.

HAR LÆRT MYE: – Jeg har skjønt at jeg er mer snartenkt og handlekraftig enn jeg trodde, sier Gunn Tuxen Wester (42). Foto: Hallgeir Vågenes

Da sommeren var over, gikk tallet på gjester betydelig ned. Nå er det nesten like stille på brygga i Flåm som i vår. Vanligvis har bedriften helårsdrift, men i midten av desember stengte puben og restauranten dørene til 25. mars neste år.

– Vi er litt tilbake til utgangspunktet. Vi holder åpent noen helger, men holder en lav profil. Smittesituasjonen gjør at det ikke er så enkelt å drive.

Gunn Tuxen Wester sier hun har lært mye i løpet av året som er gått.

– Jeg har skjønt at jeg er mer snartenkt og handlekraftig enn jeg trodde, og jeg er blitt mer klar over min egen arbeidskapasitet. Så har det vært veldig fint å oppleve det gode samarbeidet og lagånden vi har hatt på arbeidsplassen. Det er lagsport det vi har drevet med.

Hun ser optimistisk på det kommende året.

– Bedriften har vært gjennom en tøff seilas. Men skuta er solid.

BLE STUDENT: Isadora Smaadal (22) sa opp jobben på Gardermoen for å studere sosiologi i Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen.

BODØ: En uke etter nedstengningen av Norge ble Isadora Smaadal (22) permittert fra jobben i serviceselskapet ISS. Noe av det siste hun gjorde på flyplassen på Gardermoen var å assistere eldre og pensjonister som kom hjem fra Solgården i Spania.

I august sa hun opp, og dro til Bodø for å studere sosiologi. Samboeren var med nordover.

– Det var et ganske drastisk valg, men jeg har lenge hatt en plan om å studere. Da pandemien kom og jeg ble permittert var det med på å fremskynde valget, sier hun.

«Det var et ganske drastisk valg».

Smaadal hadde 60 prosent stilling i ISS, men sier hun jobbet tilnærmet fulltid. Tiden som permittert synes hun var fæl.

– Etter å ha gått hjemme i to-tre måneder holdt jeg på å bli gal. Heldigvis fikk jeg meg jobb som tilkallingsvikar på en omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede. Det var veldig godt å få et avbrekk i tilværelsen.

DRO NORDOVER: Isadora Smaadal (22) sier tiden som permittert var fæl. Foto: Per-Inge Johnsen.

Isadora sier hun har fått et helt nytt syn på alle de som ikke kan jobbe, og som av ulike årsaker er tvunget til å sitte hjemme.

– Jeg føler meg heldig som kunne dra bort for å studere. Slik sett har ikke pandemien truffet meg like hardt som mange andre.

22-åringen trives i Bodø. Planen er å bli sosionom, en yrkesgruppe det ikke har blitt mindre behov for etter at coronapandemien rammet.

– Det er lett å få jobb som sosionom, og man kan jobbe i mange ulike sektorer og etater.

Til jul skal Isadora og samboeren hjem til familie og venner i Enebakk.

– Det er rart å tenke på de store kontrastene pandemien har ført med seg. I fjor på denne tiden jobbet jeg mye. At det var et virus som spredte seg i Kina var noe vi så vidt hørte om på nyhetene. Og her sitter jeg i Bodø, 1200 kilometer nordover. Mer enn halve Norges lengde.

MYE MOTGANG: Magne Johan Jakobsen har hatt tøffe måneder. Først fikk han corona. Så ble han permittert. Og i høst ble han politianmeldt. Foto: Terje Mortensen

TROMSØ: 13. mars måtte Magne Johan Jakobsen (61) holde seg hjemme fra jobben som kaptein MS Capella, som frakter turister på hval- og fjordsafari utenfor Tromsø. I ettertid fikk han påvist coronasmitte.

– Jeg hadde typiske pusteproblemer og alle problemer som gjelder. Jeg mistet både lukte- og smakssansen. Jeg var veldig syk, sa Jakobsen da VG intervjuet ham i sommer.

«Det begynner å tære på, kjenner jeg».

61-åringen ble sykmeldt og senere permittert fra jobben i Polar Adventures. Det er han fortsatt.

– Jeg har holdt meg mye for meg selv etter at jeg var syk. Det begynner å tære på, kjenner jeg. Nå venter jeg på vaksinen, og at samfunnet skal åpne opp litt.

Jakobsen er singel, og bor i en leilighet på 39 kvadratmeter i Tromsø. Av og til blir dagene lange.

– Før var jeg mye ute blant folk. Var mye på byen. Slik er det ikke lenger. Av og til føler man at man holder på å bli gal. Det er en sprø tid vi lever i, men heldigvis har vi lite smitte i Tromsø.

ENSOMT: – Av og til føler man at man holder på å bli gal, sier Magne Johan Jakobsen (61). Foto: Terje Mortensen

Denne høsten har savnet etter sol og varme vært ekstra stort, medgir han.

– Faren min eier en leilighet på Tenerife, og tidligere i høst bestilte jeg billetter for å ta meg en tur sørover. Men så stengte Spania ned, og dermed måtte jeg kansellere. Det var trasig. Man blir jo litt gladere når det er sol ute.

les også Fisketurismen hardt rammet i nord: – Brutalt

Økonomisk har Jakobsen klart seg bra, mye takket være sjømannspensjonen han fikk innvilget tidligere i høst.

– Sjømannspensjonen har reddet meg, kan du si. Jeg kan ikke klage på det. Men man har jo ikke noe å bruke pengene på, sier han.

For tre uker siden ble Jakobsen kalt tilbake for å frakte en gruppe turister på hvalsafari. Det endte med politianmeldelse for brudd på smittevernreglene.

– Det var en sprø opplevelse. Da vi kom i land sto fire bevæpnede politifolk på kaien og ventet på oss. Anmeldelsen var grunnløs, og saken ble ikke overraskende henlagt. Men det var en veldig kjedelig for selskapet.

18. november sendte Troms politidistrikt ut en pressemelding der de kunngjorde at saken var henlagt. Pressemeldingen ble omtalt i avisen Nordlys.

– Dette var ikke et privat arrangement, og Tromsø kommunes regel om maks 10 personer er ikke relevant i denne saken. Virksomheten om bord på turistbåten skal selvsagt drives smittevernfaglig forsvarlig, blant annet i forhold til hygiene og avstand, men dette følges opp av kommunen og ikke som straffesak. Kapteinen er ikke lenger mistenkt for noe straffbart, han er vitne i en henlagt undersøkelsessak, uttalte politiadvokat Trude Kvanli ved Troms politidistrikt i pressemeldingen.