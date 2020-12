KALD BOKS: Bildet viser en spesiallaget transportboks for Pfizer-vaksinen, som må holdes kaldt. Foto: Pfizer/AP

Med disse boksene kan Pfizer-vaksinen sendes ut i Norge

En vaksine kan sendes ut i Norge allerede over nyttår i spesiallagde frysebokser. Boksene frakter minimum 975 doser, og er utstyrt med GPS og temperaturmåler.

Tiden frem til alle planer må være på plass, er knapp: FHI forbereder seg på å kunne ta imot de første dosene av en vaksine i januar, og det er de som har fått i oppdrag å lage den nasjonale vaksineplanen som regjeringen vedtar.

Regjeringen har varslet en vaksine-pressekonferanse fredag, men de har så langt ikke gått ut med hvor langt Norge har kommet i planleggingen.

Det som er klart, er at Norge må planlegge for en vaksine som kan være vanskelig lagre og å få ut til folk:

Vaksinen til Pfizer/BioNTech er den som ligger nærmest godkjenning i EU og Norge. Den krever to doser per person for å være effektiv, og må lagres i 70 minusgrader. Ifølge BioNTech kan den overleve i temperaturer på 2–8 grader i opp til fem dager. Men det finnes en løsning på transportproblemet:

Norge og Sverige har hatt dialog om en ny type frysebokser, som er en spesialløsning for transport av Pfizers vaksine, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG i Stockholm.

– Normalt sett leverer selskapene til et sentrallager på land. Men når det gjelder denne vaksinen, har Pfizer tilbudt seg å levere til mange steder. I Sverige kan de levere til mer enn 100 steder for å forenkle prosessen. I Norge pågår det en dialog mellom FHI og Pfizer om hvordan dette kan ordnes, sier han.

Slik fungerer boksene

Bergström forklarer at transport-boksen for Pfizer-vaksinen består av en stor kartong med tørris, som holder minst 70 minusgrader.

– Det er GPS-tracking av den, og en temperaturleding som sender signaler til et kontrollsenter slik at vi vet hvor alle boksene er, hvilke bokser som er åpnet, og om de har holdt temperaturen. Så det er ganske high-tech.

NØKKELPERSON: Richard Bergström forhandler om vaksiner med EU på vegne av Norge. Foto: Pontus Orre

De spesialutviklede boksene er kostbare, men er inkludert i prisen for vaksinen, forteller han.

– Inne i boksene har man «pizzakartonger» med vaksineflasker. 975 doser er den minste enheten som kan leveres. Holdbarheten når man har åpnet denne pizzaboksen, er fem dager etter at man har blandet med saltvannsløsning.

Pfizer bekrefter til VG at disse boksene også kan brukes for å transportere vaksinen over hele landet i Norge, men viser til FHI når det kommer til planer for hvordan det eventuelt skal gjøres.

Sannsynligvis vil flere ulike vaksiner være i bruk i Norge samtidig. Pfizer-vaksinen ligger nærmest godkjenning nå, men Modernas vaksinekandidat ligger like bak. Den må også lagres kaldt, men ikke like kaldt som Pfizers vaksine. To andre kandidater som ikke krever like kjølig lagring vurderes også for godkjenning i EU og Norge.

Første kvartal av 2021 regner Bergström med at Norge totalt vil få omtrent 2.5 millioner vaksinedoser.

Har kjøpt inn ekstra ultrafrysere

Hvis Pfizer-vaksinen blir godkjent og kommer til Norge, vil løsningen likne på den vi ser i andre land, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

– Vi vil også her ha en desentralisert lagring av vaksinene ved hjelp av de regionale helseforetakene. Helt konkret hvor disse fryselagrene vil være kan vi ikke si. Kommunene vil få vaksinen transportert helt frem, og når den kommer til kommunen er det ikke lenger behov for å lagre den i -70-frysere, men da har vaksinen holdbarhet på bare 5 dager. Vi jobber nå med å informere kommunene i detalj om dette, sier han.

Norge må likevel ha et system for å holde vaksinene kalde på spesifikke destinasjoner. Helsedirektoratet bistår med anskaffelse av frysebokser som kan lagre vaksinene, der man kan trenge flere enn det man har, forteller helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Det er anskaffet et antall frysebokser og det gjøres også vurderinger i helseforetakene som også kan være behjelpelige med å stille fysisk kapasitet til disposisjon, sier han.

PLANLEGGER: Det er FHI som leder arbeidet med Norges vaksineplan, men Helsedirektoratet bidrar også. Bildet viser Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Pedersen

Kjøp av ultrafryseskap for lagring går over de ordinære rammeavtalene, opplyser Sykehusinnkjøp. Det er kjøpt inn minst ti nye slike skap i vaksineforberedelsene:

I Helse Sør-Øst er det kjøpt inn fem nye ultrafryseskap for lagring, opplyser sykehusinnkjøp. I tillegg har sykehusapoteket i Midt-Norge kjøpt inn tre skap, oppgir de. Helse Nord har bestilt to ultrafrysere, i tillegg til de man har fra før, i tilfelle man må etablere mottak enkelte steder på grunn av lange avstander i regionen, opplyser de.

Dette har FHI levert råd om

FHI fikk tidligere en frist 1. desember fra Helse- og omsorgsdepartementet til å være klare for å tilrettelegge for vaksinering i Norge. De har levert råd om alt fra hvem som bør prioriteres for vaksinering først, til distribusjon og gjennomføring, og oppfølging og overvåkning, sa overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG i forrige uke.

– I løpet av desember er planen nå det meste skal være på plass slik at vi er så klare som vi kan være for å starte vaksinering. En del ting vil ikke kunne falle på plass før vi vet hvilke vaksiner som blir godkjent og hvor mye og når Norge vil få sine første leveranser, sa han.

Det at en vaksine som kommer til Norge kan komme i pakker med minst 1000 doser, har FHI tidligere trukket frem som en utfordring. Noen kommuner vil trenge flere, og noen færre.

På spørsmål om hva regjeringen venter på for å legge frem sin vaksineplan, svarer helseminister Bent Høie:

– Vi venter ikke egentlig på noen ting. Vi kommer ganske snart til å komme ut med mer informasjon om den norske vaksinestrategien og systemene rundt det. Selv om strategien ikke er lagt frem, er det gjort mye forberedelsesarbeid på dette over lenger tid. Vi skal være godt forberedt når vaksinen kommer til Norge.

KAPPLØP: Flere selskaper er nå i sluttfasen for utviklingen av en coronavaksine. Foto: Gisle Oddstad

