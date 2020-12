OSLO: Fredag ankom vaksineutstyret hovedstaden. Helsemyndighetene ber kommunene fjerne både metadata og lastebil-logoer før de sender ut bilder. Foto: Oslo kommune

Helsedirektoratet advarer kommunene – frykter tyveri av vaksineutstyr

Helsedirektoratet frykter både tyveri og sabotasje av vaksineutstyret. De ber kommunene unngå å gi ut informasjon som kan lede til de hemmelige lagrene.

Denne uken har sprøytespisser, bomullsdotter og en rekke annet utstyr blir sendt ut til landets kommuner.

I den forbindelse har Helsedirektoratet sendt et brev til fylkesmennene som VG har fått innsyn i.

Der ber de kommunene være forsiktig med hva slags informasjon og bilder de gir til mediene:

«Vaksineutstyr kan være utsatt for tyverier og annen kriminell aktivitet. Dette har Europol advart mot. I enkelte kommuner kan lagre også være potensielle mål for sabotasje. Derfor anbefaler vi at kommunen vurderer risiko for tyveri og sabotasje i forbindelse med lagring av utstyr.»

Dette er rådene som gis kommunene:

Gi gjerne informasjon på kommunens nettsider og til mediene når kommunen mottar vaksineringsutstyr.

Vi ber om at det ikke blir brukt bilder som viser hvilket transportselskap som leverer utstyr (se under).

Hvis kommunen ønsker å ta bilder ved mottak av utstyr, men samtidig unngå at det blir kjent hvor utstyr blir lagret, vær oppmerksom på at bilder ofte inneholder informasjon (metadata) om hvor bildet er tatt. Du kan unngå at bilder inneholder slik informasjon ved å endre innstillinger på kameraet.

Helsedirektoratet: Ikke mottatt trusler

Beredskapsdirektør Steinar Olsen sier de ikke har mottatt trusler eller fått noen indikasjoner på at noe kriminelt kan skje.

– Vi følger et føre-var-prinsipp: Da vi begynte planleggingen, var det usikkerhet rundt trusselbildet. Derfor valgte vi å ha et strengt sikkerhetsnivå, før vi får mer kunnskap, sier han til VG.

Det er FHI som ledet jobben med å gjøre en risiko-sårbarhetsanalyse. Både DSB, politidirektoratet og Helsedirektoratet har bidratt i arbeidet.

– Det kan godt hende vi lemper på det ved neste utsending i februar. Det er ikke noe grunn for oss å være mer tilbakeholdne enn nødvendig.

14 millioner sprøytespisser

Utstyret omfatter alt fra vaksineutstyr til kjølebokser og temperaturmålere, som kommer i ulike forsendelser til kommunene.

Helsedirektoratet har kjøpt inn 11,4 millioner sprøyter og 14 millioner sprøytespisser. Ulike vaksiner kan ha ulik dosering, derfor har de kjøpt inn sprøyter i ulike størrelser.

I tillegg til sprøyter og sprøytespisser sender Helsedirektoratet ut spritservietter til desinfisering av huden, bomullsdotter, plaster og avfallsbokser til brukte sprøytespisser, skriver de.